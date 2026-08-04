ЗАПОЙЯИ ЯНОШ

ЗАПОЙЯИ ЯНОШ (венг. Szapolyai János; Запояи, Саполяи - Zápolyai, Szapolyai) - князь (вое­во­да) Тран­силь­ва­нии, ко­роль Венг­рии.

Ро­дом из Верх­ней Венг­рии (Сло­ва­кия), сын на­ме­ст­ни­ка венгерского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II (Улас­ло II) Иш­тва­на За­пой­яи и польской гра­фи­ни Яд­виги Те­шен­ской.

На Ра­кош­ском со­б­ра­нии венгерских со­сло­вий 1505 года вы­дви­нут кан­ди­да­том на пре­стол от так называемой национальной пар­тии. В 1510 году для под­кре­п­ле­ния сво­их пре­тен­зий пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку по­род­нить­ся с Вла­ди­сла­вом II. В 1511 году был уда­лён от дво­ра и на­зна­чен вое­во­дой Тран­силь­ва­нии. Жес­то­ко по­да­вил вос­ста­ние До­жи Дьёр­дя 1514 года. По­сле смер­ти Вла­ди­сла­ва II мел­ко­по­мест­ное дво­рян­ст­во в 1516 году до­би­лось на­зна­че­ния Запойяи ре­ген­том при ма­ло­лет­нем ко­ро­ле Лай­о­ше II, од­на­ко в ре­зуль­та­те со­про­тив­ле­ния дво­ра и Гос­со­ве­та ре­гент­ст­во в 1519 году пе­ре­шло к Иш­тва­ну Ба­то­ри, от­цу польского ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия

По­сле ги­бе­ли Лай­о­ша II в Мо­хач­ской бит­ве 1526 года Запойяи со­звал в г. То­кай со­б­ра­ние пред­ста­ви­те­лей со­сло­вий Тран­силь­ва­нии, Вос­точ­ной и Верх­ней Венг­рии , ко­то­рое из­бра­ло его ко­ро­лём (из­бра­ние под­тверж­де­но в ноябре 1526 года со­б­ра­ни­ем в г. Се­кеш­фехер­вар). Од­на­ко на съез­де пред­ста­ви­те­лей со­сло­вий Западной Венг­рии в декабре 1526 года в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва) на венгерский пре­стол был из­бран Фер­ди­нанд I Габс­бург. В 1528 он на­нёс во­енное по­ра­же­ние Запойяи и вы­ну­дил его бе­жать в Тран­силь­ва­нию.

При по­мо­щи турецкого сул­та­на Су­лей­ма­на I Ка­ну­ни Запойяи, при­знав­ший се­бя вас­са­лом Ос­ман­ской им­пе­рии, вер­нул в 1529 году под свою власть большую часть стра­ны. В 1538 году в г. Ора­дя ме­ж­ду Запойяи и Фер­ди­нан­дом I Габс­бур­гом был за­клю­чён до­го­вор, по ко­то­ро­му Фер­ди­нанд I Габс­бург при­зна­вал Запойяи ко­ро­лём Венг­рии, а Запойяи со­гла­сил­ся с тем, что по­сле его кон­чи­ны вся Венг­рия пе­рей­дёт под власть Габс­бур­гов. В 1540 году не­за­дол­го до кон­чи­ны Запойяи ра­зо­рвал до­го­вор и ко­ро­но­вал сво­его сы­на Ио­ган­на Си­гиз­мун­да, опе­кун­ст­во над ко­то­рым бы­ло пе­реда­но турецкому сул­та­ну . Этот акт за­кре­пил рас­кол венгерских зе­мель, дал ос­но­ва­ния Ос­ман­ской им­пе­рии вы­сту­пить с пре­тен­зи­ей на об­ла­да­ние всей Венг­ри­ей и про­дол­жить за­вое­ва­тель­ную по­ли­ти­ку на Бал­ка­нах (см. Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков).