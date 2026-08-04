ЗАОЗЕРЬЕ
ЗАОЗЕРЬЕ - круг археологических памятников середины III - V веков, западнодвинский вариант киевской культуры.
Распространён в бассейне верхнего течения Западной Двины, Ловати, Великой, Днепра, Березины, Вилии (Смоленская и Псковская области России, Северная Белоруссия). Назван по селищу Заозерье (Руднянский район Смоленской области). Селища Заозерье и Узмень (Усвятский район Псковской области) - эталоны 2 основных типов памятников круга Заозерья, отличающихся по наборам форм керамики.
Выделен российскими археологами Н.В. Лопатиным и А.Г. Фурасьевым в начале 1990-х годов Ранее рассматривался в качестве начального этапа культур типа Тушемли и Банцеровщины.
Круг Заозерья сформировался в ходе смешения верхнеднепровского и деснинского вариантов киевской культуры, распространявшихся по Днепру и его притокам на север, где их носители взаимодействовали с остатками населения днепро-двинской культуры. Селища на низких берегах рек и озёр. Известны городища, где найдена керамика круга Заозерья. Грунтовые могильники с трупосожжениями, останки помещали в ямки, изредка в глиняные урны.
Керамика лепная; преобладают горшки, характерно украшение поверхности «расчёсами» (простыми композициями, прочерченными гребенчатым штампом по сырой глине), что встречается и в верхнеднепровском варианте киевской культуры; миски немногочисленны. Посоховидные булавки, височные кольца, фибулы, украшения круга восточноевропейских выемчатых эмалей и других стилей, пластинчатые кресала, серпы, биконические пряслица и др.
С кругом Заозерья связывают первую волну массовой славянизации территории Северной Белоруссии и Северо-Запада России; он является общим предком культурных групп круга верхнего слоя Тушемли-Банцеровщины и псковских длинных курганов культуры.