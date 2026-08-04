ЗАПОЙЯИ ЯНОШ
ЗАПОЙЯИ ЯНОШ (венг. Szapolyai János; Запояи, Саполяи - Zápolyai, Szapolyai) - князь (воевода) Трансильвании, король Венгрии.
Родом из Верхней Венгрии (Словакия), сын наместника венгерского короля Владислава II (Уласло II) Иштвана Запойяи и польской графини Ядвиги Тешенской.
На Ракошском собрании венгерских сословий 1505 года выдвинут кандидатом на престол от так называемой национальной партии. В 1510 году для подкрепления своих претензий предпринял неудачную попытку породниться с Владиславом II. В 1511 году был удалён от двора и назначен воеводой Трансильвании. Жестоко подавил восстание Дожи Дьёрдя 1514 года. После смерти Владислава II мелкопоместное дворянство в 1516 году добилось назначения Запойяи регентом при малолетнем короле Лайоше II, однако в результате сопротивления двора и Госсовета регентство в 1519 году перешло к Иштвану Батори, отцу польского короля Стефана Батория
После гибели Лайоша II в Мохачской битве 1526 года Запойяи созвал в г. Токай собрание представителей сословий Трансильвании, Восточной и Верхней Венгрии, которое избрало его королём (избрание подтверждено в ноябре 1526 года собранием в г. Секешфехервар). Однако на съезде представителей сословий Западной Венгрии в декабре 1526 года в Пресбурге (ныне Братислава) на венгерский престол был избран Фердинанд I Габсбург. В 1528 он нанёс военное поражение Запойяи и вынудил его бежать в Трансильванию.
При помощи турецкого султана Сулеймана I Кануни Запойяи, признавший себя вассалом Османской империи, вернул в 1529 году под свою власть большую часть страны. В 1538 году в г. Орадя между Запойяи и Фердинандом I Габсбургом был заключён договор, по которому Фердинанд I Габсбург признавал Запойяи королём Венгрии, а Запойяи согласился с тем, что после его кончины вся Венгрия перейдёт под власть Габсбургов. В 1540 году незадолго до кончины Запойяи разорвал договор и короновал своего сына Иоганна Сигизмунда, опекунство над которым было передано турецкому султану. Этот акт закрепил раскол венгерских земель, дал основания Османской империи выступить с претензией на обладание всей Венгрией и продолжить завоевательную политику на Балканах (см. Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков).