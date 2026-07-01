ЗАЛЕ

ЗАЛЕ - латвийский скульп­тор.

Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Ка­за­ни (1909-1913) у В. С. Бо­га­ты­рё­ва, в сту­дии С. Д. Эрь­зи в Мо­ск­ве (1914) и в Пет­ро­гра­де – в АХ и СХУМ (1917-1920) у Г. Р. За­ле­ма­на и А. Т. Мат­вее­ва. В 1918-1920 годы при­ни­мал уча­стие в осу­ще­ст­в­ле­нии мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на - брон­зо­вые па­мят­ни­ки (не сохранились) Н. А. Доб­ро­лю­бо­ву (1918) и Дж. Га­ри­баль­ди (1919) в Пет­ро­гра­де; К. Мар­ксу в Ви­теб­ске (1919-1920) и другие. Жил в Бер­ли­не (1921-1923), где ис­пы­тал влия­ние ку­биз­ма и фу­ту­риз­ма; с 1924 года - в Ри­ге. Один из круп­ней­ших латвийских скульп­то­ров-мо­ну­мен­та­ли­стов, ав­тор пер­вых ме­мо­ри­аль­ных ан­самб­лей и па­мят­ни­ков: скульп­тур­но-ар­хитектурного ан­самб­ля (с до­ми­ни­рую­щей фи­гу­рой «Мать Лат­вия», тра­вер­тин) Брат­ско­го клад­би­ща, по­свя­щён­но­го жерт­вам Первой ми­ро­вой вой­ны (1924-1938, ар­хи­тек­то­ры А. Бир­зе­ни­ек, А. Зей­дак и другие), и «Па­мят­ни­ка Сво­бо­ды» (1931-1935, архитекторы Э. Штал­берг) в Ри­ге; ря­да над­гро­бий. Ис­пол­нял так­же стан­ко­вые про­из­ве­де­ния (порт­рет Я. Рай­ни­са для Латвийского те­ат­ра дра­мы, брон­за, 1927 год; го­рель­еф «Ры­бак», гра­нит, 1939 год, Му­зей города Маль­мё, Шве­ция , и другие). Пре­по­да­вал в Латвийской Академии художеств (1936-1942).