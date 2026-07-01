ЗАНДЕРЛИНГ

ЗАНДЕРЛИНГ - немецкие ди­ри­жё­ры, отец и сын.

Курт Зандерлинг (родился 19 сентября 1912 года, Арыс, ны­не Ожиш, близ Оль­шты­на, Поль­ша ), заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1956 год). Сис­те­ма­тического ди­ри­жёр­ско­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. С 1931 года ре­пе­ти­тор Бер­лин­ской городской опе­ры. В 1936 году эмиг­ри­ро­вал в СССР, с то­го же го­да ас­си­стент ди­ри­жё­ра, в 1937 - 1941 годы ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Все­со­юз­но­го ра­дио в Мо­ск­ве. В 1941 - 1960 годы ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Ле­нинградской фи­лар­мо­нии под управлением Е. А. Мра­вин­ско­го. В 1945 - 1946 годах пре­по­да­вал ди­ри­жи­ро­ва­ние в Ле­нинградской консерватории. В 1960 году вер­нул­ся в Гер­ма­нию ( ГДР ), до 1977 года ру­ко­во­дил Бер­лин­ским сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром, в 1964 - 1967 годах так­же Сак­сон­ской государственной ка­пел­лой (Дрез­ден). Вёл ак­тив­ную ар­ти­стическую жизнь до 2002 года, уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском и Эдин­бург­ском ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях и других. Сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей – кон­цер­ты Л. ван Бет­хо­ве­на (со­лис­ты М. И. Грин­берг, Э. Г. Ги­лельс), С. В. Рах­ма­ни­но­ва (со­лист С. Т. Рих­тер), всех сим­фо­нических про­из­ве­де­ний Я. Си­бе­лиу­са, позд­них сим­фо­ний П. И. Чай­ков­ско­го. Национальная пре­мия ГДР (1962, 1987).

То­мас Зандерлинг (родился 2 октября 1942, Ле­нин­град). Учил­ся в Ле­нин­гра­де, за­тем в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не (ди­ри­жи­ро­ва­ние). Впер­вые в Гер­ма­нии ис­пол­нил ряд со­чи­не­ний Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (13-я и 14-я сим­фо­нии, Сюи­та для ба­са на сти­хи Ми­ке­ланд­же­ло), му­зы­ка ко­то­ро­го за­ни­ма­ет важ­ное ме­сто в ре­пер­туа­ре ди­ри­жё­ра. Вы­сту­пал с ор­ке­ст­ром Вен­ской государственной опе­ры, Не­мец­кой государственной опе­ры, лон­дон­ским ор­ке­ст­ром «Фи­лар­мо­ния», Ор­ке­ст­ром Санкт-Пе­тербургской фи­лар­мо­нии и другими. С 1992 года (по­жиз­нен­но) главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра города Оса­ка. С 2003 года главный при­гла­шён­ный ди­ри­жёр Национального фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра Рос­сии. Ши­ро­ко ис­пол­ня­ет ма­ло­из­ве­ст­ные со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров XX - XXI веков.