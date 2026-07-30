ЗАПАДНОУКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАПАДНОУКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (ЗУНР) - государственное об­ра­зо­ва­ние, воз­ник­шее в ус­ло­ви­ях рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии на тер­ри­то­рии ра­нее вхо­див­ших в её со­став Восточной Га­ли­ции, Бу­ко­ви­ны, За­кар­па­тья, а так­же ря­да рай­онов российской Западной Ук­раи­ны, ок­ку­пи­ро­ван­ных в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ав­ст­ро-венгерскими вой­ска­ми.

Про­воз­гла­ше­на 1 ноября 1918 года в г. Львов. Выс­шим пред­ста­вительным ор­га­ном ЗУНР яв­ля­лась Национальная ра­да во гла­ве с дея­те­лем украинского национального дви­же­ния Е. Пет­ру­ше­ви­чем (1863-1940). В неё вхо­ди­ли украинские де­пу­та­ты австрийских и венгерских пар­ла­мен­тов и пред­ста­ви­те­ли украинских пар­тий (на­цио­нал-де­мо­кра­ты, ра­ди­ка­лы, пра­вые со­ци­ал-де­мо­кра­ты и др.). 3 ноября 1918 года пра­ви­тель­ст­во ЗУНР опуб­ли­ко­ва­ло ма­ни­фест, в ко­то­ром объ­я­ви­ло о со­зы­ве Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, пре­дос­тав­ле­нии национальной ав­то­но­мии не­ук­ра­ин­цам, ли­к­ви­да­ции круп­но­го зем­ле­вла­де­ния и на­де­ле­нии зем­лёй без­зе­мель­ных и ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян при од­но­вре­мен­ном со­хра­не­нии ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти. Для за­щи­ты рес­пуб­ли­ки бы­ла сфор­ми­ро­ва­на Украинская га­ли­ций­ская ар­мия, со­сто­яв­шая из украинских под­раз­де­ле­ний бывшей ав­ст­ро-венгерской ар­мии.

В от­вет на про­воз­гла­ше­ние ЗУНР 4 ноября 1918 года на­ча­лось вос­ста­ние польского на­се­ле­ния Льво­ва , на тер­ри­то­рию рес­пуб­ли­ки с се­ве­ра и за­па­да вторг­лись польские вой­ска (пра­ви­тель­ст­во Поль­ши стре­ми­лось ан­нек­си­ро­вать Восточную Га­ли­цию), с юга - ар­мия Ру­мы­нии, пра­вя­щие кру­ги ко­то­рой пре­сле­до­ва­ли цель за­хва­тить Бу­ко­ви­ну. В декабре 1918 года пра­ви­тель­ст­во ЗУНР бе­жа­ло в Тер­но­поль, за­тем в Ста­ни­слав (укр. - Ста­ни­сла­вив, ны­не г. Ива­но-Фран­ковск), а от­ту­да в Ка­ме­нец-По­доль­ский. В декабре 1918 года в Фас­то­ве оно заклю­чи­ло пред­ва­рительный до­го­вор с Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­ри­ей об объ­е­ди­не­нии ЗУНР с Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­кой. В апреле - мае 1919 года воо­руженные си­лы ЗУНР пы­та­лись ока­зать про­ти­во­дей­ст­вие Крас­ной Ар­мии при ос­во­бо­ж­де­нии ею тер­ри­то­рии Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, при­ни­ма­ли уча­стие в борь­бе про­тив Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года, по­да­ви­ли ре­во­люционные вы­сту­п­ле­ния ра­бо­чих в Зло­че­ве, Тер­но­по­ле, Ко­ло­мые, Дро­го­бы­че, Ка­лу­ше и Га­ли­че. В ию­не 1919 года Украинская га­ли­ций­ская ар­мия фак­ти­че­ски во­шла в со­став Украинской народной ар­мии под ко­мандованием С.В. Пет­лю­ры. По­сле пе­ре­да­чи Западной Ук­раи­ны (по ре­ше­нию ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов) Поль­ше (25.06.1919) и её ок­ку­па­ции польскими вой­ска­ми Национальная ра­да и пра­ви­тель­ст­во ЗУНР зая­ви­ли о са­мо­рос­пус­ке и пре­дос­тав­ле­нии всей пол­но­ты вла­сти «дик­та­то­ру» Е. Пет­ру­ше­ви­чу. ЗУНР пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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