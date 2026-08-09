ЗАПОРОЖЬЕ
ЗАПОРОЖЬЕ - город на юго-востоке Украины, административный центр Запорожской области.
Население 787,3 тысяч человек (2007, с пригородами 1,1 миллиона человек). Расположен на р. Днепр. Крупный узел железных и автомобильных дорог. Речной порт (принимает суда типа «река - море»). Международный аэропорт.
В 1556 году князь Д.И. Вишневецкий построил на о. Малая Хортица (ныне о. Байда; входит в состав национального заповедника «Хортица»), близ правого берега р. Днепр, крепость, которая в начале XVII века превратилась в казачью столицу Запорожской Сечи. Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов на острове в 1736-1739 годах действовала Запорожская верфь. После Белградского мира 1739 года российские войска оставили остров. В 1770 году на левом берегу Днепра в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов заложена Александровская крепость, названная в честь князя А.М. Голицына. С 1775 года вокруг крепости начало формироваться поселение. С 1785 года посад Александровск, в 1785-1796 годах в составе Новомосковского уезда Екатеринославского наместничества, в 1796-1802 годах – Новороссийской губернии, в 1802-1806 годах - Екатеринославской губернии. В 1806-1920 годах уездный город Екатеринославской губернии. В 1873 году через город прошла Екатерининская железная дорога, что ускорило его экономическое развитие. Отсутствие сквозного судоходства по Днепру придавало Александровску роль важного транспортного узла за днепровскими порогами. В конце XIX - начале XX веков Александровск стал также центром машиностроения. Накануне Первой мировой войны в городе работало 47 заводов и фабрик, возник крупнейший в отрасли синдикат, объединявший 13 машиностроительных заводов. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов в апреле - ноябре 1918 года занят германо-австрийскими войсками. В ноябре - декабре 1918 года контролировался Украинской директорией, а в первой половине 1919 года - большевиками. В июле 1919 года занят частями Вооруженных сил Юга России. В 1919-1920 годах несколько раз захватывался отрядами Н.И. Махно. В январе 1920 года взят частями РККА. В апреле 1920 - марте 1921 годов центр Александровской губернии. В сентябре - октябре 1920 года ненадолго занят «Русской армией». В 1921 году переименован в Запорожье, в 1921-1922 годах центр Запорожской губернии УССР. Уездный (1922-1923), окружной (1923-1925) город Екатеринославской губернии УССР. В 1925-1930 годах окружной город УССР, в 1932-1939 годах в составе Днепропетровской области УССР, с 1939 года центр Запорожской области. Со строительством в 1927-1932 годах Днепрогэс Запорожье - один из крупнейших центров чёрной, цветной металлургии и энергетики СССР. Крупнейшими предприятиями города к концу 1930-х годов стали «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», завод ферросплавов, алюминиевый и др. С началом Великой Отечественной войны предприятия города перешли на выпуск военной продукции. В августе - октябре 1941 года в связи с возникновением угрозы захвата города германскими войсками часть плотины Днепрогэс была взорвана. 4 октября 1941 - 14 октября 1943 годов город был оккупирован германской армией. За время оккупации погибло свыше 44 тысяч жителей и свыше 58 тысяч жителей было угнано на принудительные работы в Германию, все промышленные строения и 900 тысяч м2 жилого фонда полностью уничтожены. Освобождён в ходе Запорожской наступательной операции 1943 года.
Сохранилась городская застройка конца XIX - начала XX веков, в том числе церковь Святого Николая (1886), дворянское собрание (1912). Композиционной основой генерального плана (1930-1932) служат комплекс Днепрогэс и ансамбль проспекта Ленина (1951-1954). Памятник В.И. Ленину (1964, высота 20 м; скульпторы М.Г. Лысенко, Н.М. Суходолов, архитекторы В.Е. Ладный, Б.И. Приймак) и др.
Запорожье - крупный научный и культурный центр. Около 30 научно-исследовательских и проектных институтов: в том числе Институт механизации животноводства (1930), Институт титана (1956), украинский научно-исследовательский институт «Преобразователь» (1969). Среди государственных вузов - Национальный технический университет (1900; современные название и статус с 1994 года), Медицинский университет (1903; современный статус с 1968 года), Национальный университет (1921; современные название и статус с 2004 года), Инженерная академия (1959; современные название и статус с 1994 года), Гуманитарный университет (Институт государственного и муниципального управления; основан в 1992 году), Институт экономики и информационных технологий; филиалы украинских вузов. Свыше 20 библиотек. Национальный заповедник Хортица (с 1965 года; современный статус с 1993 года) - комплекс природных и историко-культурных памятников, включает Музей истории запорожского казачества. Музеи: краеведческий, художественный и др. Театры: Областной украинский музыкально-драматический им. В.Г. Магара (ранее им. Щорса; 1947-1953, архитектор С.Д. Фридлин), кукольный, юного зрителя, «Запорожские казаки». Концертный зал им. М.И. Глинки (1948-1953, архитектор Г.Г. Вегман). Областная филармония (в её составе симфонический оркестр). Цирк.
Футбольный клуб «Металлург» (выступает на стадионе «Арена Славутич», 15 тысяч мест) - финалист Кубка Украины (2006). Многократными чемпионами Украины и обладателями европейских кубков становились женские баскетбольный клуб «Казачка-ЗалК» и гандбольный клуб «Мотор»; мужской гандбольный клуб «ЗТР».
Запорожье - один из крупнейших индустриальных центров Украины (свыше 160 промышленных предприятий). Наиболее развиты чёрная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая промышленность. Крупные металлургические заводы: «Запорожсталь» (производство чугуна, стали, тонколистового проката и др.), «Днепроспецсталь» (инструментальные стали и др.), ферросплавов, алюминиевый; титаномагниевый комбинат и др. Ведущие предприятия машиностроения (всего более 60) и металлообработки: автомобильный завод ЗАЗ (производство легковых автомобилей модельного ряда ЗАЗ («Таврия», «Славута», «Сенс», «Ланос»), а также автобусов; сборка разл. моделей легковых автомобилей «Шевроле», «Опель», ВАЗ, «Мерседес-Бенц», китайских «Чери» и лёгких индивидуальных грузовиков «Тата»), завод подъёмно-транспортных машин (мостовые, спец. краны и др.), «Мотор-Сич» (газотурбинные: авиационные двигатели, промышленные установки, электростанции и др.). Среди предприятий электротехнической и радиоэлектронной отрасли - производственное объединение «Запорожтрансформатор» (силовые, специальные трансформаторы, электрические реакторы и др.), заводы: электроаппаратный, «Преобразователь» (силовые, полупроводниковые преобразователи), «Радиоприбор», вентиляционного оборудования и др. Химическая промышленность представлена ПО «Кремнийполимер» (пластмассовые, резино-технические изделия, каучуки и пластики), заводами «Запорожкокс», «Химлекс» (лакокрасочная продукция), «Керамист-Трейд» (линолеум) и др. Фармацевтическая фабрика «Виола». Крупное производство стройматериалов (заводы: железобетонных конструкций, стеновых материалов, асфальтобетонный, «Запорожремстройкомплект»). Многочисленные предприятия мебельной, лёгкой (швейной, обувной и др.), пищевой промышленности. Развивается сфера услуг, в основном финансовый сектор (около 20 банков и их филиалов), сектор связи и телекоммуникаций.