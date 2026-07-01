ЗАРАЙСКАЯ СТОЯНКА (НОВАЯ)

Комплекс археологических памятников ‒ группа стоянок эпохи верхнего палеолита, расположенных в историческом центре г. Зарайск Московской обл., на высоких мысах правого берега р. Осетр. На данный момент выделяются четыре отдельных памятника, которые были обозначены как Зарайск A, B, C и D. Из них основной и наиболее хорошо изученный - многослойный Зарайск А. Весь комплекс стоянок датируется временем 23 тыс.-16 тыс. лет назад.

История изучения

В 1980 году сотрудницей Зарайского музея Л.И. Максимовой был проведен целенаправленный сбор подъемного материала к северу от Никольских ворот Зарайского кремля, где местные жители давно обращали внимание на предметы из кремня и кости древних животных. Благодаря этим работам было решено начать целенаправленные исследования, и в том же году была проведена шурфовка под руководством сотрудника Института археологии АН СССР А.В. Трусова. В 1982 году на месте шурфа заложен раскоп, который исследовался два сезона, после чего А.В. Трусов возобновлял работы на памятнике в 1989 и 1994 годах.

С 1995 года и до настоящего времени раскопки ведутся Зарайской экспедицией Института археологии РАН под руководством Х.А. Амирханова, с 1998 года заместителем начальника экспедиции является С.Ю. Лев. Основная коллекция находок хранится и экспонируется в музее «Зарайский кремль», в перспективе ‒ создание экспозиции под открытым небом для демонстрации одного из участков стоянки Зарайск А.

Жилые площадки

На многослойном поселении Зарайск А люди селились неоднократно с перерывами, порой достигавшими нескольких тысяч лет. В каждом из четырех культурных слоев этого памятника прослеживается множество жилищно-хозяйственных объектов. Чаще всего встречаются ямы-хранилища диаметром около 60 см и глубиной 100-150 см, а также ямы других типов. В зависимости от слоя, отличаются между собой и очаги. В двух нижних слоях они располагались по центральной оси поселения в направлении юго-восток ‒ северо-запад, что является характерной чертой и для других стоянок костёнковско-авдеевской культуры, к которой относится данный памятник. Основным типом жилищ являлись полуземлянки. В третьем слое жилища становятся наземными с углубленным полом, посыпанным охрой. В их округлой конструкции используются кости мамонта.

Четвертый слой Зарайска А по времени примерно соответствует однослойной стоянке Зарайск В и соотносится с некоторым потеплением климата.

До 90% костных останков на стоянке Зарайск А принадлежат мамонту, также были обнаружены и определены кости песца, росомахи, волка, бизона, северного оленя, зайца и птицы (серебристая чайка, тетерев, серый гусь). На стоянке Зарайск В основным промысловым животным также был мамонт, появляются останки лошади, единично представлены кости волка, бизона и северного оленя.

До настоящего времени на Зарайской стоянке не найдено никаких следов антропологических остатков, кроме детского молочного зуба.

Орудия труда и оружие

В отличие от большинства других стоянок костенковско-авдеевской культуры, где выходы кремня находились в значительном удалении от места обитания, Зарайская стоянка имела источник камня поблизости. Это позволяло не экономить на сырье, поэтому некоторые изделия отличаются своей массивностью. Характерный кремневый инвентарь ‒ крупные наконечники с боковой выемкой костенковского типа, листовидные острия, ножи с притупленным краем костенковского типа.

Многочисленные орудия из кости представлены остриями, лощилами, иглами, игольниками и др. Известна мотыга из бивня мамонта.

Искусство и украшения

Всемирную известность получила уникальная костяная фигурка бизона возрастом 22-23 тыс. лет, выделяющаяся среди других находок натуралистичностью изображения. Она лежала на боку в подбое ямы на специально выкопанном для нее «подиуме». В похожих ямах-хранилищах были обнаружены две женские статуэтки, «палеолитические венеры», вырезанные из бивня мамонта. Судя по контексту находок, все фигурки были помещены в ямы намерено с ритуальными целями. Воспроизвести эти обряды невозможно. Неизвестным остается назначение множества крупных костей с крестообразным орнаментом и других костяных поделок.

Из наиболее значительных находок украшений можно выделить хорошо сохранившееся ожерелье из зубов песца.

Интерпретация

Стоянки Зарайск А и В принадлежат к памятникам костенковско-авдеевской археологической культуры. Её носители пришли на территорию Восточной Европы из Центральной Европы. В более широком плане костенковско-авдеевская культура входит в круг восточного граветта ‒ своеобразного культурного явления, характерного для верхнего палеолита в вышеуказанных регионах.