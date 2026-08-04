ЗАОЗЕРЬЕ

ЗАОЗЕРЬЕ - круг ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков середины III - V веков, за­пад­но­двин­ский ва­ри­ант ки­ев­ской куль­ту­ры.

Рас­про­стра­нён в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния Западной Дви­ны, Ло­ва­ти, Ве­ли­кой, Днеп­ра , Бе­ре­зи­ны, Ви­лии (Смо­лен­ская и Псков­ская об­лас­ти Рос­сии, Се­ве­рная Бе­ло­рус­сия). На­зван по се­ли­щу За­озе­рье (Руднянский район Смо­лен­ской области). Селища Заозерье и Уз­мень (Усвятский район Псков­ской области) - эта­ло­ны 2 основных ти­пов па­мят­ни­ков кру­га Заозерья, от­ли­чаю­щих­ся по на­бо­рам форм ке­ра­ми­ки.

Вы­де­лен российскими ар­хео­ло­га­ми Н.В. Ло­па­ти­ным и А.Г. Фу­рась­е­вым в начале 1990-х годов Ра­нее рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве на­чаль­но­го эта­па куль­тур ти­па Ту­шем­ли и Бан­це­ров­щи­ны.

Круг Заозерья сфор­ми­ро­вал­ся в хо­де сме­ше­ния верх­не­днеп­ров­ско­го и дес­нин­ско­го ва­ри­ан­тов ки­ев­ской куль­ту­ры, рас­про­стра­няв­ших­ся по Днеп­ру и его при­то­кам на се­вер, где их но­си­те­ли взаи­мо­дей­ст­во­ва­ли с ос­тат­ка­ми на­се­ле­ния днеп­ро-двин­ской куль­ту­ры. Се­ли­ща на низ­ких бе­ре­гах рек и озёр. Из­ве­ст­ны го­ро­ди­ща, где най­де­на ке­ра­ми­ка кру­га Заозерья. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с тру­по­сож­же­ниями, ос­тан­ки по­ме­ща­ли в ям­ки, из­ред­ка в гли­ня­ные ур­ны.

Ке­ра­ми­ка леп­ная; пре­об­ла­да­ют горш­ки, ха­рак­тер­но ук­ра­ше­ние по­верх­но­сти «рас­чё­са­ми» (про­сты­ми ком­по­зи­ция­ми, про­чер­чен­ны­ми гре­бен­ча­тым штам­пом по сы­рой гли­не), что встре­ча­ет­ся и в верх­не­днеп­ров­ском ва­ри­ан­те ки­ев­ской куль­ту­ры; мис­ки не­мно­го­чис­лен­ны. По­со­хо­вид­ные бу­лав­ки, ви­соч­ные коль­ца, фи­бу­лы, ук­ра­ше­ния кру­га вос­точ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей и других сти­лей, пла­стин­ча­тые кре­са­ла, сер­пы, биконические пряс­ли­ца и др.

С кру­гом Заозерья свя­зы­ва­ют пер­вую вол­ну мас­со­вой сла­вя­ни­за­ции тер­ри­то­рии Северной Бе­ло­рус­сии и Се­ве­ро-За­па­да Рос­сии; он яв­ля­ет­ся об­щим пред­ком куль­тур­ных групп кру­га верх­не­го слоя Ту­шем­ли-Бан­це­ров­щины и псков­ских длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)