ЗАПОТОЦКИЙ, АНТОНИН

Запотоцкий, Антонин (чешск. Zápotocký) (19.12.1884, Заколани, близ Кладно — 13.11.1957, Прага) — чешский государственный и политический деятель.

В 1900—1914 — функционер Чехословацкой социал-демократической рабочей партии (ЧСДРП), основанной при участии его отца Ладислава Запотоцкого; редактор местных партийных органов. В годы Первой мировой войны — на службе в австро-венгерской армии. После создания самостоятельной Чехословакии в 1918 — один из инициаторов консолидации левого крыла социал-демократов и создания на его основе Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) в 1921. В 1920 — участник 2-го Конгресса Коммунистического интернационала (Коминтерн). За организацию всеобщей забастовки в Кладно в 1920 арестован, провел 9 месяцев в заключении. В 1922—1925 — генеральный секретарь КПЧ, в 1925—1938 — депутат Национального собрания и член Политбюро ЦК КПЧ; представитель Красных профсоюзов. Участник 6-го и 7-го Конгрессов Коминтерна. В 1939 при попытке нелегального перехода польской границы арестован, впоследствии интернирован в концлагерь Заксенхаузен , где находился до конца Второй мировой войны . В 1945—1957 — член Президиума (до 1954 — Политбюро) ЦК КПЧ. В 1945—1953 — председатель Центрального совета профсоюзов; депутат Национального собрания, в 1948—1953 — председатель правительства Чехословацкой советской социалистической республики (ЧССР), в 1953—1957 — президент ЧССР. Автор нескольких романов об истоках рабочего движения, опубликованных в 1950-х.

Лит.: Pernes J. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno, 2008.