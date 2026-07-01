ЗАКЯТ

ЗАКЯТ - очи­сти­тель­ная ми­ло­сты­ня в поль­зу ну­ж­даю­щих­ся му­суль­ман, пред­пи­сан­ная ве­рую­щим и счи­таю­щая­ся од­ним из «пя­ти стол­пов ве­ры» (вме­сте с еди­но­бо­жи­ем, мо­лит­вой, по­стом в ме­сяц ра­ма­дан и па­лом­ни­че­ст­вом).

По ша­риа­ту, де­ла­ет без­греш­ным поль­зо­ва­ние бо­гат­ст­вом и по­лу­че­ние до­хо­дов с не­го. Пла­тить его обя­за­ны все взрос­лые со­стоя­тель­ные, дее­спо­соб­ные и сво­бод­ные му­суль­ма­не. Взи­ма­ет­ся раз в год с до­хо­дов, дви­жи­мо­го и не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва, вклю­чая по­се­вы, ви­но­град­ни­ки и фи­ни­ко­вые паль­мы, скот, то­ва­ры, зо­ло­то и се­реб­ро. С про­дук­тов зем­ле­де­лия закят-ушр (1/10) бе­рут по­сле сбо­ра уро­жая, с ос­таль­но­го иму­ще­ст­ва в раз­ме­ре 1/40 – в кон­це ка­лен­дар­но­го го­да. Об­ла­гае­мый закятом ми­ни­мум со­став­ля­ет 5 вас­ков (975 килограмм) зер­на, 5 верб­лю­дов, 20 ко­ров или 40 овец, 20 ди­на­ров или 200 дир­хе­мов зо­ло­том или се­реб­ром. Его точ­ные раз­ме­ры, а так­же ви­ды соб­ст­вен­но­сти, об­ла­гае­мые закятом, слу­жат пред­ме­том спо­ров му­сульманских пра­во­ве­дов.

По­ня­тие по­па­ло в арабский язык из древ­не­ев­рей­ско­го (за­кут – «доб­ро­де­тель»), воз­мож­но, че­рез си­рий­ский от ара­бов-хри­сти­ан, чьи обы­чаи по­влия­ли на пер­вых му­суль­ман. Другим ис­точ­ни­ком воз­ник­но­ве­ния закята был до­ис­лам­ский обы­чай соз­да­ния фон­да взаи­мо­по­мо­щи пле­ме­ни при раз­де­ле во­енной до­бы­чи у бе­дуи­нов . В мек­кан­ский пе­ри­од про­по­ве­ди про­ро­ка Му­хам­ме­да закят не был точ­но оп­ре­де­лён, сли­ва­ясь с доб­ро­воль­ны­ми по­жерт­во­ва­ния­ми (са­да­ка). Обя­за­тель­ный ха­рак­тер по­лу­чил в Ме­ди­не по­сле хид­жры. Пер­вые зна­чительные сред­ст­ва от не­го бы­ли по­лу­че­ны по­сле за­клю­че­ния до­го­во­ров с бе­ду­ин­ски­ми пле­ме­на­ми (630 год). То­гда в Ко­ра­не был оп­ре­де­лён круг лиц, имею­щих пра­во на до­лю закята (9:60). От­каз бе­дуи­нов от уп­ла­ты закята по­сле смер­ти Му­хам­ме­да был при­чи­ной вол­не­ний 632-633 годов, по­дав­лен­ных Абу Бек­ром, вос­ста­но­вив­шим обя­за­тель­ный закят с бо­га­тых. Рег­ла­мен­та­ция закята, ве­ро­ят­но, от­но­сит­ся к на­ча­лу прав­ле­ния Ома­ра ибн аль-Хат­та­ба. В чис­ло его по­лу­ча­те­лей бы­ли вклю­че­ны не­иму­щие и бед­ня­ки, вы­ку­пив­шие се­бя из раб­ст­ва ра­бы (му­ка­та­бы), не­состоя­тель­ные долж­ни­ки, не имею­щие средств для воз­вра­ще­ния до­мой при­ез­жие, сбор­щи­ки закята, а так­же «за­слу­жи­ваю­щие по­ощ­ре­ния ли­ца», вклю­чая уча­ст­ни­ков га­за­ва­та, позд­нее и уча­щих­ся мед­ре­се. Со­б­ран­ны­ми сред­ст­ва­ми за ис­клю­че­ни­ем закята с зе­мель ве­да­ли ка­ди. По­сту­пая в каз­ну Ха­ли­фа­та, закят при­об­ре­тал ха­рак­тер государственного на­ло­га. За его счёт со­дер­жа­лись ме­че­ти и ре­лигиозные шко­лы, ре­мон­ти­ро­ва­лись до­ро­ги и мос­ты. Но­вое тол­ко­ва­ние как ис­точ­ни­ка со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти пу­тём пе­ре­рас­пре­де­ле­ния до­хо­дов закят по­лу­чил в XX веке при про­ве­де­нии со­циа­ли­стических ре­форм на ран­нем советском и за­ру­беж­ном Вос­то­ке (на­цио­на­ли­за­ция иностранной соб­ст­вен­но­сти, ог­ра­ни­че­ние круп­но­го зем­ле­вла­де­ния, ко­опе­ра­ция в де­рев­не).

Ча­ст­ным ви­дом закята слу­жит обы­чай уп­ла­чи­вать в ме­че­ти закят аль-фитр раз­ме­ром в са (3,6 килограмм) зер­на или его де­неж­ном эк­ви­ва­лен­те, от­ме­чая окон­ча­ние по­ста. Раз­да­ёт­ся бед­ня­кам по­сле празд­нич­ной мо­лит­вы в ме­че­ти в дни празд­но­ва­ния Ура­зы-бай­ра­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)