ЗАЛЬКАЛН
ЗАЛЬКАЛН, Залькалнс (Zakalns; настоящая фамилия Гринберг, Grīnbergs) Теодорс (Теодор Эдуардович) - латвийский скульптор.
Д. член АХ СССР (1947 год). Герой Социалистического Труда (1971 год).
Учился в Центральном училище технического рисования в Санкт-Петербурге (1893-1899 годы) у М.А. Чижова; входил в кружок латвийских художников «Рукис».
В 1900-1901 годф пенсионер ОПХ в Париже, где занимался в мастерской О. Родена у Э.А. Бурделя и Ж. Дебуа. Посетил Швейцарию, Италию (1907-1909 годы) и другие страны Европы.
Жил в Петербурге - Петрограде (1901-1903 и 1909-1919 годф), где исполнял статуэтки для фирмы К. Фаберже (1901-1903 годы), занимался художественной критикой. В 1918-1919 годы участвовал в осуществлении монументальной пропаганды плана (проекты памятников Н.Г. Чернышевскому, О. Бланки и М.П. Мусоргскому для Петрограда, в которых заметно влияние футуризма).
С 1920 года работал в Риге.
Автор портретов (А. Арнольдовой, бронза, 1906 год; академика Ф. Блумбаха, терракота, 1951-1956 годы; К. Барона, бронза, 1967 год, все - Художественный музей Латвии), надгробий (О. Лациса в Риге, гранит, 1945 год), памятников. Их строгая архитектоничность, обобщённость форм сочетаются с тонкой нюансировкой поверхности гранитного блока или бронзовой отливки.
Преподавал в Художественно-промышленной школе в Екатеринбурге (1903-1907 годы), где у него учился И.Д. Шадр; в АХ в Риге (1944-1958 годы).
Награждён орденом Ленина (1966 год).
Его жена и ученица - скульптор Мария Макаровна Залькалн (1878-1970 годы), двоюродный брат - латвийско-американский скульптор Буркардс Дзенис (1879-1966 годы).
Иллюстрации:
Т. Залькалн. «Сидящая старушка». Гипс, покрытый воском. 1917. Архив БРЭ.