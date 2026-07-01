ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ
ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ - в XVI-XVII веках территории, включавшие Москву и земли, находившиеся главным образом к востоку от неё.
Обычно к Замосковному краю относили Балахнинский, Бежецкий, Верейский, Владимирский, Галицкий, Гороховецкий, Дмитровский, Звенигородский, 3убцовский, Кашинский, Кинешемский, Клинский, Коломенский, Костромской, Лушский, Московский, Муромский, Переяславский, Пошехонский, Романовский, Ростовский, Рузский, Серпуховский, Старицкий, Суздальский, Тверской, Углицкий, Устюженский, Шуйский, Юpьевецкий, Юрьевский, Ярославский уезды. Иногда в Замосковный край включали также Арзамасский, Белозерский, Боровский, Вологодский, Волоколамский, Малоярославский, Можайский, Нижегородский, Новоторжский, Ржевский уезды. Эта наиболее развитая и густонаселённая часть Русского государства (свыше 2 миллионов человек в последней четверти XVII века) противопоставлялась окраинам государства.
В значительной степени из Замосковного края шло развернувшееся со второй половины XVI века заселение территорий на востоке и на юге страны. В Замосковном крае находилось много городов, крупнейшими из которых в XVII веке являлись Москва, Ярославль, Кострома, Галич, Балахна, Коломна, Переяславль (Залесский). В городах с посадской общиной соседствовало большое число владельческих дворов и слобод. Между основными центрами края существовала разветвлённая сеть путей сообщения. В Москве сходились дороги на Ярославль, Владимир, Коломну, Серпухов, Калугу, Волоколамск, Можайск и Дмитров. Из водных магистралей наибольшее значение имели реки Волга, Ока и Москва.
Основными формами землевладения были церковное вотчинное, светское поместное и вотчинное (в том числе постепенно уменьшавшиеся владения потомков прежних удельных князей). Дворцовое землевладение, значительное в XVI веке сильно сократилось в результате массовых раздач первой половины XVII века, а черносошное – практически исчезло в течение XVI века, сохранившись до середины XVII века только в Заволжье.
В соответствии с губернской реформой 1708 года территория Замосковного края в основном вошла в состав Московской губернии, а её восточная часть с городами Балахна, Гороховец, Муром, Юрьевец - в состав Казанской губернии.