ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ

ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ - в XVI-XVII веках тер­ри­то­рии, вклю­чав­шие Мо­ск­ву и зем­ли, на­хо­див­шие­ся главным образом к вос­то­ку от неё.

Обыч­но к Замосковному краю от­но­си­ли Ба­лах­нин­ский, Бе­жец­кий, Ве­рей­ский, Вла­ди­мир­ский, Га­лиц­кий, Го­ро­хо­вец­кий, Дмит­ров­ский, Зве­ни­го­род­ский, 3уб­цов­ский, Ка­шин­ский, Ки­не­шем­ский, Клин­ский, Ко­ло­мен­ский, Ко­ст­ром­ской, Луш­ский, Мо­с­ков­ский, Му­ром­ский, Пе­ре­яс­лав­ский, По­ше­хон­ский, Ро­ма­нов­ский, Рос­тов­ский, Руз­ский, Сер­пу­хов­ский, Ста­риц­кий, Суз­даль­ский, Твер­ской, Уг­лиц­кий, Ус­тю­жен­ский, Шуй­ский, Юpьевецкий, Юрь­ев­ский, Яро­слав­ский уез­ды. Ино­гда в Замосковный край вклю­ча­ли так­же Ар­за­мас­ский, Бе­ло­зер­ский, Бо­ров­ский, Во­ло­год­ский, Во­ло­ко­лам­ский, Ма­ло­яро­слав­ский, Мо­жай­ский, Ни­же­го­род­ский , Но­во­торж­ский, Ржев­ский уез­ды. Эта наи­бо­лее раз­ви­тая и гус­то­на­се­лён­ная часть Русского государства (свыше 2 миллионов человек в по­след­ней четверти XVII века) про­ти­во­пос­тав­ля­лась ок­раи­нам го­су­дар­ст­ва.

В зна­чительной сте­пе­ни из Замосковного края шло раз­вер­нув­шее­ся со второй половины XVI века за­се­ле­ние тер­ри­то­рий на вос­то­ке и на юге стра­ны. В Замосковном крае на­хо­ди­лось мно­го го­ро­дов, круп­ней­ши­ми из ко­то­рых в XVII веке яв­ля­лись Мо­ск­ва, Яро­славль, Ко­ст­ро­ма, Га­лич, Ба­лах­на, Ко­лом­на, Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский). В го­ро­дах с по­сад­ской об­щи­ной со­сед­ст­во­ва­ло боль­шое чис­ло вла­дельческих дво­ров и сло­бод. Ме­ж­ду основными цен­тра­ми края су­ще­ст­во­ва­ла раз­ветв­лён­ная сеть пу­тей со­об­ще­ния. В Мо­ск­ве схо­ди­лись до­ро­ги на Яро­славль, Вла­ди­мир, Ко­лом­ну, Сер­пу­хов, Ка­лу­гу, Во­ло­ко­ламск, Мо­жайск и Дмит­ров. Из вод­ных ма­ги­ст­ра­лей наи­боль­шее зна­че­ние име­ли ре­ки Вол­га, Ока и Мо­ск­ва.

Основными фор­ма­ми зем­ле­вла­де­ния бы­ли цер­ков­ное вот­чин­ное, свет­ское по­ме­ст­ное и вот­чин­ное (в том числе по­сте­пен­но умень­шав­шие­ся вла­де­ния по­том­ков преж­них удель­ных кня­зей). Двор­цо­вое зем­ле­вла­де­ние, зна­чи­тель­ное в XVI веке силь­но со­кра­ти­лось в ре­зуль­та­те мас­со­вых раз­дач первой половины XVII века, а чер­но­сош­ное – прак­ти­че­ски ис­чез­ло в те­че­ние XVI века, со­хра­нив­шись до середины XVII века толь­ко в За­вол­жье.

В со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1708 года тер­ри­то­рия Замосковного края в основном во­шла в со­став Московской губернии, а её восточная часть с го­ро­да­ми Ба­лах­на, Го­ро­хо­вец, Му­ром , Юрь­евец - в со­став Ка­зан­ской губернии.

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