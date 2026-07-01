ЗAМБИЯ

Замбия (Республика Замбия) — государство в Южной Африке, до 1964 — британский протекторат Северная Родезия.

Граничит с Демократической Республикой Конго (см. Конго ) на севере, Танзанией на северо-востоке, Малави на востоке, Мозамбиком , Зимбабве , Ботсваной и Намибией на юге, Анголой на западе. Площадь 752,618 кв. км. Население 16,212 млн человек (2015). Столица — Лусака .

Замбия относится к древнейшим территориям обитания человека. Обнаруженные стоянки самого раннего предка современных людей — Homo Habilis, имеют возраст 1—2 млн лет. На шахте Броккен-Хилл (ныне Кабве) в 1921 были обнаружены ископаемые останки человека, жившего 130—300 тыс. лет назад, являющегося местной разновидностью Homo Heidelbergensis.

Древнейшими представителями современного человека на территории Замбии были предки современных койсан, жившие охотой и собирательством. Первые поселения эпохи железного века в З. относят к III в. н.э. и связывают с миграциями банту. Непосредственные предки современных народов, населяющих З., пришли из бассейна р. Конго и с территории Анголы 600—700 лет назад. С XVI по XIX в. они основали несколько вождеств («королевств»): Марави (Чева) на рубеже XV—XVI вв., Казембе-Лунда в конце XVII в., Лози (Баротсе) в 1-й половине XVII в. и Бемба в 1-й половине XVIII в. В этих вождествах происходило формирование и консолидация современных крупнейших этнических общностей З. В 1830—1840-е в восточные области З. прибыли родственные зулусам переселенцы из Южной Африки, которые основали несколько вождеств ангони. Итогом этих многочисленных миграций стал сложный этнический состав населения. В настоящее время в стране насчитывается 75 больших и малых этнических групп, крупнейшие из которых: бемба, тонга, малави, лози, лунда и ангони.

Первыми из европейцев территории З. достигли португальцы в 1796. С начала 1850-х в течение двух десятилетий бассейн р. Замбези исследовал британский путешественник и миссионер Д. Ливингстон . В 1878 португальский майор Серпа Пинту предпринял трансафриканское путешествие от Бенгелы до Претории.

Колониальный захват З. был осуществлен Британской южноафриканской привилегированной компанией (БСАК), основанной в 1889 С. Родсом . В 1891—1894 правительство Великобритании заключило с Португалией, Бельгией и Германией соглашения, определявшие границы владений БСАК к северу от Замбези. На этих территориях в 1899 были образованы две отдельные территории, находившиеся под протекторатом БСАК — Сев.-Зап. и Сев.-Вост. Родезии, объединенные в 1911 в Сев. Родезию — будущую З.

В 1924 Сев. Родезия была объявлена британским протекторатом, предпринимались попытки превратить ее в переселенческую колонию. Для размещения белых колонистов выделялись наиболее плодородные и свободные от мухи цеце земли, африканцам отводились резерваты на непригодных для ведения сельского хозяйства территориях. Нужда и необходимость уплаты налогов толкали десятки тысяч взрослых мужчин отправляться на заработки иногда за сотни километров от дома.

В более выгодном положении оказался Баротселенд (территория народа лози). Его правитель Леваника в конце XIX в. вступил в договорные отношения с БСАК, и страна получила статус протектората. Земли лози были превращены в один большой резерват, где не было ферм европейцев.

В 1930—1940-е в Сев. Родезии быстрыми темпами развивались горнорудная промышленность и цветная металлургия. С середины 1940-х по середину 1970-х на Северную Родезию (затем — независимую Замбию) приходилось около одной восьмой мирового производства меди.

Становление современных форм политической жизни и антиколониального сопротивления было связано с развитием горнорудной промышленности. В годы Второй мировой войны и в последовавшее за ней десятилетие для экономики Сев. Родезии сложились благоприятные условия. Росла также добыча кобальта, свинца, цинка и каменного угля. С ростом пролетариата активизировались забастовочное и профсоюзное движения. В 1952 был образован Конгресс африканских профсоюзов Сев. Родезии, объединивший более 50 тыс. человек.

В 1946 14 ассоциаций благосостояния, действовавших среди африканских рабочих в годы войны, объединились в Федерацию обществ благосостояния Северной Родезии. В 1948 она была преобразована в Конгресс Северной Родезии, в 1952 — в Африканский национальный конгресс Северной Родезии (АНК СР) — первую политическую партию африканцев.

В 1953 Северная Родезия вошла в состав Федерации Родезии и Ньясаленда, в которой доминировала более многочисленная и организованная белая община Южной Родезии, а черное население было лишено возможности влиять на политику властей. Целью создания Федерации было укрепление британских позиций в регионе.

С падением цен на медь в 1956 обострилась проблема занятости и прекратился рост производства. Экономические трудности совпали с подъемом антиколониальной борьбы.

В 1958 из АНК СР вышли представители радикального крыла во главе с Кеннетом Каундой. Он организовал новую партию Африканский национальный конгресс Замбии (АНКЗ). Его главными требованиями было предоставление равных избирательных прав африканцам, введение самоуправления и отмена всех расовых ограничений. В 1959 АНКЗ был запрещен, а Каунда арестован и заключен в тюрьму. В 1960 была образована Объединенная партия национальной независимости (ЮНИП), ее лидером стал вышедший из тюрьмы Каунда. В июле 1961 ЮНИП организовала кампанию гражданского неповиновения.

Британское правительство провело конституционную реформу, предусматривавшую смягчение избирательного ценза для африканцев. В результате выборов в октябре 1962 ЮНИП и АНК СР получили две трети голосов избирателей и сформировали коалиционное правительство, что привело к упразднению Федерации Родезии и Ньясаленда в конце 1963.

В январе 1964 в Северной Родезии прошли первые в истории всеобщие выборы, в результате которых ЮНИП получила подавляющее число голосов и большинство мест в Законодательном совете. Каунда сформировал первое африканское правительство. 24 октября этого же года была провозглашена независимая Республика З.

Основные транспортные коммуникации проходили через территорию Южной Родезии, где в 1965 был установлен расистский режим Я. Смита. До 1980, когда в Зимбабве были проведены первые свободные выборы, З. оставалась «прифронтовым» государством. На ее территории действовали представительства и базы Африканского национального конгресса (АНК) Южной Африки и освободительных сил Зимбабве. З. не раз подвергалась налетам авиации и коммандос ЮАР и Южной Родезии.

Правительство Каунды приступило к созданию новой транспортной инфраструктуры. К 1975 была построена железная дорога через территорию Танзании к Индийскому океану (ТАНЗАМ), на р. Кафуэ и на плотине водохранилища Кариба началось строительство новых ГЭС, из Дар-эс-Салама была проложена нитка нефтепровода, позволившая З. добиться энергетической независимости. С 1968 правительство проводило политику поэтапной национализации горнодобывающих предприятий (завершена к 1973). Выкуп долей иностранных компаний лег тяжелым бременем на бюджет страны. В 1973 произошло резкое падение цен на медь, что поставило З. на грань финансового кризиса. Отток иностранных инвестиций привел к постепенному падению производства меди (с 700 тыс. т в 1973 до 300 тыс. т в 1995 и 250 тыс. т в 2000). С 1 июля 1975 все земли в стране перешли в полную собственность государства, что подорвало товарное производство в сельском хозяйстве, сосредоточенное в основном на фермах европейцев. В августе 1973 была принята новая конституция, установившая однопартийную систему во главе с ЮНИП.

В конце 1970-х З. оказалась в состоянии тяжелого кризиса, перед страной остро встала проблема реструктуризации внешней задолженности. В 1978 З. приступила к осуществлению «программы стабилизации» Международного валютного фонда (МВФ), предусматривавшей строгий контроль над импортом и сокращение расходов. Непопулярные экономические меры правительства и неоднократная девальвация национальной валюты — квачи, привели к росту недовольства среди населения. В 1986 в стране произошли массовые волнения, вылившиеся в стычки с армейскими подразделениями и полицией.

Каунда объявил о прекращении выполнения З. программы МВФ, но оппозиционные настроения продолжали расти. 24 сентября 1990 Каунда провозгласил возвращение к многопартийной политической системе. 31 октября 1991 состоялись президентские выборы на многопартийной основе, на которых, получив 81 % голосов, победу одержал Фредерик Чилуба — лидер оппозиционной партии Движение за многопартийную демократию.

Правительство Чилубы осуществило масштабную программу приватизации (в 1996–2000 была приватизирована меднодобывающая отрасль, основными приобретателями стали англо-швейцарская Glencore и Vedanta Resources – индийская компания со штаб-квартирой в Лондоне), отказалось от субсидирования цен на продовольствие, провело сокращение государственных расходов. Побочным следствием этой политики стал рост безработицы и дальнейшее падение уровня жизни населения. Отказ от государственной поддержки сельского хозяйства и либерализация внешней торговли привели к сокращению производства продовольствия и товаров широкого потребления. З. продолжали сотрясать политические скандалы, рос уровень коррумпированности, обострились этнические противоречия, страна оказалась в экономической и политической изоляции. МВФ и Всемирный банк приостановили программу финансовой помощи.

В 2001 под давлением внутренней оппозиции и международного сообщества Чилуба отказался от планов по изменению конституции и не стал баллотироваться на третий срок. Новым президентом страны был избран Леви Патрик Мванаваса. Он объявил «крестовый поход» против коррупции, обвинив своего предшественника на посту президента и его окружение в злоупотреблениях и неправильном использовании государственных средств, предпринял усилия по привлечению иностранных инвестиций в экономику. Одним из крупнейших достижений его президентства стало списание З. значительной части ее внешнего долга ведущими кредиторами. После смерти Мванавасы в 2008 на внеочередных президентских выборах новым главой страны был избран бывший вице-президент Рупия Банда.

В 2011 на выборах президента победу одержал лидер оппозиционного Патриотического фронта Майкл Сата. Передача власти произошла конституционным путем. В новое правительство вошли представители оппозиционных партий, а вице-президентом был назначен Гай Скотт — первый белый на таком посту с момента получения страной независимости. Главными направлениями деятельности Майкла Саты стали борьба с коррупцией, повышение уровня жизни населения, ужесточение контроля за выдачей лицензий на добычу полезных ископаемых, пересмотр планов приватизации и инициирование процесса пересмотра конституции.

После смерти Саты 28 октября 2014 исполняющим обязанности президента до выборов нового главы государства стал Гай Скотт. 25 января 2015 присягу в качестве шестого президента З. принес новый лидер Патриотического фронта Эдгар Лунгу, набравший на выборах лишь на 2 % больше своего соперника Х. Хичилемы, лидера оппозиционной Объединенной партии национального развития.

К началу 2010-х гг. объем добычи меди вернулся к рекордным показателям рубежа 1960-х – 1970-х, составив, к примеру, в 2015 3,7 процента мирового производства.

Лит.: Замбия: справочник. М., 2013; История Замбии в новое и новейшее время. М., 1990; Прокопенко Л. Я. Замбия: особенности становления многопартийной системы (90-е годы). М., 2000; One Zambia, Many Histories: Towards a History of Post-colonial Zambia / Ed. by Jan-Bart Gewald, Marja Hinfelaar, Giacomo Macola. Leiden, 2008; Roberts A. A History of Zambia. New York, 1976; Sichone О., Chikulo B. Democracy in Zambia: Challenges for the Third Republic / Ed. Owen Sichone and Воrnwell Chikulo. Harare, 1996.