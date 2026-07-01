ЗАЛЕ
ЗАЛЕ - латвийский скульптор.
Учился в Художественной школе в Казани (1909-1913) у В. С. Богатырёва, в студии С. Д. Эрьзи в Москве (1914) и в Петрограде – в АХ и СХУМ (1917-1920) у Г. Р. Залемана и А. Т. Матвеева. В 1918-1920 годы принимал участие в осуществлении монументальной пропаганды плана - бронзовые памятники (не сохранились) Н. А. Добролюбову (1918) и Дж. Гарибальди (1919) в Петрограде; К. Марксу в Витебске (1919-1920) и другие. Жил в Берлине (1921-1923), где испытал влияние кубизма и футуризма; с 1924 года - в Риге. Один из крупнейших латвийских скульпторов-монументалистов, автор первых мемориальных ансамблей и памятников: скульптурно-архитектурного ансамбля (с доминирующей фигурой «Мать Латвия», травертин) Братского кладбища, посвящённого жертвам Первой мировой войны (1924-1938, архитекторы А. Бирзениек, А. Зейдак и другие), и «Памятника Свободы» (1931-1935, архитекторы Э. Шталберг) в Риге; ряда надгробий. Исполнял также станковые произведения (портрет Я. Райниса для Латвийского театра драмы, бронза, 1927 год; горельеф «Рыбак», гранит, 1939 год, Музей города Мальмё, Швеция, и другие). Преподавал в Латвийской Академии художеств (1936-1942).