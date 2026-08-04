ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - по­ря­док рас­смот­ре­ния ис­ко­вых дел в от­сут­ст­вие от­вет­чи­ка (со­от­вет­чи­ков).

Заочное производство при­зва­но за­щи­тить ин­те­ре­сы ист­ца в слу­чае, ес­ли от­вет­чик пред­на­ме­рен­но ук­ло­ня­ет­ся от яв­ки в су­деб­ное за­се­да­ние с це­лью за­тя­ги­ва­ния про­цес­са рас­смот­ре­ния де­ла.

Про­бле­му пред­на­ме­рен­но­го ук­ло­не­ния от­вет­чи­ка от яв­ки в су­деб­ное за­се­да­ние вплоть до XV-XVI веков тра­ди­ци­он­но ре­ша­ли с по­мо­щью различных мер на­ка­за­ния. Так, по Две­над­ца­ти таб­лиц за­ко­нам по­след­ст­ви­ем не­яв­ки от­вет­чи­ка бы­ло вы­не­се­ние ре­ше­ния в поль­зу ист­ца без про­ве­де­ния су­деб­ных слу­ша­ний. В XVI веке в германском об­ще­им­пер­ском про­цес­се бы­ло ус­та­нов­ле­но, что не­яв­ка от­вет­чи­ка рав­но­силь­на его от­ка­зу от ос­па­ри­ва­ния ис­ка. При не­яв­ке от­вет­чи­ка суд рас­смат­ри­вал де­ло по су­ще­ст­ву и вы­но­сил ре­ше­ние, ос­но­ван­ное на до­ка­за­тель­ст­вах, в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке пред­став­лен­ных ист­цом. Ре­ше­ние бы­ло окон­ча­тель­ным и не под­ле­жа­ло из­ме­не­нию по за­яв­ле­нию неявив­ше­го­ся в су­деб­ный про­цесс от­вет­чи­ка.

Во Фран­ции Ор­до­нан­сом 1667 года до­пус­ка­лась от­ме­на за­оч­но­го ре­ше­ния про­стым от­зы­вом (opposition) и яв­кой от­вет­чи­ка в су­деб­ный про­цесс. Ус­та­вы гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва Гер­ма­нии (1877) и Ав­ст­рии (1895) зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ли сфе­ру при­ме­не­ния заочного производства, до­пус­тив воз­мож­ность вы­не­се­ния за­оч­но­го ре­ше­ния и в от­но­ше­нии не­явив­ше­го­ся ист­ца.

По схо­же­му пу­ти раз­ви­вал­ся ин­сти­тут заочного производства и в российском гражданском про­цес­се. По Псков­ской суд­ной гра­мо­те и ус­тав­ным гра­мо­там Северной Ру­си при не­яв­ке от­вет­чи­ка ист­цу вы­да­ва­лась «без­суд­ная гра­мо­та», по ко­то­рой он с уча­сти­ем при­ста­ва имел пра­во тре­бо­вать не­мед­лен­но­го удов­ле­тво­ре­ния за­яв­лен­но­го тре­бо­ва­ния или при­ну­дить от­вет­чи­ка к яв­ке в суд или «к пред­став­ле­нию по­ру­ки в том».

Со­бор­ное Уло­же­ние 1649 года пре­ду­смат­ри­ва­ло при­ме­не­ние к не­явив­ше­му­ся от­вет­чи­ку те­лес­ных на­ка­за­ний, а ес­ли от­вет­чик не яв­лял­ся бо­лее двух раз, то тре­бо­ва­ние ист­ца удов­ле­тво­ря­лось без про­ве­де­ния су­до­го­во­ре­ний. Ис­клю­че­ние из это­го пра­ви­ла со­став­ля­ли лишь «де­ла кре­по­ст­ные», ко­то­рые рас­смат­ри­ва­лись и при не­яв­ке от­вет­чи­ка или ист­ца по имею­щим­ся в де­ле письменным до­ка­за­тель­ст­вам. Ус­тав гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва 1864 года ввёл в российское за­ко­но­да­тель­ст­во французскую мо­дель заочного производства с той лишь раз­ни­цей, что не­яв­ка от­вет­чи­ка не ос­во­бо­ж­да­ла ист­ца от до­ка­зы­ва­ния за­яв­лен­но­го тре­бо­ва­ния. Уп­разд­нён­ный в 1917 году ин­сти­тут заочное производства был вос­ста­нов­лен в российском гражданском про­цес­се в 1995 году прак­ти­че­ски в том ви­де, в ко­то­ром он был за­кре­п­лён в Ус­та­ве гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва 1864 года.

По дей­ст­вую­ще­му пра­ву при не­яв­ке от­вет­чи­ка в су­деб­ное за­се­да­ние де­ло под­ле­жит раз­би­ра­тель­ст­ву в по­ряд­ке заочного производства лишь при на­ли­чии оп­ре­де­лён­ных ус­ло­вий (от­вет­чик над­ле­жа­щим об­ра­зом из­ве­щён о мес­те и вре­ме­ни про­ве­де­ния су­деб­но­го за­се­да­ния; о при­чи­нах не­яв­ки от­вет­чи­ка не­из­вест­но или суд при­знал их не­ува­жи­тель­ны­ми; в ма­те­риа­лах де­ла от­сут­ст­ву­ет хо­да­тай­ст­во или за­яв­ле­ние от­вет­чи­ка о рас­смот­ре­нии де­ла в его от­сут­ст­вие; ис­тец со­гла­сен на рас­смот­ре­ние де­ла в от­сут­ст­вие от­вет­чи­ка; ис­тец не за­яв­лял хо­да­тай­ст­во пе­ред су­дом об из­ме­не­нии пред­ме­та или ос­но­ва­ния ис­ка, уве­ли­че­нии раз­ме­ра ис­ко­вых тре­бо­ва­ний). По­ря­док раз­би­ра­тель­ст­ва де­ла в заочном производстве прин­ци­пи­аль­но не от­ли­ча­ет­ся от обыч­но­го ис­ко­во­го про­из­вод­ст­ва (отдельные осо­бен­но­сти рас­смот­ре­ния вы­зва­ны спе­ци­фи­кой про­яв­ле­ния не­ко­то­рых прин­ци­пов пра­ва в си­туа­ции, ко­гда в про­цес­се фак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ет от­вет­чик). В си­лу прин­ци­па дис­по­зи­тив­но­сти сто­ро­ны впра­ве сво­бод­но рас­по­ря­жать­ся пред­ме­том спо­ра. При рас­смот­ре­нии де­ла в по­ряд­ке заочного производства ис­тец ли­шён прав на из­ме­не­ние пред­ме­та или ос­но­ва­ния ис­ка, уве­ли­че­ние раз­ме­ра ис­ко­вых тре­бо­ва­ний, так как не­явив­ший­ся от­вет­чик не ос­ве­дом­лён об из­ме­не­нии предъ­яв­лен­ных к не­му тре­бо­ва­ний, по­это­му со­вер­ше­ние ист­цом этих про­цес­су­аль­ных дей­ст­вий ис­клю­ча­ет воз­мож­ность заочного производства по де­лу. Со­сто­яв­шее­ся по де­лу за­оч­ное ре­ше­ние долж­но от­ве­чать об­щим тре­бо­ва­ни­ям, предъ­яв­ляе­мым за­ко­ном к су­деб­но­му ре­ше­нию. За­кон ус­та­нав­ли­ва­ет два спо­со­ба об­жа­ло­ва­ния от­вет­чи­ком за­оч­но­го ре­ше­ния: в суд, ко­то­рый вы­нес за­оч­ное ре­ше­ние, и в кас­са­ци­он­ном (апел­ля­ци­он­ном) по­ряд­ке. Ис­тец и другие ли­ца, уча­ст­вую­щие в де­ле, впра­ве об­жа­ло­вать за­оч­ное ре­ше­ние толь­ко в кас­са­ци­он­ном (апел­ля­ци­он­ном) по­ряд­ке.

Воз­мож­ность рас­смот­ре­ния де­ла в по­ряд­ке заочного производства пре­ду­смот­ре­на за­ко­но­да­тель­ст­вом боль­шин­ст­ва за­ру­беж­ных го­су­дарств. В не­ко­то­рых стра­нах, как и в Рос­сии, при­ня­тие за­оч­но­го ре­ше­ния воз­мож­но толь­ко при не­яв­ке от­вет­чи­ка (например, в США, Ук­раи­не). В других стра­нах до­пус­ка­ет­ся вы­не­се­ние за­оч­но­го ре­ше­ния в от­но­ше­нии как не­явив­ше­го­ся от­вет­чи­ка, так и не­явив­ше­го­ся ист­ца (например, в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Лит­ве ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)