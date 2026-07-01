ЗAМА

Зама (лат. Zama) — город в Сев. Африке (в 120 км от Карфагена).

Город в Сев. Африке (в 120 км от Карфагена ), возле которого 19 октября 202 до н. э. состоялось решающее сражение II Пунической войны между римлянами во главе с Публием Корнелием Сципионом и карфагенянами во главе с Ганнибалом . Силы сторон были примерно равны, но римская кавалерия была многочисленнее карфагенской. Пехота из отборных ветеранов Сципиона превосходила пехоту противника из карфагенских ополченцев и остатков наемников Ганнибала, прибывшего из Италии. Римская пехота сковала боем пехоту карфагенян, а римская кавалерия, оттеснив их конницу, ударила в тыл пехоте, завершив разгром. Римляне потеряли более 1500 человек, а карфагеняне — около 10 тыс. убитыми и столько же пленными. Битва при З. привела к капитуляции Карфагена.

Лит.: см. ст. Ганнибал .