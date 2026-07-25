ЗАМИРАЙЛО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

ЗАМИРАЙЛО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ - российский и украинский график и живописец.

Учил­ся в Ки­ев­ской ри­со­валь­ной шко­ле (1881 - 1886 года) у Н. И. Му­раш­ко. До 1895 года жил в Кие­ве, в 1895 - 1903 года и 1908 - 1914 года – в Мо­ск­ве , в 1904 - 1907 года и с 1914 года – в Пет­ро­гра­де-Ле­нин­гра­де. В Кие­ве по­зна­ко­мил­ся и сбли­зил­ся с М. А. Вру­бе­лем, поль­зо­вал­ся его со­ве­та­ми; ув­ле­кал­ся так­же гра­фи­кой Ф. Гойи, Г. До­ре и Ж. Ж. Гран­ви­ля. При­ни­мал уча­стие в рес­тав­ра­ции Ки­рил­лов­ской церкви (1883 - 1884 годы) и рос­пи­си Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра (1885 - 1890, по эс­ки­зам В.М. Вас­не­цо­ва и А.В. Пра­хо­ва); вы­пол­нил фре­ски в церк­ви Гу­сев­ско­го хру­сталь­но­го за­во­да (1895 год). Со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Мир ис­кус­ст­ва», «Лу­ко­мо­рье», «Жу­пел», в дет­ских жур­на­лах («Чиж» и др.); ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Н. В. Го­го­ля (1912 - 1913), М. Ю. Лер­мон­то­ва (1913 - 1914), А. Фран­са (1923), М. де Сер­ван­те­са (1925), кни­ги для де­тей. В жи­во­пи­си и стан­ко­вой гра­фи­ке раз­ра­ба­ты­вал сим­во­ли­ст­скую те­ма­ти­ку, трак­туя её в ска­зоч­но-фан­та­стическом клю­че, с по­вто­ряю­щи­ми­ся мо­ти­ва­ми сна, на­ва­ж­де­ния («Кол­дов­ст­во», 1907, ГТГ; «Ведь­ма», 1910, ГРМ; се­рия «Capric­ci», 1908 - 1918, и другие). За­ни­мал­ся так­же сце­но­гра­фи­ей (эс­ки­зы де­ко­ра­ций для не­осу­ще­ст­в­лён­ной по­ста­нов­ки опе­ры «Де­мон» А. Г. Ру­бин­штей­на, 1919 года, и другие). Пре­по­да­вал в Пет­роградском (Ле­нинградском) ху­дожественном институтете фо­то­гра­фии и фо­то­ме­ха­ни­ки (1918 - 1928), во Вху­теи­не (1925 - 1929).