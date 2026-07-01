ЗАНСТАД
ЗАНСТАД - городское образование на северо-западе Нидерландов, в провинции Северная Голландия.
Население 141 тысяч человек (2007 год). Расположен по берегам протоки Зан (бывшее ответвление залива Эй), к северо-западу от Амстердама. Транспортный узел. Соединён с Северным морем, Нордзе-каналом и Нордхолландс-каналом. Важный центр железнодорожного и автомобильного сообщения; через Занстад проходят автострада и железнодорожная магистраль Амстердам - Алкмар.
Первые поселения в районе современного Занстада существовали до новой эры. Но территории, подвергавшиеся частым и сильным наводнениям, были малопригодны для обитания. Только в XII веке здесь прочно обосновались фризы. С XIII века район Зана находился во владении графов Голландии, в XIV веке был отделён от залива Эй дамбой, вокруг которой со временем сложилось поселение Зандам. С 1428 году (фактически с 1433 года) Зандам входил в состав Бургундского герцогства, с 1477 года (окончательно с 1482 года) - во владения Габсбургов. С 1556 года Зандамом владели испанские Габсбурги. После подписания Утрехтской унии 1579 года Зандам в составе провинции Голландия присоединился к Республике Соединённых провинций. В XVI-XVII веках Зандам - один из ведущих торгово-ремесленных центров Северной Голландии; экономика развивалась благодаря обработке доставлявшегося из Скандинавии леса и работе кораблестроительных верфей; близ него вдоль протоки Зан располагались сотни ветряных мельниц (частично сохранились). В XVII-XVIII вках Зандам был одним из крупнейших центров голландского судостроения. В августе 1697 года, мае 1698 года и в мае 1717 года его посетил русский царь Пётр I с целью ознакомления с кораблестроительным делом. С 1795 года, после завоевания Нидерландов французами, Зандам входил в состав Батавской республики, затем Голландского королевства 1806-1810 годов, в 1810-1814 годы - Французской империи. В 1811 году получил статус города. С 1814 года Зандам в провинции Голландия (с 1840 года провинции Северная Голландия) Нидерландского королевства. Новый импульс экономического развитию Зандама дали сооружение в 1825 году Нордхолландс-канала (соединил Зандам с Хелдером) и в 1876 году Нордзе- канала, сократившего путь от Зандама к Северному морю. В XX веке экономическое значение города, расположенного «в тени» Амстердама, резко снизилось. В 1974 году путём объединения Зандама с прилегающими населёнными пунктами создано городское образование Занстад; в его территориально-экономической структуре ключевая роль принадлежит Зандаму.
Занстад – главный экономический центр области Зана (Занстрека), важного рекреационного и промышленного района вдоль протоки Зан, к северо-западу от Амстердама. В Занстаде - один из самых известных в Европе этнографических комплексов под открытым небом Зансе-Сханс, воссозданная голландская деревня XVII века (собраны мельницы, крестьянские дома и хозяйственные постройки, свезённые в 1950 году из разных районов страны). Многие мельницы выпускают товарную продукцию, производимую по традиционным технологиям: краски, молотую горчицу; работают как лесопилки, мельницы-прессы для изготовления масел и сыров. В Зансе-Схансе - картинная галерея, музей местных искусств и ремёсел («Дом Катарины Хове»), Музей часов, старейшая бакалейная лавка (магазин-музей) Альберта Хейна, основателя крупнейшей голландской торговой сети, Музей купеческого быта (бывший дом купца из Зандейка, 1670 года), Музей-пекарня, Музей-антикварный магазин и другие.
Одна из главных достопримечательностей Зандама - музей «Домик Петра I» - деревянный дом купца Геррита Киста постройки 1632 года, в котором Пётр I жил во время работы на верфи. В 1818 году дом был куплен королём Нидерландов Вильгельмом I и подарен невестке - великой княгине Анне Павловне. По распоряжению российского императора Николая II для обеспечения сохранности дом был установлен на фундамент, а вокруг сооружён каменный павильон.
В структуре экономики Занстада главную роль играет сфера услуг; ключевые позиции занимают филиалы амстердамских компаний. Наибольшее значение имеет обслуживание портового хозяйства (логистика); через Занстрек осуществляется значит. часть экспортных поставок сельскохозяйственной и агропромышленной продукции страны (в том числе до 50% нидерландского экспорта масла, жиров и шоколада). Другое важное направление специализации сферы услуг - развитие рекреационного хозяйства и туристического бизнеса. Характерен так называемый однодневный туризм (большая часть туристов на ночь останавливается в Амстердаме и других населённых пунктах за пределами Занстада). Занстад - место проведения ряда международных выставок (в области медицины, туризма, транспорта, продовольственных и потребительских товаров; с конца XX века - в области информационных технологий). Главные отрасли промышленности - электротехническая и радиоэлектронная, судостроение, химическая, деревообрабатывающая (включая производство мебели; вдоль Зана сохранилось несколько лесопильных фабрик). Развитая в прошлом в Зандаме и соседних населённых пунктах кожевенно-обувная отрасль переживает кризис; в последней трети XX века многие предприятия были закрыты, сохранившиеся небольшие фабрики и мастерские выпускают главным образом дорогую либо традиционную голландскую деревянную обувь - кломпе. Разнообразная пищевая промышленность (фабрики какао и шоколада, маргариновые, крахмало-паточные, спиртоводочные и пивоваренные заводы).