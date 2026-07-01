ЗАЛЬКАЛН

ЗАЛЬКАЛН, Заль­калнс (Zakalns; настоящая фамилия Грин­берг, Grīnbergs) Тео­дорс (Тео­дор Эду­ар­до­вич) - латвийский скульптор.

Д. член АХ СССР (1947 год). Ге­рой Социалистического Тру­да (1971 год).

Учил­ся в Центральном училище тех­нического ри­со­ва­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1893-1899 годы) у М.А. Чи­жо­ва; вхо­дил в кру­жок латвийских ху­дож­ни­ков «Ру­кис».

В 1900-1901 годф пен­сио­нер ОПХ в Па­ри­же, где за­ни­мал­ся в мас­тер­ской О. Ро­де­на у Э.А. Бур­де­ля и Ж. Де­буа. По­се­тил Швей­ца­рию, Ита­лию (1907-1909 годы) и другие стра­ны Ев­ро­пы.

Жил в Пе­тер­бур­ге - Пет­ро­гра­де (1901-1903 и 1909-1919 годф), где ис­пол­нял ста­ту­эт­ки для фир­мы К. Фа­бер­же (1901-1903 годы), за­ни­мал­ся ху­дожественной кри­ти­кой. В 1918-1919 годы уча­ст­во­вал в осу­ще­ст­в­ле­нии мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на (про­ек­ты па­мят­ни­ков Н.Г. Чер­ны­шев­ско­му , О. Блан­ки и М.П. Му­сорг­ско­му для Пет­ро­гра­да, в ко­то­рых за­мет­но влия­ние фу­ту­риз­ма).

С 1920 года ра­бо­тал в Ри­ге.

Ав­тор порт­ре­тов (А. Ар­ноль­до­вой, брон­за, 1906 год; ака­де­ми­ка Ф. Блум­ба­ха, тер­ра­ко­та, 1951-1956 годы; К. Ба­ро­на, брон­за, 1967 год, все - Ху­дожественный му­зей Лат­вии), над­гро­бий (О. Ла­ци­са в Ри­ге, гра­нит, 1945 год), па­мят­ни­ков. Их стро­гая ар­хи­тек­то­нич­ность, обоб­щён­ность форм со­че­та­ют­ся с тон­кой ню­ан­си­ров­кой по­верх­но­сти гра­нит­но­го бло­ка или брон­зо­вой от­лив­ки.

Пре­по­да­вал в Ху­дожественно-промышленной шко­ле в Ека­те­рин­бур­ге (1903-1907 годы), где у не­го учил­ся И.Д. Шадр; в АХ в Ри­ге (1944-1958 годы).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1966 год).

Его же­на и уче­ни­ца - скульп­тор Ма­рия Ма­ка­ров­на Заль­калн (1878-1970 годы), двою­род­ный брат - латвийско-американский скульп­тор Бур­кардс Дзе­нис (1879-1966 годы).

Иллюстрации:

Т. Заль­калн. «Си­дя­щая ста­руш­ка». Гипс, по­кры­тый вос­ком. 1917. Архив БРЭ.