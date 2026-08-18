ЗАОНЕЖЬЕ
ЗАОНЕЖЬЕ - территория, прилегающая к Онежскому озеру.
До XV века Заонежье находилось в составе Новгородской республики. В этом регионе преобладало боярское землевладение, менее значительными были владения монастырей и новгородской архиепископской кафедры.
После присоединения Новгородской республики к Московскому великому княжеству (1478) подавляющая часть всех земель была конфискована: в южной части Заонежской половины они стали раздаваться в поместья, а в северной части стали черносошными и государевыми оброчными.
В конце XV - начале XVII веков термин «Заонежье» в исторических документах употреблялся обычно для обозначения Заонежской половины Обонежской пятины, которая включала в себя земли по побережью Онежского озера, течению рек Свирь и Оять, по восточному побережью Ладожского озера и правому берегу р. Волхов, на севере - часть побережья Белого моря, а на востоке достигала Водлозера и р. Водла.
С начале XVII века название «Заонежье» обычно употреблялось только по отношению к северной части вышеперечисленных территорий, которые стали отдельным уездом (как правило, его относили к числу поморских), получившим в документах наименование Заонежских погостов. После заключения Столбовского мира 1617 года со Швецией уезд стал пограничным, с чем связано создание в 1624 году воеводства в Олонце. Территория уезда Заонежские погосты окончательно оформилась в середине XVII века с присоединением располагавшихся севернее Лопских погостов. В 1649 году в Олонце построена крепость, после чего он получил статус города.
После губернской реформы 1708 года термин «Заонежье» стал использоваться для обозначения области, прилегающей к Онежскому озеру.