ЗАПОРОЖЬЕ

ЗАПОРОЖЬЕ - го­род на юго-вос­то­ке Ук­раи­ны, административный центр За­по­рож­ской области.

Население 787,3 тысяч человек (2007, с при­го­ро­да­ми 1,1 миллиона человек). Рас­по­ло­жен на р. Днепр. Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Реч­ной порт (при­ни­ма­ет су­да ти­па «ре­ка - мо­ре»). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

В 1556 году князь Д.И. Виш­не­вец­кий по­стро­ил на о. Ма­лая Хор­ти­ца (ны­не о. Бай­да; вхо­дит в со­став национального за­по­вед­ни­ка «Хор­ти­ца»), близ пра­во­го бе­ре­га р. Днепр, кре­пость, ко­то­рая в начале XVII века пре­вра­ти­лась в ка­за­чью сто­ли­цу За­по­рож­ской Се­чи. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов на ост­ро­ве в 1736-1739 годах дей­ст­во­ва­ла За­по­рож­ская верфь. По­сле Бел­град­ско­го ми­ра 1739 года российские вой­ска ос­та­ви­ли ост­ров. В 1770 году на ле­вом бе­ре­гу Днеп­ра в хо­де русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов за­ло­же­на Алек­сан­д­ров­ская кре­пость, на­зван­ная в честь князя А.М. Го­ли­цы­на. С 1775 года во­круг кре­по­сти на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся по­се­ле­ние. С 1785 года по­сад Алек­сан­д­ровск, в 1785-1796 годах в со­ста­ве Но­во­мо­с­ков­ско­го уезда Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1796-1802 годах – Но­во­рос­сий­ской губернии, в 1802-1806 годах - Ека­те­ри­но­слав­ской губернии. В 1806-1920 годах уезд­ный го­род Ека­те­ри­но­слав­ской губернии. В 1873 году че­рез го­род про­шла Ека­те­ри­нин­ская железная дорога, что ус­ко­ри­ло его эко­но­мическое раз­ви­тие. От­сут­ст­вие сквоз­но­го су­до­ход­ст­ва по Днеп­ру при­да­ва­ло Алек­сан­д­ров­ску роль важ­но­го транс­порт­но­го уз­ла за днеп­ров­ски­ми по­ро­га­ми. В конце XIX - начале XX веков Алек­сан­д­ровск стал так­же цен­тром ма­ши­но­строе­ния. На­ка­ну­не Первой ми­ро­вой вой­ны в го­ро­де ра­бо­та­ло 47 за­во­дов и фаб­рик, воз­ник круп­ней­ший в от­рас­ли син­ди­кат, объ­е­ди­няв­ший 13 ма­ши­но­стро­ительных за­во­дов. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в апреле - но­ябре 1918 года за­нят гер­ма­но-австрийскими вой­ска­ми. В но­ябре - декабре 1918 года кон­тро­ли­ро­вал­ся Украинской ди­рек­то­рией, а в первой половине 1919 года - боль­ше­ви­ка­ми. В ию­ле 1919 года за­нят час­тя­ми Воо­руженных сил Юга Рос­сии. В 1919-1920 годах несколько раз за­хва­ты­вал­ся от­ря­да­ми Н.И. Мах­но. В январе 1920 года взят час­тя­ми РККА. В апреле 1920 - мар­те 1921 годов центр Алек­сан­д­ров­ской губернии. В сентябре - октябре 1920 года не­на­дол­го за­нят «Рус­ской ар­ми­ей». В 1921 году пе­ре­име­но­ван в Запорожье, в 1921-1922 годах центр За­по­рож­ской губернии УССР. Уезд­ный (1922-1923), ок­руж­ной (1923-1925) го­род Ека­те­ри­но­слав­ской губернии УССР. В 1925-1930 годах ок­руж­ной го­род УССР, в 1932-1939 годах в со­ста­ве Днеп­ро­пет­ров­ской области УССР, с 1939 года центр За­по­рож­ской области. Со строи­тель­ст­вом в 1927-1932 годах Днеп­ро­гэс Запорожье - один из круп­ней­ших цен­тров чёр­ной, цвет­ной ме­тал­лур­гии и энер­ге­ти­ки СССР. Круп­ней­ши­ми пред­при­ятия­ми го­ро­да к концу 1930-х годов ста­ли «За­по­рож­сталь», «Днеп­рос­пец­сталь», за­вод фер­ро­спла­вов, алю­ми­ние­вый и др. С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны пред­при­ятия го­ро­да пе­ре­шли на вы­пуск во­енной про­дук­ции. В августе - октябре 1941 года в свя­зи с воз­ник­но­ве­ни­ем уг­ро­зы за­хва­та го­ро­да германскими вой­ска­ми часть пло­ти­ны Днеп­ро­гэс бы­ла взо­рва­на. 4 октября 1941 - 14 октября 1943 годов го­род был ок­ку­пи­ро­ван германской ар­ми­ей. За вре­мя ок­ку­па­ции по­гиб­ло свыше 44 тысяч жителей и свыше 58 тысяч жителей бы­ло уг­на­но на при­ну­дительные ра­бо­ты в Гер­ма­нию, все промышленные строе­ния и 900 тысяч м2 жи­ло­го фон­да пол­но­стью унич­то­же­ны. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де За­по­рож­ской на­сту­па­тель­ной опе­ра­ции 1943 года.

Со­хра­ни­лась городская за­строй­ка конца XIX - начала XX веков, в том числе цер­ковь Святого Ни­ко­лая (1886), дво­рян­ское со­б­ра­ние (1912). Ком­по­зиционной ос­но­вой ге­не­раль­но­го пла­на (1930-1932) слу­жат ком­плекс Днеп­ро­гэс и ан­самбль про­спек­та Ле­ни­на (1951-1954). Па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1964, высота 20 м; скульп­то­ры М.Г. Лы­сен­ко, Н.М. Су­хо­до­лов, ар­хи­тек­то­ры В.Е. Лад­ный, Б.И. Прий­мак) и др.

Запорожье - круп­ный на­учный и куль­тур­ный центр. Около 30 научно-исследовательских и про­ект­ных институтов: в том числе Институт ме­ха­ни­за­ции жи­вот­но­вод­ст­ва (1930), Институт ти­та­на (1956), украинский научно-исследовательский институт «Пре­об­ра­зо­ва­тель» (1969). Сре­ди государственных ву­зов - Национальный тех­нический университет (1900; современные название и ста­тус с 1994 года), Медицинский университет (1903; современный ста­тус с 1968 года), Национальный университет (1921; современные название и ста­тус с 2004 года), Инженерная ака­де­мия (1959; современные название и ста­тус с 1994 года), Гу­ма­ни­тар­ный университет (Институт государственного и му­ни­ци­паль­но­го управ­ле­ния; ос­но­ван в 1992 году), Институт эко­но­ми­ки и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий; фи­лиа­лы украинских ву­зов. Свыше 20 биб­лио­тек. Национальный за­по­вед­ник Хор­ти­ца (с 1965 года; современный ста­тус с 1993 года) - ком­плекс при­род­ных и ис­то­ри­ко-куль­тур­ных па­мят­ни­ков, вклю­ча­ет Му­зей ис­то­рии за­по­рож­ско­го ка­за­че­ст­ва. Му­зеи: крае­ведческий, ху­дожественный и др. Те­ат­ры: Об­ла­ст­ной украинский музыкально-дра­ма­тический им. В.Г. Ма­га­ра (ра­нее им. Щор­са; 1947-1953, архитектор С.Д. Фрид­лин), ку­коль­ный, юно­го зри­те­ля, «За­по­рож­ские ка­за­ки». Кон­церт­ный зал им. М.И. Глин­ки (1948-1953, архитектор Г.Г. Вег­ман). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (в её со­ста­ве сим­фо­нический ор­кестр). Цирк.

Фут­боль­ный клуб «Ме­тал­лург» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Аре­на Сла­ву­тич», 15 тысяч мест) - фи­на­лист Куб­ка Ук­раины (2006). Мно­го­крат­ны­ми чем­пио­на­ми Ук­раи­ны и об­ла­да­те­ля­ми ев­ропейских куб­ков ста­но­ви­лись жен­ские бас­кет­боль­ный клуб «Ка­зач­ка-ЗалК» и ганд­боль­ный клуб «Мо­тор»; муж­ской ганд­боль­ный клуб «ЗТР».

Запорожье - один из круп­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров Ук­раи­ны (свыше 160 промышленных пред­при­ятий). Наи­бо­лее раз­ви­ты чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­мическая промышленность. Круп­ные ме­тал­лур­гические за­во­ды: «За­по­рож­сталь» (про­изводство чу­гу­на, ста­ли, тон­ко­ли­сто­во­го про­ка­та и др.), «Днеп­ро­спец­сталь» (ин­ст­ру­мен­таль­ные ста­ли и др.), фер­ро­спла­вов, алю­ми­ние­вый; ти­та­но­маг­ние­вый ком­би­нат и др. Ве­ду­щие пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (все­го бо­лее 60) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки: ав­то­мо­биль­ный за­вод ЗАЗ (про­изводство лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей мо­дель­но­го ря­да ЗАЗ («Тав­рия», «Сла­ву­та», «Сенс», «Ла­нос»), а так­же ав­то­бу­сов; сбор­ка разл. мо­де­лей лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей «Шев­ро­ле», «Опель», ВАЗ, «Мер­се­дес-Бенц», китайских «Че­ри» и лёг­ких индивидуальных гру­зо­ви­ков «Та­та»), за­вод подъ­ём­но-транс­порт­ных ма­шин (мос­то­вые, спец. кра­ны и др.), «Мо­тор-Сич» (га­зо­тур­бин­ные: авиационные дви­га­те­ли, промышленные ус­та­нов­ки, элек­тро­стан­ции и др.). Сре­ди пред­при­ятий элек­тро­тех­нической и ра­дио­элек­трон­ной от­рас­ли - про­из­водственное объ­е­ди­не­ние «За­по­рож­транс­фор­ма­тор» (си­ло­вые, специальные транс­фор­ма­то­ры, элек­трические ре­ак­то­ры и др.), за­во­ды: элек­тро­ап­па­рат­ный, «Пре­об­ра­зо­ва­тель» (си­ло­вые, по­лу­про­вод­ни­ко­вые пре­об­ра­зо­ва­те­ли), «Ра­дио­при­бор», вен­ти­ля­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния и др. Хи­мическая промышленность пред­став­ле­на ПО «Крем­ний­по­ли­мер» (пла­ст­мас­со­вые, ре­зи­но-тех­нические из­де­лия, кау­чу­ки и пла­сти­ки), за­во­да­ми «За­по­рож­кокс», «Хим­лекс» (ла­ко­кра­соч­ная про­дук­ция), «Ке­ра­мист-Трейд» (ли­но­ле­ум) и др. Фар­ма­цев­тическая фаб­ри­ка «Вио­ла». Круп­ное про­изводство строй­ма­те­риа­лов (за­во­ды: железобе­тонных кон­ст­рук­ций, сте­но­вых ма­те­риа­лов, ас­фаль­то­бе­тон­ный, «За­по­рож­рем­ст­рой­ком­плект»). Мно­го­численные пред­при­ятия ме­бель­ной, лёг­кой (швей­ной, обув­ной и др.), пи­ще­вой промышленности. Раз­ви­ва­ет­ся сфе­ра ус­луг, в основном фи­нан­со­вый сек­тор (около 20 бан­ков и их фи­лиа­лов), сек­тор свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций.

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