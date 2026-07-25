ЗАМИРАЙЛО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
ЗАМИРАЙЛО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ - российский и украинский график и живописец.
Учился в Киевской рисовальной школе (1881 - 1886 года) у Н. И. Мурашко. До 1895 года жил в Киеве, в 1895 - 1903 года и 1908 - 1914 года – в Москве, в 1904 - 1907 года и с 1914 года – в Петрограде-Ленинграде. В Киеве познакомился и сблизился с М. А. Врубелем, пользовался его советами; увлекался также графикой Ф. Гойи, Г. Доре и Ж. Ж. Гранвиля. Принимал участие в реставрации Кирилловской церкви (1883 - 1884 годы) и росписи Владимирского собора (1885 - 1890, по эскизам В.М. Васнецова и А.В. Прахова); выполнил фрески в церкви Гусевского хрустального завода (1895 год). Сотрудничал в журналах «Мир искусства», «Лукоморье», «Жупел», в детских журналах («Чиж» и др.); иллюстрировал произведения Н. В. Гоголя (1912 - 1913), М. Ю. Лермонтова (1913 - 1914), А. Франса (1923), М. де Сервантеса (1925), книги для детей. В живописи и станковой графике разрабатывал символистскую тематику, трактуя её в сказочно-фантастическом ключе, с повторяющимися мотивами сна, наваждения («Колдовство», 1907, ГТГ; «Ведьма», 1910, ГРМ; серия «Capricci», 1908 - 1918, и другие). Занимался также сценографией (эскизы декораций для неосуществлённой постановки оперы «Демон» А. Г. Рубинштейна, 1919 года, и другие). Преподавал в Петроградском (Ленинградском) художественном институтете фотографии и фотомеханики (1918 - 1928), во Вхутеине (1925 - 1929).