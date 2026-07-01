ЗАКЯТ
ЗАКЯТ - очистительная милостыня в пользу нуждающихся мусульман, предписанная верующим и считающаяся одним из «пяти столпов веры» (вместе с единобожием, молитвой, постом в месяц рамадан и паломничеством).
По шариату, делает безгрешным пользование богатством и получение доходов с него. Платить его обязаны все взрослые состоятельные, дееспособные и свободные мусульмане. Взимается раз в год с доходов, движимого и недвижимого имущества, включая посевы, виноградники и финиковые пальмы, скот, товары, золото и серебро. С продуктов земледелия закят-ушр (1/10) берут после сбора урожая, с остального имущества в размере 1/40 – в конце календарного года. Облагаемый закятом минимум составляет 5 васков (975 килограмм) зерна, 5 верблюдов, 20 коров или 40 овец, 20 динаров или 200 дирхемов золотом или серебром. Его точные размеры, а также виды собственности, облагаемые закятом, служат предметом споров мусульманских правоведов.
Понятие попало в арабский язык из древнееврейского (закут – «добродетель»), возможно, через сирийский от арабов-христиан, чьи обычаи повлияли на первых мусульман. Другим источником возникновения закята был доисламский обычай создания фонда взаимопомощи племени при разделе военной добычи у бедуинов. В мекканский период проповеди пророка Мухаммеда закят не был точно определён, сливаясь с добровольными пожертвованиями (садака). Обязательный характер получил в Медине после хиджры. Первые значительные средства от него были получены после заключения договоров с бедуинскими племенами (630 год). Тогда в Коране был определён круг лиц, имеющих право на долю закята (9:60). Отказ бедуинов от уплаты закята после смерти Мухаммеда был причиной волнений 632-633 годов, подавленных Абу Бекром, восстановившим обязательный закят с богатых. Регламентация закята, вероятно, относится к началу правления Омара ибн аль-Хаттаба. В число его получателей были включены неимущие и бедняки, выкупившие себя из рабства рабы (мукатабы), несостоятельные должники, не имеющие средств для возвращения домой приезжие, сборщики закята, а также «заслуживающие поощрения лица», включая участников газавата, позднее и учащихся медресе. Собранными средствами за исключением закята с земель ведали кади. Поступая в казну Халифата, закят приобретал характер государственного налога. За его счёт содержались мечети и религиозные школы, ремонтировались дороги и мосты. Новое толкование как источника социальной справедливости путём перераспределения доходов закят получил в XX веке при проведении социалистических реформ на раннем советском и зарубежном Востоке (национализация иностранной собственности, ограничение крупного землевладения, кооперация в деревне).
Частным видом закята служит обычай уплачивать в мечети закят аль-фитр размером в са (3,6 килограмм) зерна или его денежном эквиваленте, отмечая окончание поста. Раздаётся беднякам после праздничной молитвы в мечети в дни празднования Уразы-байрама.