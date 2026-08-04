ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - порядок рассмотрения исковых дел в отсутствие ответчика (соответчиков).
Заочное производство призвано защитить интересы истца в случае, если ответчик преднамеренно уклоняется от явки в судебное заседание с целью затягивания процесса рассмотрения дела.
Проблему преднамеренного уклонения ответчика от явки в судебное заседание вплоть до XV-XVI веков традиционно решали с помощью различных мер наказания. Так, по Двенадцати таблиц законам последствием неявки ответчика было вынесение решения в пользу истца без проведения судебных слушаний. В XVI веке в германском общеимперском процессе было установлено, что неявка ответчика равносильна его отказу от оспаривания иска. При неявке ответчика суд рассматривал дело по существу и выносил решение, основанное на доказательствах, в одностороннем порядке представленных истцом. Решение было окончательным и не подлежало изменению по заявлению неявившегося в судебный процесс ответчика.
Во Франции Ордонансом 1667 года допускалась отмена заочного решения простым отзывом (opposition) и явкой ответчика в судебный процесс. Уставы гражданского судопроизводства Германии (1877) и Австрии (1895) значительно расширили сферу применения заочного производства, допустив возможность вынесения заочного решения и в отношении неявившегося истца.
По схожему пути развивался институт заочного производства и в российском гражданском процессе. По Псковской судной грамоте и уставным грамотам Северной Руси при неявке ответчика истцу выдавалась «безсудная грамота», по которой он с участием пристава имел право требовать немедленного удовлетворения заявленного требования или принудить ответчика к явке в суд или «к представлению поруки в том».
Соборное Уложение 1649 года предусматривало применение к неявившемуся ответчику телесных наказаний, а если ответчик не являлся более двух раз, то требование истца удовлетворялось без проведения судоговорений. Исключение из этого правила составляли лишь «дела крепостные», которые рассматривались и при неявке ответчика или истца по имеющимся в деле письменным доказательствам. Устав гражданского судопроизводства 1864 года ввёл в российское законодательство французскую модель заочного производства с той лишь разницей, что неявка ответчика не освобождала истца от доказывания заявленного требования. Упразднённый в 1917 году институт заочное производства был восстановлен в российском гражданском процессе в 1995 году практически в том виде, в котором он был закреплён в Уставе гражданского судопроизводства 1864 года.
По действующему праву при неявке ответчика в судебное заседание дело подлежит разбирательству в порядке заочного производства лишь при наличии определённых условий (ответчик надлежащим образом извещён о месте и времени проведения судебного заседания; о причинах неявки ответчика неизвестно или суд признал их неуважительными; в материалах дела отсутствует ходатайство или заявление ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие; истец согласен на рассмотрение дела в отсутствие ответчика; истец не заявлял ходатайство перед судом об изменении предмета или основания иска, увеличении размера исковых требований). Порядок разбирательства дела в заочном производстве принципиально не отличается от обычного искового производства (отдельные особенности рассмотрения вызваны спецификой проявления некоторых принципов права в ситуации, когда в процессе фактически отсутствует ответчик). В силу принципа диспозитивности стороны вправе свободно распоряжаться предметом спора. При рассмотрении дела в порядке заочного производства истец лишён прав на изменение предмета или основания иска, увеличение размера исковых требований, так как неявившийся ответчик не осведомлён об изменении предъявленных к нему требований, поэтому совершение истцом этих процессуальных действий исключает возможность заочного производства по делу. Состоявшееся по делу заочное решение должно отвечать общим требованиям, предъявляемым законом к судебному решению. Закон устанавливает два способа обжалования ответчиком заочного решения: в суд, который вынес заочное решение, и в кассационном (апелляционном) порядке. Истец и другие лица, участвующие в деле, вправе обжаловать заочное решение только в кассационном (апелляционном) порядке.
Возможность рассмотрения дела в порядке заочного производства предусмотрена законодательством большинства зарубежных государств. В некоторых странах, как и в России, принятие заочного решения возможно только при неявке ответчика (например, в США, Украине). В других странах допускается вынесение заочного решения в отношении как неявившегося ответчика, так и неявившегося истца (например, в Германии, Австрии, Литве).