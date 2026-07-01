ЗАКРEВСКИЙ, АРСЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Закревский, Арсений Андреевич (13[24].09.1783, по др. данным 1786, с. Берниково Зубцовского уезда Тверской губ. — 11.01.1865, Флоренция) — граф (1830), российский военный деятель.

Из дворян. Воспитывался в Гродненском кадетском корпусе (1795—1802), выпущен прапорщиком в Архангелогородский мушкетерский полк. В кампанию 1805 отличился в Аустерлицком сражении (см. Аустерлиц ). В кампанию 1807 сражался под Прейсиш-Эйлау и Данцигом. В ходе русско-шведской войны 1808—1809 отличился в сражениях при Куортане и Оровайсе. С 1810 в Молдавской армии, отличился в сражении под Батином. В 1811 переведен в Санкт-Петербург. В 1812 полковник, директор Особенной канцелярии военного министра (фактический руководитель военной разведки).

С началом Отечественной войны 1812 находился в действующей армии, участвовал в Смоленском сражении , Бородинском сражении , бое под Валутиной Горой. Флигель-адъютант (1812). В 1813 участвовал в Лейпцигском сражении , боях под Лютценом, Баутценом, Кульмом; за отличие произведен в генерал-майоры, генерал-адъютанты. Находился при Главной квартире, в кампанию 1814 сражался при Бриенн-ле-Шато, Фер-Шампенуазе, был при взятии Парижа. С 1815 дежурный генерал Главного штаба. Генерал-лейтенант (1821). С 1823 командир Отдельного Финляндского корпуса и финляндский генерал-губернатор. Генерал от инфантерии (1829). В 1828—1831 министр внутренних дел. После нескольких лет отставки в 1848 вновь принят на службу, назначен московским генерал-губернатором. Член Государственного совета (с 1848). В 1859 освобожден от должности по состоянию здоровья.

Лит.: Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005; Давыдов М. А. Оппозиция его величества, М., 1994;Император Александр I и его сподвижники. Т. 6. СПб., 1849; Экштут С. На службе российскому Левиафану. М., 1998.