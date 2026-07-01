ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ

Законы XII таблиц (лат. duodecim tabulae) — в Риме Древнем свод законов, составленный коллегией децемвиров в 451—450 до н. э.

Оригинальный архаический текст законов, непонятный римлянам уже в I в. до н. э., не сохранился, но частично воссоздан юристами XVI—XIX вв. из цитат античных авторов. Содержание и система З. XII т., от которых дошло не более трети, остаются предметом научных дискуссий. Принятию З. XII т. предшествовали 20 лет борьбы плебса за законы, ограничивающие произвол патрицианских консулов и жрецов. Источниками З. XII т. были как обычаи и судебная практика самих римлян, так и нормы, заимствованные из законов Солона , Ликурга и полисов Южн. Италии (так называемой Великой Греции). Согласно Ливию , З. XII т. («законы о магистратах») стали «источником всего публичного и частного права» Рима; в них, по словам Цицерона , были расписаны все нормы о государственных учреждениях. Авсоний сообщает, что З. XII т. делились на три основные части: сакральное, публичное и частное. Из двух первых частей дошло лишь то, о чем говорится в трактате Цицерона «О законах». О древнейшем пласте З. XII т. дают представление «фасты» (fasti), регулировавшие сроки заключения договоров, ведение войн, проведение празднеств, заключение браков, рабочие и нерабочие дни, дни торговли, суда, народных собраний и т. п., и жреческие вето на такие действия. Этим fas (= законами природы) регулировалась кровная месть, запрещались кровосмесительные браки (инцест), обман патроном своего клиента, нарушение клятвы должника, неисполнение обетов, прелюбодеяния, отцеубийства и т. д. В то же время в З. XII т. были выработаны важные нормы частного права (ius): защита частного владения, приобретательная давность, свобода завещаний, земельные сервитуты, принцип содействия свободе и т. д. З. XII т. стали ядром цивильного права (ius civile, «право римских граждан»), их интерпретация заложила основы римской юриспруденции: комментарии к З. XII т. писал Гай во II в. н. э. Формально З. XII т. сохраняли силу до кодификации Юстиниана .

Лит.: Законы XII таблиц / Пер. Л. Л. Кофанова, отв. ред. В. И. Уколова. М., 1996; Кофанов Л. Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII—III вв. до н. э. М., 2006. С. 319—440; Никольский Б. В. Система и текст XII таблиц. Исследование по истории римского права. СПб., 1897; Франчози Дж. Риторическая и юридическая версии положений Законов XII таблиц // Древнее право. 2002. № 10. М. С. 34—39; Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti / A cura di M. Humbert. Pavia, 2005; Roman Statutes / Ed. by M. H. Crawford. Vol. II. London, 1996. P. 555—721.