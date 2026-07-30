ЗАПАДНОУКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАПАДНОУКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (ЗУНР) - государственное образование, возникшее в условиях распада Австро-Венгрии на территории ранее входивших в её состав Восточной Галиции, Буковины, Закарпатья, а также ряда районов российской Западной Украины, оккупированных в годы Первой мировой войны австро-венгерскими войсками.
Провозглашена 1 ноября 1918 года в г. Львов. Высшим представительным органом ЗУНР являлась Национальная рада во главе с деятелем украинского национального движения Е. Петрушевичем (1863-1940). В неё входили украинские депутаты австрийских и венгерских парламентов и представители украинских партий (национал-демократы, радикалы, правые социал-демократы и др.). 3 ноября 1918 года правительство ЗУНР опубликовало манифест, в котором объявило о созыве Учредительного собрания, предоставлении национальной автономии неукраинцам, ликвидации крупного землевладения и наделении землёй безземельных и малоземельных крестьян при одновременном сохранении частной собственности. Для защиты республики была сформирована Украинская галицийская армия, состоявшая из украинских подразделений бывшей австро-венгерской армии.
В ответ на провозглашение ЗУНР 4 ноября 1918 года началось восстание польского населения Львова, на территорию республики с севера и запада вторглись польские войска (правительство Польши стремилось аннексировать Восточную Галицию), с юга - армия Румынии, правящие круги которой преследовали цель захватить Буковину. В декабре 1918 года правительство ЗУНР бежало в Тернополь, затем в Станислав (укр. - Станиславив, ныне г. Ивано-Франковск), а оттуда в Каменец-Подольский. В декабре 1918 года в Фастове оно заключило предварительный договор с Украинской директорией об объединении ЗУНР с Украинской народной республикой. В апреле - мае 1919 года вооруженные силы ЗУНР пытались оказать противодействие Красной Армии при освобождении ею территории Правобережной Украины, принимали участие в борьбе против Венгерской советской республики 1919 года, подавили революционные выступления рабочих в Злочеве, Тернополе, Коломые, Дрогобыче, Калуше и Галиче. В июне 1919 года Украинская галицийская армия фактически вошла в состав Украинской народной армии под командованием С.В. Петлюры. После передачи Западной Украины (по решению руководящих органов Парижской мирной конференции 1919-1920 годов) Польше (25.06.1919) и её оккупации польскими войсками Национальная рада и правительство ЗУНР заявили о самороспуске и предоставлении всей полноты власти «диктатору» Е. Петрушевичу. ЗУНР прекратила своё существование.