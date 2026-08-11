ЗАРАЙСКАЯ СТОЯНКА

ЗАРАЙСКАЯ СТОЯНКА - ком­плекс из че­ты­рёх па­мят­ни­ков верх­не­го па­лео­ли­та на пра­вом бе­ре­гу р. Осётр (пра­вый при­ток Оки).

От­крыт Л.И. Мак­си­мо­вой, рас­коп­ки АВ. Тру­со­ва с 1980 до 1994 года (с пе­ре­ры­ва­ми), Х.А. Амир­ха­но­ва с 1995 года.

Най­де­но не ме­нее че­ты­рёх разно­вре­мен­ных по­се­ле­ний (все они пред­став­ле­ны на Зарайской стоянке А), вы­де­ляе­мых стра­ти­гра­фи­че­ски, с учё­том дан­ных ли­то­ло­гии, пе­ре­слаи­ва­ния мерз­лот­ных тре­щин, па­лео­поч­во­ве­де­ния, боль­шо­го чис­ла ра­дио­уг­ле­род­ных дат. Наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ны ос­тат­ки по­се­ле­ния кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ской куль­ту­ры, су­ще­ст­во­вав­ше­го около 21 тысячи лет на­зад: об­шир­ные ямы (ос­тат­ки жи­лищ), круп­ные уг­луб­лён­ные оча­ги (в том числе «кос­тён­ков­ско­го ти­па» - «пе­чи» в ямах с при­мы­каю­щи­ми при­очаж­ны­ми ям­ка­ми), рас­по­ло­жен­ные вдоль центральной ли­нии по­се­ле­ния, ямы-хра­ни­ли­ща, кла­ды крем­нё­вых за­го­то­вок и др., со­став­ляю­щие жи­лищ­но-хо­зяйственный ком­плекс с от­но­си­тель­но осед­лым бы­том.

Ана­ло­гич­ные по­се­ле­ния ис­сле­до­ва­ны при рас­коп­ках Ав­дее­во и 1-го куль­тур­но­го слоя Кос­тё­нок I. Сре­ди на­хо­док Зарайской стоянки - фи­гур­ки жен­щин («Ве­не­ры па­лео­ли­та») и би­зо­на из бив­ня ма­мон­та, гра­ви­ро­ван­ное изо­бра­же­ние ма­мон­тов на реб­ре ма­мон­та, кос­тя­ные из­де­лия с врез­ным ор­на­мен­том, оже­ре­лье из зу­бов пес­ца, под­вес­ки из зу­бов вол­ка и пес­ца и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (до 90% ко­ст­ных ос­тат­ков при­над­ле­жа­ли ма­мон­ту, на 2-м мес­те пе­сец, есть ро­со­ма­ха, волк, би­зон, се­вер­ный олень, за­яц, се­реб­ри­стая чай­ка, те­те­рев, се­рый гусь). Ком­плекс­ное ис­сле­до­ва­ние Зарайской стоянки по­зво­ля­ет пред­ста­вить при­лед­ни­ко­вую эко­си­сте­му юга современной Мо­с­ков­ской об­лас­ти.

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