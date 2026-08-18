ЗАОНЕЖЬЕ

ЗАОНЕЖЬЕ - тер­ри­то­рия, при­ле­гаю­щая к Онеж­ско­му озеру.

До XV века Заонежье на­хо­ди­лось в со­ста­ве Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки . В этом ре­гио­не пре­об­ла­да­ло бо­яр­ское зем­ле­вла­де­ние, ме­нее зна­чи­тель­ны­ми бы­ли вла­де­ния мо­на­сты­рей и нов­го­род­ской ар­хи­епи­скоп­ской ка­фед­ры.

По­сле при­сое­ди­не­ния Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки к Московскому великому княжеству (1478) по­дав­ляю­щая часть всех зе­мель бы­ла кон­фи­ско­ва­на: в южной час­ти За­онеж­ской по­ло­ви­ны они ста­ли раз­да­вать­ся в по­ме­стья, а в северной час­ти ста­ли чер­но­сош­ны­ми и го­су­да­ре­вы­ми об­роч­ны­ми.

В конце XV - начале XVII веков тер­мин «Заонежье» в ис­то­рических до­ку­мен­тах упо­треб­лял­ся обыч­но для обо­зна­че­ния За­онеж­ской по­ло­ви­ны Обо­неж­ской пя­ти­ны, ко­то­рая вклю­ча­ла в се­бя зем­ли по по­бе­ре­жью Онеж­ско­го озера, те­че­нию рек Свирь и Оять, по восточному по­бе­ре­жью Ла­дож­ско­го озера и пра­во­му бе­ре­гу р. Вол­хов, на се­ве­ре - часть по­бе­ре­жья Бе­ло­го моря, а на вос­то­ке дос­ти­га­ла Во­дло­зе­ра и р. Во­дла.

С начале XVII века название «Заонежье» обыч­но упот­реб­ля­лось толь­ко по от­но­ше­нию к северной час­ти вы­ше­пе­ре­чис­лен­ных тер­ри­то­рий, ко­то­рые ста­ли отдельным уез­дом (как пра­ви­ло, его от­но­си­ли к чис­лу по­мор­ских), по­лу­чив­шим в до­ку­мен­тах на­име­но­ва­ние За­онеж­ских по­гос­тов. По­сле за­клю­че­ния Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года со Шве­ци­ей уезд стал по­гра­нич­ным, с чем свя­за­но соз­да­ние в 1624 году вое­вод­ст­ва в Олон­це. Тер­ри­то­рия уезда За­онеж­ские по­гос­ты окон­ча­тель­но офор­ми­лась в середине XVII века с при­сое­ди­не­ни­ем рас­по­ла­гав­ших­ся се­вер­нее Лоп­ских по­гос­тов. В 1649 году в Олон­це по­строе­на кре­пость, по­сле че­го он по­лу­чил ста­тус го­ро­да.

По­сле гу­берн­ской ре­фор­мы 1708 года тер­мин «Заонежье» стал ис­поль­зо­вать­ся для обо­зна­че­ния об­лас­ти, при­ле­гаю­щей к Онеж­ско­му озе­ру.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)