ЗАЛОГ
ЗАЛОГ:
1) В гражданском праве один из способов обеспечения исполнения обязательств.
Залог даёт кредитору вещное обеспечение его требования. Залог состоит в том, что кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником своего обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Договор залога был известен ещё римскому праву, хотя единого термина для обозначения залога не было: для различных видов залога существовали свои названия (фидуция, пигнус, ипотека). Общим для всех видов залога было то, что в его основании лежала ответственность должника по обязательству; эта ответственность скреплялась вещным обеспечением, «ответственностью вещи» (res obligata).
Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью залогодателя (например, требования об алиментах), и иных прав, уступка которых запрещена законом. Различают залог движимых вещей и залог недвижимого имущества; особым видом залога является залог недвижимости - ипотека. Возможно заложить право на чужую вещь - такой залог допускается с согласия собственника.
Предмет залога может находиться у любой из сторон договора. Залог с передачей залогодержателю заложенного имущества именуется закладом. В Российской Федерации заложенное имущество не передаётся залогодержателю при ипотеке, а также при залоге товаров в обороте.
Договор залога должен быть заключён в простой письменной форме. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Равным образом договор о залоге движимого имущества (или прав на имущество) в обеспечение исполнения обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению.
Закон допускает возможность существования нескольких договоров залога в отношении одного и того же предмета. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом ещё одного залога в обеспечение исполнения других требований (последующий залог), требования последующего залога держателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после удовлетворения требований предшествующих залогодержателей.
2) В уголовном процессе залог - вид меры пресечения.
Заключается во внесении денег, ценных бумаг или ценностей на депозитный счёт органа, избравшего меру пресечения, подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом в целях обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд и предупреждения совершения им новых преступлений.