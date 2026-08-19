ЗАКРЕВСКАЯ АГРАФЕНА ФЕДОРОВНА

Графиня, светская дама, муза поэтов, в том числе А.С. Пушкина .

Ранние годы

Отец – граф Федор Андреевич Толстой, прославился как библиофил. Мать – Степанида Алексеевна Дурасова. Ее дед Иван Мясников был знаменитым горнозаводчиком. Аграфена не имела братьев или сестер. Ее баловали бабушка, в честь которой девочка была названа, и отец. Мать же была строгой женщиной, однако, несмотря на это, Аграфена большую часть времени была предоставлена самой себе. Никто по-настоящему не занимался ее воспитанием и образованием, главным источником познаний для Грушеньки стали любовные романы. В итоге обладавшая большой красотой и статью девушка имела довольно неуравновешенный нрав, часто впадая то в смех, то в слезы. При всем этом блиставшая на балах ветренная Аграфена была человеком большой доброты.

Замужество

Осенью 1818 года по настоянию государя Александра I юная графиня Толстая, которая была к тому же богатой наследницей, сочеталась браком с генералом графом Арсением Андреевичем Закревским . Участник наполеоновских войн , Закревский был бывшим флигель-адъютантом императора, нуждающимся в средствах. Свадьба с Аграфеной, которая была младше жениха на 16 лет, улучшала положение последнего.

Семейная жизнь прошедшего свой боевой путь военного и капризной и избалованной любимицы света, людей столь разных, не была счастливой или даже спокойной. Через некоторое время новоиспеченная супруга отправилась в Европу. Она блистала в Италии и Австрии, после чего вернулась на родину к мужу уже в лучшем расположении духа.

Муза и светская дама

В 1824 году Закревские перебрались в Финляндию, генерал-губернатором которой ранее был назначен Арсений Андреевич. Здесь в 1826 году родилась их первая дочь Лидия. Тогда же графиня была удостоена ордена Св. Екатерины. В середине 1820-х в корпусе мужа Закревской служил поэт Евгений Баратынский, влюбившийся в Аграфену. Он вывел образ своей музы в поэме «Бал», а также посвятил ей множество лирических стихотворений.

Из Гельсингфорса графиня часто наведывалась в Петербург с его балами и приемами. Во второй половине 1820-х годов в столичном свете она много общалась с Александром Пушкиным, который почувствовал на себе чары «беззаконной кометы», как поэт окрестил Закревскую в стихотворении «Портрет». Александр Сергеевич посвятил ей и другие свои стихи.

В начале 1830-х супруг Аграфены некоторое время возглавлял борьбу с холерой в южной России, однако вскоре подал в отставку. После этого семейство Закревских (в 1833 году у четы появилась вторая дочь Ольга) прочно обосновалось в московском имении Студенец и подмосковной усадьбе Ивановское . В то время как Арсений Андреевич большую часть времени уделял хозяйственным делам, его жена сделала из их дома популярный светский салон. В Ивановском часто устраивались балы и приемы, на которых бывал весь московский свет.

В 1848 году мирная жизнь в отставке для Закревского закончилась. Императором Николаем I он назначался московским генерал-губернатором. Жителям первопрестольной он запомнился как жесткий управленец, вызывавший потоки критики. В то же время его супруга продолжала вести насыщенную светскую жизнь. У себя в Подмосковье она продолжала устраивать всевозможные вечера и любительские спектакли. Несмотря на их популярность у московской знати, многие дамы более строгих нравов сторонились компании Аграфены Федоровны. Веселая графиня слыла оригиналкой. Например, она разводила собак необычной породы вандейский гриффон. При всем этом Закревская оставалась доброй женщиной. Так, она помогала и заступалась за гонимых староверов.

В начале 1860-х, когда Арсений Андреевич оставил свой пост, семья перебралась в Тоскану, где через несколько лет генерал скончался. Супруга пережила его на 14 лет. Последние годы жизни она провела во Флоренции и Ливорно. Умерла в конце 1879 года, погребена вместе с мужем в усадьбе Голочето.