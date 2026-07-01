ЗАНДЕРЛИНГ
ЗАНДЕРЛИНГ - немецкие дирижёры, отец и сын.
Курт Зандерлинг (родился 19 сентября 1912 года, Арыс, ныне Ожиш, близ Ольштына, Польша), заслуженный деятель искусств РСФСР (1956 год). Систематического дирижёрского образования не получил. С 1931 года репетитор Берлинской городской оперы. В 1936 году эмигрировал в СССР, с того же года ассистент дирижёра, в 1937 - 1941 годы дирижёр оркестра Всесоюзного радио в Москве. В 1941 - 1960 годы дирижёр оркестра Ленинградской филармонии под управлением Е. А. Мравинского. В 1945 - 1946 годах преподавал дирижирование в Ленинградской консерватории. В 1960 году вернулся в Германию (ГДР), до 1977 года руководил Берлинским симфоническим оркестром, в 1964 - 1967 годах также Саксонской государственной капеллой (Дрезден). Вёл активную артистическую жизнь до 2002 года, участвовал в Зальцбургском и Эдинбургском международных фестивалях и других. Среди многочисленных аудиозаписей – концерты Л. ван Бетховена (солисты М. И. Гринберг, Э. Г. Гилельс), С. В. Рахманинова (солист С. Т. Рихтер), всех симфонических произведений Я. Сибелиуса, поздних симфоний П. И. Чайковского. Национальная премия ГДР (1962, 1987).
Томас Зандерлинг (родился 2 октября 1942, Ленинград). Учился в Ленинграде, затем в Высшей школе музыки в Берлине (дирижирование). Впервые в Германии исполнил ряд сочинений Д. Д. Шостаковича (13-я и 14-я симфонии, Сюита для баса на стихи Микеланджело), музыка которого занимает важное место в репертуаре дирижёра. Выступал с оркестром Венской государственной оперы, Немецкой государственной оперы, лондонским оркестром «Филармония», Оркестром Санкт-Петербургской филармонии и другими. С 1992 года (пожизненно) главный дирижёр Симфонического оркестра города Осака. С 2003 года главный приглашённый дирижёр Национального филармонического оркестра России. Широко исполняет малоизвестные сочинения композиторов XX - XXI веков.