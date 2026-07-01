ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА - внесение в законодательный орган проекта законодательного акта управомоченным на то лицом (лицами) или органом (органами).
Законодательная инициатива - начальная стадия законодательного процесса; может быть парламентская, правительственная, президентская, специализированная, народная. Перечень управомоченных лиц и органов нередко содержится в конституциях (например, в части 1 статьи 104 Конституции РФ). Внесённые ими проекты законодательный орган обязан рассмотреть, но не обязан принять и, даже приняв к рассмотрению, может внести в них существенные изменения. В некоторых странах (например, в Швейцарии) допускается Законодательная инициатива как в виде разработанного проекта, так и в виде общего предложения. Обычно требуется, чтобы вносимые проекты сопровождались мотивировкой, финансовыми расчётами и другими документами.
Парламентская Законодательная инициатива означает, что проекты законов вносятся субъектами, находящимися в составе законодательного органа (депутатами). В Федеральном собрании РФ правом законодательной инициативы. обладает каждый депутат Государственной думы и каждый член Совета Федерации. В Германии же допускается только групповая законодательная инициатива депутатов бундестага: законопроекты могут вносить лишь партийные фракции или группы депутатов, насчитывающие не менее 5% от состава палаты, то есть не менее тридцати депутатов. В ряде стран членам верхних палат парламентов индивидуальное или групповое право законодательной инициативы не предоставляется; оно принадлежит верхней палате в целом (Белоруссия, Польша и другие).
В Австрии правом законодательной инициативы пользуются как Федеральный совет (верхняя палата) в целом, так и 1/3 его членов. Для социалистических стран было характерно наделение правом законодательной инициативы также внутрипарламентских органов – комиссий. Ныне это встречается редко. Так, согласно статьям 12 и 13 Закона КНР о правотворчестве, законодательная инициатива принадлежит президиуму Всекитайского собрания народных представителей (он существует лишь во время ежегодной кратковременной сессии), а также, помимо прочих субъектов, Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей (это избранный Всекитайским собранием из его состава орган, издающий законы по многим вопросам и замещающий Всекитайское собрание в период между сессиями), специальным комитетам и делегациям (территориальным и армейскому объединениям депутатов). Парламентские комиссии имеют право законодательной инициативы также в Бразилии.
законодательная инициатива исполнительной власти (правительственная и президентская) преобладает, так как правительство чаще сталкивается с проблемами, нуждающимися в законодательном разрешении, и имеет больше специалистов, способных готовить качественные законопроекты. В тех странах, где правительство - коллегиальный орган исполнительной власти, конституции обычно наделяют его правом законодательной инициативы. Так, во Франции и странах, воспринявших её конституционную модель, проекты законов, внесённые депутатами парламента, именуются законопредложениями, а внесённые правительством – законопроектами. В США президент не имеет права законодательной инициативы (кроме бюджетной инициативы), а в Бразилии, наоборот, президент обладает не только правом законодательной инициативы по любому вопросу, но по вопросам организации публичной администрации, вооруженных сил, прокуратуры и некоторым другим его право законодательно инициативы - исключительное. Правительствам нередко принадлежит исключительное право законодательной инициативы по вопросам бюджета, ратификации и денонсации международных договоров. В России заключение правительства обязательно требуется для внесения законопроектов, предусматривающих расходы из федерального бюджета. В Германии правительственные законопроекты до внесения в бундестаг рассматриваются бундесратом, а законопроекты бундесрата – Федеральным правительством.
Специализированная законодательная инициатива осуществляется органами, предусмотренными в конституциях и законах. Так, в России правом законодательной инициативы обладают законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также (по вопросам их ведения) Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ. В Италии правом законодательной инициативы пользуются также областные советы, а по экономическим и социальным вопросам – Национальный совет экономики и труда. В Бразилии к числу субъектов права законодательной инициативы отнесены также Генеральный прокурор республики и Федеральный верховный суд.
Народная законодательная инициатива - результат волеизъявления значительных групп избирателей, предлагающих коллективное законодательное решение. В Бразилии это не менее 1% избирателей, проживающих не меньше, чем в пяти штатах, в каждом из которых должно быть собрано не менее 0,3% подписей избирателей. В Италии законопроект может быть внесён не менее чем 50 тысячами избирателей, в Испании – не менее чем 500 тысячами, причём народная законодательная инициатива не допускается по вопросам, регулируемым органическими законами (связанным с основными правами и свободами, введением уставов автономных сообществ, установлением основ избирательной системы и другие), по вопросам налогообложения, международных отношений и помилования. В Австрии народная законодательная инициатива может исходить от 100 тысяч избирателей или от 1/6 избирателей трёх земель, в Венесуэле – не менее чем от 0,1% зарегистрированных избирателей.
В некоторых странах определён особый круг субъектов права законодательной инициативы по вопросам изменения конституции, принятия или отмены конституционных, органических или дополняющих (конституцию) законов. Согласно статье 134 Конституции РФ, предложения о поправках и пересмотре её положений могут вносить Президент РФ, Совет Федерации, Государственная дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной думы. В Бразилии статья 60 Конституции предоставляет право законодательной инициативы по изменению Конституции не менее чем 1/3 членов Палаты депутатов или Федерального сената, Президенту республики, более чем половине законодательных собраний федеральных единиц, которые должны принять соответствующее решение относительным большинством своих членов.