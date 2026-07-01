ЗАНСТАД

ЗАНСТАД - го­род­ское об­ра­зо­ва­ние на се­ве­ро-за­па­де Ни­дер­лан­дов , в провинции Се­вер­ная Гол­лан­дия.

Население 141 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен по бе­ре­гам про­то­ки Зан (быв­шее от­ветв­ле­ние залива Эй), к се­ве­ро-за­па­ду от Ам­стер­да­ма. Транс­порт­ный узел. Со­еди­нён с Се­вер­ным морем, Норд­зе-ка­на­лом и Норд­хол­ландс-ка­на­лом. Важ­ный центр железнодорожного и ав­то­мо­биль­но­го со­об­ще­ния; че­рез Занстад про­хо­дят ав­то­стра­да и железнодорожная ма­ги­ст­раль Ам­стер­дам - Ал­кмар.

Пер­вые по­се­ле­ния в рай­оне современного Занстада су­ще­ст­во­ва­ли до но­вой эры. Но тер­ри­то­рии, под­вер­гав­шие­ся час­тым и силь­ным на­вод­не­ни­ям, бы­ли ма­ло­при­год­ны для оби­та­ния. Толь­ко в XII веке здесь проч­но обос­но­ва­лись фри­зы. С XIII века рай­он За­на на­хо­дил­ся во вла­де­нии гра­фов Гол­лан­дии, в XIV веке был от­де­лён от залива Эй дам­бой, во­круг ко­то­рой со вре­ме­нем сло­жи­лось по­се­ле­ние Зан­дам. С 1428 году (фак­ти­че­ски с 1433 года) Зан­дам вхо­дил в со­став Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва, с 1477 года (окон­ча­тель­но с 1482 года) - во вла­де­ния Габс­бур­гов. С 1556 года Зан­да­мом вла­де­ли испанские Габс­бур­ги . По­сле под­пи­са­ния Ут­рехт­ской унии 1579 года Зан­дам в со­ста­ве провинции Гол­лан­дия при­сое­ди­нил­ся к Рес­пуб­ли­ке Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В XVI-XVII веках Зан­дам - один из ве­ду­щих тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров Северной Гол­лан­дии; эко­но­ми­ка раз­ви­ва­лась бла­го­да­ря об­ра­бот­ке дос­тав­ляв­ше­го­ся из Скан­ди­на­вии ле­са и ра­бо­те ко­раб­ле­стро­ительных вер­фей; близ не­го вдоль про­то­ки Зан рас­по­ла­га­лись сот­ни вет­ря­ных мель­ниц (час­тич­но со­хра­ни­лись). В XVII-XVIII вках Зан­дам был од­ним из круп­ней­ших цен­тров голландского су­до­строе­ния. В августе 1697 года, мае 1698 года и в мае 1717 года его по­се­тил русский царь Пётр I с це­лью оз­на­ком­ле­ния с ко­раб­ле­стро­ительным де­лом. С 1795 года, по­сле за­вое­ва­ния Ни­дер­лан­дов фран­цу­за­ми, Зан­дам вхо­дил в со­став Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки, за­тем Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годов, в 1810-1814 годы - Французской им­пе­рии. В 1811 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. С 1814 года Зан­дам в провинции Гол­лан­дия (с 1840 года провинции Северная Гол­лан­дия) Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Но­вый им­пульс эко­но­мического раз­ви­тию Зан­да­ма да­ли со­ору­же­ние в 1825 году Норд­хол­ландс-ка­на­ла (со­еди­нил Зан­дам с Хел­де­ром) и в 1876 году Норд­зе- ка­на­ла, со­кра­тив­ше­го путь от Зан­да­ма к Се­вер­но­му мо­рю. В XX веке эко­но­мическое зна­че­ние го­ро­да, рас­по­ло­жен­но­го «в те­ни» Ам­стер­да­ма, рез­ко сни­зи­лось. В 1974 году пу­тём объ­еди­не­ния Зан­да­ма с при­ле­гаю­щи­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми соз­да­но городское об­ра­зо­ва­ние Занстад; в его тер­ри­то­ри­аль­но-эко­но­мической струк­ту­ре клю­че­вая роль при­над­ле­жит Зан­да­му.

Занстад – главный эко­но­мический центр об­ла­сти За­на (Зан­ст­ре­ка), важ­но­го рек­реа­ци­он­но­го и промышленного рай­она вдоль про­то­ки Зан, к се­ве­ро-за­па­ду от Ам­стер­да­ма. В Занстаде - один из са­мых из­вест­ных в Ев­ро­пе эт­но­гра­фических ком­плек­сов под от­кры­тым не­бом Зан­се-Сханс, вос­соз­дан­ная голландская де­рев­ня XVII века (со­б­ра­ны мель­ни­цы, кре­сть­ян­ские до­ма и хо­зяйственные по­строй­ки, све­зён­ные в 1950 году из раз­ных рай­онов стра­ны). Многие мель­ни­цы вы­пус­ка­ют то­вар­ную про­дук­цию, про­из­во­ди­мую по тра­диционным тех­но­ло­ги­ям: крас­ки, мо­ло­тую гор­чи­цу; ра­бо­та­ют как ле­со­пил­ки, мель­ни­цы-прес­сы для из­го­тов­ле­ния ма­сел и сы­ров. В Зан­се-Схан­се - кар­тин­ная га­ле­рея, му­зей ме­ст­ных ис­кусств и ре­мё­сел («Дом Ка­та­ри­ны Хо­ве»), Му­зей ча­сов, ста­рей­шая ба­ка­лей­ная лав­ка (ма­га­зин-му­зей) Аль­бер­та Хей­на, ос­но­ва­те­ля круп­ней­шей голландской тор­го­вой се­ти, Му­зей ку­печеского бы­та (бывший дом куп­ца из Зан­дей­ка, 1670 года), Му­зей-пе­кар­ня, Му­зей-ан­тик­вар­ный ма­га­зин и другие.

Од­на из главных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Зан­да­ма - му­зей «До­мик Пет­ра I» - де­ревянный дом куп­ца Гер­ри­та Кис­та по­строй­ки 1632 года, в ко­то­ром Пётр I жил во вре­мя ра­бо­ты на вер­фи. В 1818 году дом был ку­п­лен ко­ро­лём Ни­дер­лан­дов Виль­гель­мом I и по­да­рен не­вест­ке - великой княгине Ан­не Пав­лов­не. По рас­по­ря­же­нию российского императора Ни­ко­лая II для обес­пе­че­ния со­хран­но­сти дом был ус­та­нов­лен на фун­да­мент, а во­круг со­ору­жён ка­мен­ный па­виль­он.

В струк­ту­ре эко­но­ми­ки Занстада главную роль иг­ра­ет сфе­ра ус­луг; клю­че­вые по­зи­ции за­ни­ма­ют фи­лиа­лы ам­стер­дам­ских ком­па­ний. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ет об­слу­жи­ва­ние пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва (ло­ги­сти­ка); че­рез Зан­ст­рек осу­ще­ст­в­ля­ет­ся зна­чит. часть экс­порт­ных по­ста­вок сельскохозяйственной и аг­ро­про­мыш­лен­ной про­дук­ции стра­ны (в том числе до 50% ни­дерландского экс­пор­та мас­ла, жиров и шо­ко­ла­да). Дру­гое важ­ное на­прав­ле­ние спе­циа­ли­за­ции сфе­ры ус­луг - раз­ви­тие рек­реа­ци­он­но­го хо­зяй­ст­ва и ту­ри­стического биз­не­са. Ха­рак­те­рен так называемый од­но­днев­ный ту­ризм (большая часть ту­рис­тов на ночь ос­та­нав­ли­ва­ет­ся в Ам­стер­да­ме и других на­се­лён­ных пунк­тах за пре­де­ла­ми Занстада). Занстад - ме­сто про­ве­де­ния ря­да ме­ж­ду­народных вы­ста­вок (в об­лас­ти ме­ди­ци­ны, ту­риз­ма, транс­пор­та, про­до­воль­ст­вен­ных и по­тре­би­тель­ских то­ва­ров; с конца XX века - в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий). Главные от­рас­ли промышленности - элек­тро­тех­ническая и ра­дио­элек­трон­ная, су­до­строе­ние, хи­мическая, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая (вклю­чая про­изводство ме­бе­ли; вдоль За­на со­хра­ни­лось несколько ле­со­пиль­ных фаб­рик). Раз­ви­тая в про­шлом в Зан­да­ме и со­сед­них на­се­лён­ных пунк­тах ко­же­вен­но-обув­ная от­расль пе­ре­жи­ва­ет кри­зис; в по­след­ней тре­ти XX века многие пред­при­ятия бы­ли за­кры­ты, со­хра­нив­шие­ся не­боль­шие фаб­ри­ки и мас­тер­ские вы­пус­ка­ют главным образом до­ро­гую ли­бо тра­диционную голландскую де­ревянную обувь - клом­пе. Раз­но­об­раз­ная пи­ще­вая промышленность (фаб­ри­ки ка­као и шо­ко­ла­да, мар­га­ри­но­вые, крах­ма­ло-па­точ­ные, спир­то­во­доч­ные и пи­во­ва­рен­ные за­во­ды).

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