«ЗАПОВEДНЫЕ ЛEТА»

«Заповедные лета» — принятый в историографии термин, обозначавший в Русском государстве годы, в которые запрещался предусмотренный Судебником 1497 (так называемый закон о Юрьевом дне) переход крестьян от одного помещика к другому.

«З. л.» были 1581—1592. Наиболее раннее упоминание о них содержится в записи от 12 июля 1585 на поместье Б. Сомову в Холовском погосте Деревской пятины Новгородской земли. Введение «З. л.» совпадает с составлением писцовых книг 1580-х с целью создания условий для точного учета крестьянского населения. В подвергаемых переписи районах правительство запрещало выход крестьян из тягла.

Отсутствие в распоряжении историков текста закона о «З. л.» обусловило дискуссии о самом факте его существования и территориальном распространении — действовал ли он локально (Р. Г. Скрынников, В. И. Корецкий, А. А. Зимин) или на территории всего Русского государства (Б. Д. Греков, Г. Н. Анпилогов). Неоднозначно трактуется и содержание термина «З. л.». По мнению историков Скрынникова и Б. Н. Флори, режим «З. л.» представлял собой комплекс временных мероприятий в целях прекращения выхода из тягла, как крестьян, так и черных посадских людей. Некоторые исследователи начало закрепощения крестьян связывают с установлением режима сыска беглых, что и подразумевают под термином «З. л.». Согласно В. А. Аракчееву, термин «З. л.» относился к частновладельческим землям, главный его смысл заключался не в запрете перехода, а в розыске по инициативе самих землевладельцев и по суду беглых и вывезенных крестьян. Срок давности по таким делам не был установлен, власти принимали челобитные о крестьянах, бежавших с 1581—1582. Постепенно возникала необходимость определения сроков («урочных лет») в целях сокращения конфликтов между землевладельцами. Таким образом, закреплялся режим розыска беглых, т. е. режим «З. л.».

Последнее по времени упоминание о «З. л.» содержится в грамоте двинскому судейке от 14 апреля 1592. Корецкий считал, что существовал не дошедший до нас указ 1591/92 об отмене «З. л.».

Лит.: Аракчеев В. А. Власть и «Земля». Правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI — начала XVII века. М., 2014; Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в. М., 1970; Скрынников Р. Г. Россия накануне «Смутного времени» М., 1981; Флоря Б. Н. Об установлении «заповедных лет» в России // Отечественная история. 2002. № 3.