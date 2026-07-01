КИР

Кир (древнегреч. Κύρος; лат. Cyrus; древнеперс. Куруш; аккад. Кураш; древнеевр. Кореш) — имя трех представителей династии Ахеменидов (VII—V вв. до н. э.), правивших в отдельных частях или на всей территории Персии .

К. I (VII в. до н. э.) — в 639 до н. э. присылал своего сына Арукку с податью в Ниневию ко двору Ашшурбанапала, в надписях которого упоминается как правитель Парсумаша — части Аншана , освоенной, по всей видимости, к VIII в. до н. э. персами .

К. II Великий (? — 530/29 до н. э., Приаралье) — персидский царь (559/58 — 530/29 до н. э.), сын Камбиза I и дочери Астиага , Манданы (в единственном прижизненном памятнике и основном первоисточнике по истории его возвышения — цилиндре Набонида-Кира — именуется почти исключительно «царем Аншана»). В 559/58 до н. э. К. II объединил Персиду с центром в Пасаргадах, а в 553 до н. э. восстал против владычества Мидии . После ряда неудачных попыток подавить восстание Астиаг сам выступил против него вместе с войском, которое, однако, перешло, во главе с Гарпагом , на сторону К. II. В 550/49 до н. э. К. II занял Экбатаны и принял официальные титулы мидийских царей, унаследовав их завоевательные устремления в Анатолии и Месопотамии, ок. 549 до н. э. овладел Сузами, а в начале 540-х до н. э. подчинил Парфию и часть Индии. Встревоженный его успехами Набонид в 547 до н. э. вступил против него в союз с Яхмосом II и Крёзом , который поддержали и полисы Ионии . В ответ К. II, закрепившись на землях бывшего Урарту, двинулся против вавилонского царя, но когда войска Лидии переправились через Галис, в 546 до н. э. обратился против Крёза и преследовал его до Сард, где осадил и пленил. Усмирив лидийцев, восставших под предводительством Пактия, К. II отправил Гарпага на Ионию: часть полисов сдалась на льготных условиях ( Милет ), часть выселилась (Фокеи), большинство оказало упорное сопротивление (Ксанф, Приена).

Между 545 и 540 до н. э. К. II поставил под свою власть значительную часть Центральной Азии (Дрангиану, Маргиану, Хорезм, Согдиану, Бактрию, Арейю, Гедросию, Саттагидию, Арахосию, Гандхару и саков хаумаварга). В 539 до н. э. он вновь двинулся против Вавилонии, заручившись поддержкой жречества. Сиппар открыл свои ворота без боя, разгромленный Набонид попал в плен к персидскому военачальнику Гаубаруве, оборона столицы Белшарруцуром была сломлена. Осенью К. II вступил в Вавилон , который сделал своим местопребыванием, наряду с Пасаргадами и Экбатанами, причем восстановил городские стены. Новому владыке, который принял титул «царь Вавилона, царь стран, царь вселенной, царь четырех стран света», добровольно изъявило покорность ранее зависевшее от вавилонян Вост. Средиземноморье (кроме Газы ). Сохранив в Вавилонии, Ассирии и Эламе прежние методы управления, он способствовал их хозяйственному подъему и восстанавливал ранее запустевшие храмы, где совершались обильные жертвы; отпустив иудеев из «Вавилонского плена» , покровительствовал возрождению Иерусалима, стремясь сделать Иудею своим оплотом против Египта; аналогичную политику проводил в отношении Финикии, где приступил к восстановлению портовых городов. Чтобы обеспечить безопасность северо-восточных границ державы от набегов кочевников, К. II в 530/29 до н. э. отправился в поход против центральноазиатских (по другой версии — кавказских) массагетов , но потерпел сокрушительное поражение и пал. Его тело было доставлено в Пасаргады и там захоронено (тождественность его усыпальницы стоящему неподалеку от их развалин мавзолею на берегу р. Мургаб не доказана, поскольку найденный поблизости рельеф с древнеперсидской надписью: «Я царь Кир, Ахеменид», скорее всего, позднего происхождения). Образ К. II как образцового государя (нередко идеализированный) нашел широкое отражение в литературе классической древности — библейской (Ветхий Завет) и античной (Геродот, Ктесий, Юстин и особенно «Киропедия» Ксенофонта и др.).

Лит.: Abbott J. History of Cyrus the Great. Philadelphia, 1900; Amiaud A. Cyrus, roi de Perse // Pour Leon Renier. Paris, 1887. P. 241—260; Babelon. Les inscriptions cunéiformes relatives à la prise de Babylon par Cyrus. Paris, 1881; Champdor A. Cyrus. Paris, 1952; Delattre A. J. Cyrus d’après une nouvelle méthode historique. Louvain, 1884; Evers W. Das Emporkommen der persischen Macht unter Cyrus (nach den neu entdeckten Inschriften). Berlin, 1884; Fahr H. Kyros: ein Heilskönig für Jüden und Griechen // Fahr H. Herodot und Altes Testament. Frankfurt-am-Main, 1985. S. 103—140; Floigl V. Cyrus und Herodot nach den neugefundenen Keilinschriften. Leipzig, 1881; Halevy. Le royaume héréditaire de Cyrus; Namikawa B. The Legacy of Cyrus the Great: On the Occasion of the Celebration of the 2500th Anniversary of the Founding of the Persian Empire. Tokyo, 1971; Prášek J.V. Kyros der Grosse. Leipzig, 1912 (Der alte Orient XIII/3).

К. Младший (424/23 до н. э. — 401 до н. э., Кунакса, Месопотамия) — сын Дария II (Нота) и Парисатиды. Назначен в 408/07 до н. э. наместником и командующим сухопутными и морскими силами в Малой Азии (Лидия, Великая Фригия, Каппадокия), на место Тиссаферна , с которым вступил в ожесточенное соперничество. Руководствуясь волей отца и собственными предпочтениями, поддерживал в Пелопоннесской войне Спарту против Афин, выплачивая субсидию Лисандру , к которому особо благоволил, и Калликратиду, что позволило им справиться с афинянами. В 405 до н. э., при поддержке матери, бросил вызов своему старшему брату Арсаку, который в 404 до н. э., взойдя на престол под именем Артаксеркса II, простил его по ходатайству Парисатиды, невзирая на происки Тиссаферна. Вернувшись во Фригию, К. Младший, при поддержке греков, начал вооруженные действия против Тиссаферна и его союзника Оронта. Навербовав многочисленное войско (до 100 тыс. человек) из вооруженных малоазийцев и наняв 10 тыс. греческих наемников под командой спартанца Клеарха, он в 401 до н. э. выступил из Сард на Вавилонию, которой достиг почти беспрепятственно, но, несмотря на первоначальный успех, потерпел поражение при Кунаксе (в нескольких десятках километров к северо-западу от Вавилона) и был убит. Поход К. Младшего и отступление наемников во всех подробностях запечатлены Ксенофонтом как очевидцем и участником в «Анабасисе».

Лит.: Соломоник Э. И. Кир Младший // Ученые записки ЛГУ. Серия исторических наук. 1941. X. С. 169—186; Cousin G. Kyros le jeune en Asie Mineure (printemps 408 — juillet 401 av. J.-C.). Nancy, 1904; Rahe P. A. The Military Situation in Western Asia on the Eve of Cunaxa // The American Journal of Philology CI (1980). P. 79—96.