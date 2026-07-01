ЗАПАДНОСИБИРСКОЕ ВОССТAНИЕ 1921

Западносибирское восстание 1921 — восстание против Советской власти и режима «военного коммунизма» в Зап. Сибири.

Было вызвано прежде всего введением продразверстки в Сибири и произволом функционеров Советской власти.

Вооруженные столкновения начались 31 января 1921 в селах Челноковском и Чуртанском Ишимского уезда. Крестьяне не позволяли вывозить хлеб, красноармейцы стали стрелять, но крестьяне оказали сопротивление и изгнали продотряд. Из северо-восточной части Ишимского уезда восстание распространилось на части Тюменской, Челябинской, Омской и Екатеринбургской губерний. К восставшим крестьянам присоединились казаки. Постепенно восстание охватило обширный регион Зап. Сибири от Тугулыма до Сургута и от Обдорска до Каракалинска. В восстании участвовало до 150 тыс. крестьян и казаков. Восставшие прибегали к мобилизациям. Наиболее распространенный лозунг восстания — «За советы без коммунистов!» Восставшие выступали против продразверстки, за гражданские свободы и свободу торговли.

14—16 февраля 1921 шли упорные бои за Петропавловск. В итоге он остался за красными. Взяв Кокчетав и Тобольск 21 февраля 1921, повстанцы дошли до Акмолинска, перерезали Транссиб. 10 марта 1921 был взят Сургут, 21 марта — Березов, 1 апреля — Обдорск, 5 апреля — Каракалинск. Повстанцы штурмовали Ишим. Восставшие считали свои отряды частью общей «Народной армии», но ее единство было условным. Местными формированиями руководили свои штабы. Формальным командующим был В. Родин.

24 февраля 1921 части Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) под общим руководством В. Шорина, наступавшие навстречу друг другу по северной магистрали Транссиба, соединились на станции Вагай. К 4 марта восстановилось движение поездов по южной магистрали. Была окружена Ишимско-Петропавловская группировка повстанцев во главе с В. Родиным. Часть повстанцев в марте вырвалась из окружения, но большинство было разгромлено к 19 марта 1921. РККА продвигалась от Петропавловска по р. Ишим на юг. 5 марта 1921 красные взяли Кокчетав. Повстанцы с боями отступили в сторону Павлодара. 17 марта 1921 потерпели поражение казаки во главе с С. Токаревым. Остатки повстанцев этого района в мае ушли в Китай. В борьбе с восстанием РККА применяла массовый террор, брала заложников.

6 апреля 1921 потерпела поражение юго-западная группировка повстанцев, а 7 апреля красные взяли Тобольск. В Ишимском уезде основные силы повстанцев были разбиты в начале мая, но партизанская война продолжалась.

11 мая 1921 десантный отряд красных захватил штаб северной группировки повстанцев в с. Самарово. 16 мая погиб ее руководитель В. Желтовский. В конце мая десант, прибывший по р. Обь, занял Березов и Сургут, 2 июня — Обдорск (ныне Салехард).

В Ишимском уезде продолжил действовать 1-й Освободительный полк Народной армии под командованием П. Шевченко. Он потерпел поражение 25 августа 1921. Последние очаги восстания были ликвидированы в 1922.

Лит.: Сибирская Вандея. Документы в 2-х тт. М., 2000—2001; За советы без коммунистов. Крестьянское восстание в Тюменской губернии (1921 г.). Сборник документов. Новосибирск, 2000; Шишкин В. И. Сибирская Вандея. Вооруженное сопротивление коммунистическому режиму в 1920 году. Новосибирск, 1997.