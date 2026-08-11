ЗАРАЙСКАЯ СТОЯНКА
ЗАРАЙСКАЯ СТОЯНКА - комплекс из четырёх памятников верхнего палеолита на правом берегу р. Осётр (правый приток Оки).
Открыт Л.И. Максимовой, раскопки АВ. Трусова с 1980 до 1994 года (с перерывами), Х.А. Амирханова с 1995 года.
Найдено не менее четырёх разновременных поселений (все они представлены на Зарайской стоянке А), выделяемых стратиграфически, с учётом данных литологии, переслаивания мерзлотных трещин, палеопочвоведения, большого числа радиоуглеродных дат. Наиболее выразительны остатки поселения костёнковско-авдеевской культуры, существовавшего около 21 тысячи лет назад: обширные ямы (остатки жилищ), крупные углублённые очаги (в том числе «костёнковского типа» - «печи» в ямах с примыкающими приочажными ямками), расположенные вдоль центральной линии поселения, ямы-хранилища, клады кремнёвых заготовок и др., составляющие жилищно-хозяйственный комплекс с относительно оседлым бытом.
Аналогичные поселения исследованы при раскопках Авдеево и 1-го культурного слоя Костёнок I. Среди находок Зарайской стоянки - фигурки женщин («Венеры палеолита») и бизона из бивня мамонта, гравированное изображение мамонтов на ребре мамонта, костяные изделия с врезным орнаментом, ожерелье из зубов песца, подвески из зубов волка и песца и др. В основе хозяйства - охота (до 90% костных остатков принадлежали мамонту, на 2-м месте песец, есть росомаха, волк, бизон, северный олень, заяц, серебристая чайка, тетерев, серый гусь). Комплексное исследование Зарайской стоянки позволяет представить приледниковую экосистему юга современной Московской области.