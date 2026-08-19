ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНДИЕЙ 1935
ЗАКОН ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНДИЕЙ 1935 года - законодательный акт, принятый британским парламентом в августе 1935 года на основе рекомендаций Саймона комиссии и «Круглого стола» конференций. Называется также Конституцией 1935 года.
Согласно закону, Индия преобразовывалась в федерацию провинций Британской Индии и вассальных индийских княжеств (смотри Княжества вассальные в Британской Индии). Членство в федерации было обязательным для провинций, княжествам предоставлялось право примкнуть к «федеральной схеме» либо установить прямые отношения с метрополией. Представители провинций в Центральном законодательном собрании подлежали избранию, делегаты княжеств назначались их правителями. Устанавливались пропорции представительства княжеств и провинций в Государственном совете и Законодательном собрании. «Федеральная схема» не была введена в действие из-за отказа большинства правителей княжеств примкнуть к федерации. Вся полнота власти осталась в руках генерал-губернатора, который назначался британским монархом и являлся его полномочным представителем в Индии.
Сформулированный в Законе об управлении Индии принцип развития «провинциальной автономии» предусматривал разделение власти между центром и провинциями и расширение прерогатив провинциальных законодательных собраний, которые делились на двухпалатные [в Мадрасе (ныне Ченнаи), Бомбее (ныне Мумбаи), Бенгалии, Бихаре, Соединённых провинциях, Ассаме] и однопалатные [в Панджабе (Пенджабе), Синде, Северо-западной пограничной провинции, Ориссе и Центральных провинциях]. «Провинциальная автономия» была введена в действие 1 апреля 1937 года. В том же году состоялись выборы в центральные и провинциальные легислатуры, которые проводились по куриальной системе (12 курий – для индусов, мусульман, сикхов, христиан, различных социальных прослоек, а также для «неприкасаемых»; право голоса получили около 12% взрослого населения Индии).
Будущий политический статус Индии в Законе об управлении Индией не был определён, а принцип самоуправления в рамках Британского Содружества наций не оговаривался. Политические силы Индии были разочарованы умеренным характером Закона об управлении Индией и называли его «рабской конституцией». Дж. Неру считал, что формирование избирательных курий создаёт политические барьеры между религиозными общинами. Тем не менее закон оказал позитивное влияние на развитие Индии: способствовал становлению институтов парламентской демократии, формированию центральной и провинциальной легислатур, открыл доступ к власти (хотя и в ограниченном размере) представителям местных имущих слоёв. Принятие закона способствовало усилению позиций в индийском национально-освободительном движении групп, ориентировавшихся на использование конституционных форм борьбы за суверенитет.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)