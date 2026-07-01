ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА - вне­се­ние в за­ко­но­дательный ор­ган про­ек­та за­ко­но­дательного ак­та упра­во­мо­чен­ным на то ли­цом (ли­ца­ми) или ор­га­ном (ор­га­на­ми).

Законодательная инициатива - началь­ная ста­дия за­ко­но­да­тель­но­го про­цес­са ; мо­жет быть пар­ла­мент­ская, пра­ви­тель­ст­вен­ная, пре­зи­дент­ская, спе­циа­ли­зи­ро­ван­ная, на­род­ная. Пе­ре­чень упра­во­мо­чен­ных лиц и ор­га­нов не­ред­ко со­дер­жит­ся в кон­сти­ту­ци­ях (например, в части 1 статьи 104 Кон­сти­ту­ции РФ). Вне­сён­ные ими про­ек­ты за­ко­но­дательный ор­ган обя­зан рас­смот­реть, но не обя­зан при­нять и, да­же при­няв к рас­смот­ре­нию, мо­жет вне­сти в них су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния. В не­ко­то­рых стра­нах (например, в Швей­ца­рии) до­пус­ка­ет­ся Законодательная инициатива как в ви­де раз­ра­бо­тан­но­го про­ек­та, так и в ви­де об­ще­го пред­ло­же­ния. Обыч­но тре­бу­ет­ся, что­бы вно­си­мые про­ек­ты со­про­во­ж­да­лись мо­ти­ви­ров­кой, фи­нан­со­вы­ми рас­чё­та­ми и другими до­ку­мен­та­ми.

Пар­ла­мент­ская Законодательная инициатива оз­на­ча­ет, что про­ек­ты за­ко­нов вно­сят­ся субъ­ек­та­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в со­ста­ве за­ко­но­дательного ор­га­на (де­пу­та­та­ми). В Фе­де­раль­ном со­б­ра­нии РФ пра­вом законодательной инициативы. об­ла­да­ет ка­ж­дый де­пу­тат Государственной ду­мы и ка­ж­дый член Со­ве­та Фе­де­ра­ции. В Гер­ма­нии же до­пус­ка­ет­ся толь­ко груп­по­вая законодательная инициатива де­пу­та­тов бун­дес­та­га: за­ко­но­про­ек­ты мо­гут вно­сить лишь пар­тий­ные фрак­ции или груп­пы де­пу­та­тов, на­счи­ты­ваю­щие не ме­нее 5% от со­ста­ва па­ла­ты, то есть не ме­нее тридцати де­пу­та­тов. В ря­де стран чле­нам верх­них па­лат пар­ла­мен­тов ин­ди­ви­ду­аль­ное или груп­по­вое пра­во законодательной инициативы не пре­дос­тав­ля­ется; оно при­над­ле­жит верх­ней па­ла­те в це­лом (Бе­ло­рус­сия, Поль­ша и другие).

В Ав­ст­рии пра­вом законодательной инициативы поль­зу­ют­ся как Фе­де­раль­ный со­вет (верх­няя па­ла­та) в це­лом, так и 1/3 его чле­нов. Для со­циа­ли­стических стран бы­ло ха­рак­тер­но на­де­ле­ние пра­вом законодательной инициативы так­же внут­ри­пар­ла­мент­ских ор­га­нов – ко­мис­сий. Ны­не это встре­ча­ет­ся ред­ко. Так, со­глас­но статьям 12 и 13 За­ко­на КНР о пра­во­твор­че­ст­ве, законодательная инициатива при­над­ле­жит пре­зи­диу­му Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей (он су­ще­ст­ву­ет лишь во вре­мя еже­год­ной крат­ко­вре­мен­ной сес­сии), а так­же, по­ми­мо про­чих субъ­ек­тов, По­сто­ян­но­му комитету Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей (это из­бран­ный Все­ки­тай­ским со­б­ра­ни­ем из его со­ста­ва ор­ган, из­даю­щий за­ко­ны по мно­гим во­про­сам и за­ме­щаю­щий Все­ки­тай­ское со­б­ра­ние в пе­ри­од ме­ж­ду сес­сия­ми), специальным ко­ми­те­там и де­ле­га­ци­ям (тер­ри­то­ри­аль­ным и ар­мей­ско­му объ­е­ди­не­ни­ям де­пу­та­тов). Пар­ла­мент­ские ко­мис­сии име­ют пра­во законодательной инициативы так­же в Бра­зи­лии.

законодательная инициатива ис­пол­нительной вла­сти (пра­ви­тель­ст­вен­ная и пре­зи­дент­ская) пре­об­ла­да­ет, так как пра­ви­тель­ст­во ча­ще стал­ки­ва­ет­ся с про­бле­ма­ми, ну­ж­даю­щи­ми­ся в за­ко­но­дательном раз­ре­ше­нии, и име­ет боль­ше спе­циа­ли­стов, спо­соб­ных го­то­вить ка­че­ст­вен­ные за­ко­но­про­ек­ты. В тех стра­нах, где пра­ви­тель­ст­во - кол­ле­ги­аль­ный ор­ган ис­пол­нительной вла­сти, кон­сти­ту­ции обыч­но на­де­ля­ют его пра­вом законодательной инициативы. Так, во Фран­ции и стра­нах, вос­при­няв­ших её кон­сти­ту­ци­он­ную мо­дель, про­ек­ты за­ко­нов, вне­сён­ные де­пу­та­та­ми пар­ла­мен­та, име­ну­ют­ся за­ко­но­пред­ло­же­ния­ми, а вне­сён­ные пра­ви­тель­ст­вом – за­ко­но­про­ек­та­ми. В США пре­зи­дент не име­ет пра­ва законодательной инициативы (кро­ме бюд­жет­ной ини­циа­ти­вы), а в Бра­зи­лии, на­обо­рот, пре­зи­дент об­ла­да­ет не толь­ко пра­вом законодательной инициативы по лю­бо­му во­про­су, но по во­про­сам ор­га­ни­за­ции пуб­лич­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, воо­руженных сил, про­ку­ра­ту­ры и не­ко­то­рым дру­гим его пра­во законодательно инициативы - ис­клю­чи­тель­ное. Пра­ви­тель­ст­вам не­ред­ко при­над­ле­жит ис­клю­чи­тель­ное пра­во законодательной инициативы по во­про­сам бюд­же­та, ра­ти­фи­ка­ции и де­нон­са­ции ме­ж­ду­народных до­го­во­ров. В Рос­сии за­клю­че­ние пра­ви­тель­ст­ва обя­за­тель­но тре­бу­ет­ся для вне­се­ния за­ко­но­про­ек­тов, пре­ду­смат­ри­ваю­щих рас­хо­ды из фе­де­раль­но­го бюд­же­та. В Гер­ма­нии пра­ви­тель­ст­вен­ные за­ко­но­про­ек­ты до вне­се­ния в бун­дес­таг рас­смат­ри­ва­ют­ся бун­дес­ра­том, а за­ко­но­про­ек­ты бун­дес­ра­та – Фе­де­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом.

Спе­циа­ли­зированная законодательная инициатива осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ор­га­на­ми, пре­ду­смот­рен­ны­ми в кон­сти­ту­ци­ях и за­ко­нах. Так, в Рос­сии пра­вом законодательной инициативы об­ла­да­ют за­ко­но­да­тель­ные (пред­ста­ви­тель­ные) ор­га­ны субъ­ек­тов РФ, а так­же (по во­про­сам их ве­де­ния) Кон­сти­ту­ци­он­ный суд РФ, Вер­хов­ный суд РФ, Выс­ший ар­бит­раж­ный суд РФ. В Ита­лии пра­вом законодательной инициативы поль­зу­ют­ся так­же об­ла­ст­ные со­ве­ты, а по эко­но­мическим и со­ци­аль­ным во­про­сам – Национальный со­вет эко­но­ми­ки и тру­да. В Бра­зи­лии к чис­лу субъ­ек­тов пра­ва законодательной инициативы от­не­се­ны так­же Ге­не­раль­ный про­ку­рор рес­пуб­ли­ки и Фе­де­раль­ный вер­хов­ный суд.

На­род­ная законодательная инициатива - ре­зуль­тат во­ле­изъ­яв­ле­ния зна­чительных групп из­би­ра­те­лей, пред­ла­гаю­щих коллективное за­ко­но­дательное ре­ше­ние. В Бра­зи­лии это не ме­нее 1% из­би­ра­те­лей, про­жи­ваю­щих не мень­ше, чем в пя­ти шта­тах, в ка­ж­дом из ко­то­рых долж­но быть со­б­ра­но не ме­нее 0,3% под­пи­сей из­би­ра­те­лей. В Ита­лии за­ко­но­про­ект мо­жет быть вне­сён не ме­нее чем 50 тысячами из­би­ра­те­лей, в Ис­па­нии – не ме­нее чем 500 тысячами, при­чём на­род­ная законодательная инициатива не до­пус­ка­ет­ся по во­про­сам, ре­гу­ли­руе­мым ор­га­ни­че­ски­ми за­ко­на­ми (свя­зан­ным с основными пра­ва­ми и сво­бо­да­ми, вве­де­ни­ем ус­та­вов ав­то­ном­ных со­об­ществ, ус­та­нов­ле­ни­ем ос­нов из­би­ра­тель­ной сис­те­мы и другие), по во­про­сам на­ло­го­об­ло­же­ния, ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний и по­ми­ло­ва­ния. В Ав­ст­рии на­род­ная законодательная инициатива мо­жет ис­хо­дить от 100 тысяч из­би­ра­те­лей или от 1/6 из­би­ра­те­лей трёх зе­мель, в Ве­не­су­эле – не ме­нее чем от 0,1% за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных из­би­ра­те­лей.

В не­ко­то­рых стра­нах оп­ре­де­лён осо­бый круг субъ­ек­тов пра­ва законодательной инициативы по во­про­сам из­ме­не­ния кон­сти­ту­ции, при­ня­тия или от­ме­ны кон­сти­ту­ци­он­ных, ор­га­ни­че­ских или до­пол­няю­щих (кон­сти­ту­цию) за­ко­нов. Со­глас­но статье 134 Кон­сти­ту­ции РФ, пред­ло­же­ния о по­прав­ках и пе­ре­смот­ре её по­ло­же­ний мо­гут вно­сить Пре­зи­дент РФ, Со­вет Фе­де­ра­ции, Государственная ду­ма, Пра­ви­тель­ст­во РФ, за­ко­но­дательные (пред­ста­ви­тель­ные) ор­га­ны субъ­ек­тов РФ, а так­же не ме­нее 1/5 чле­нов Со­ве­та Фе­де­ра­ции или де­пу­та­тов Государственной ду­мы. В Бра­зи­лии статья 60 Кон­сти­ту­ции пре­дос­тав­ля­ет пра­во законодательной инициативы по из­ме­не­нию Кон­сти­ту­ции не ме­нее чем 1/3 чле­нов Па­ла­ты де­пу­та­тов или Фе­де­раль­но­го се­на­та, Пре­зи­ден­ту рес­пуб­ли­ки, бо­лее чем по­ло­ви­не за­ко­но­дательных со­б­ра­ний фе­де­раль­ных еди­ниц, ко­то­рые долж­ны при­нять со­от­вет­ст­вую­щее ре­ше­ние от­но­си­тель­ным боль­шин­ст­вом сво­их чле­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)