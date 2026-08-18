ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в среднеазиатской части Российской империи.

Об­ра­зо­ва­на 10(22) июня 1881 года из За­кас­пий­ско­го от­де­ла Кав­каз­ско­го ВО. Де­ли­лась на Ахал­те­кин­ский, Крас­но­вод­ский и Ман­гыш­лак­ский уез­ды.

Административный центр - г. Ас­ха­бад (ны­не Аш­ха­бад). В 1884 году к Закаспийской области при­сое­ди­не­ны Мерв­ский и Тед­жен­ский оа­зи­сы (с 1890 года Мерв­ский и Тед­жен­ский уез­ды), в 1885 года - Пен­дин­ский оа­зис с до­ли­ной р. Куш­ка (с 1890 года в со­ста­ве Мерв­ско­го уезда); в 1890 году Ахал­текин­ский уезд пе­ре­име­но­ван в Ас­ха­бад­ский уезд.

В 1881-1890 годы Закаспийская область под­чи­ня­лась начальнику Кав­каз­ско­го ВО, в 1890-1897 годы - Во­енному министерству, в 1897-1917 годы в со­ста­ве Тур­ке­стан­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва.

Площадь 555,2 км2 (1897 год). Население 372 тыс. человек (1897 год): турк­ме­ны 65%, кир­ги­зы 19%, рус­ские 8,7%, ар­мя­не, пер­сы и др.

Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие, бах­че­вод­ст­во, са­до­вод­ст­во, хлоп­ко­вод­ст­во, ско­то­вод­ст­во, рыб­ный про­мы­сел. Кус­тар­ные и по­лу­кус­тар­ные пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельско-хозяйственного сы­рья. До­быча неф­ти на о. Че­ле­кен (в 1910 году около 131 200 т, неф­тя­ные ком­па­нии «Че­ле­кено-да­ге­стан­ское об­ще­ст­во», от­де­ле­ние Т-ва бр. Но­бель и др.). Пен­де, Ду­шак, Ас­ха­бад, Крас­но­водск яв­ля­лись цен­тра­ми тор­гов­ли с Аф­га­ни­ста­ном, Пер­си­ей, Хи­вой, Бу­ха­рой (в осн. хло­пок и хлоп­ча­тая бу­ма­га, шерсть, чай).

По тер­ри­то­рии Закаспийской области про­шли ли­нии За­кас­пий­ской во­енной железной дороги [Крас­но­водск - Кы­зыл-Ар­ват (1880 год), Кы­зыл-Ар­ват - Мерв (1886 год), Мерв - Бу­ха­ра - Са­мар­канд (1888 год)].

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годы на тер­ри­то­рии Закаспийской области про­изо­шло Сред­не­ази­ат­ское вос­ста­ние 1916 года.

В апреле 1918 года Закаспийская область вошла в образован­ную Туркестанскую советскую республику (с сентября 1920 года Туркестанская советская социали­стическая республика). В ию­ле - сентябре 1918 года вспых­нул т. н. Ас­ха­бад­ский мя­теж, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го в основном го­ро­дах Закаспийской области при под­держ­ке британских войск (мис­сия ген.-м. У. Мал­ле­со­на) сверг­ну­та советскую власть (то­гда же близ Крас­но­вод­ска уби­ты 26 ру­ко­во­ди­те­лей Ба­кин­ской ком­му­ны ), об­ра­зо­ва­но За­кас­пий­ское временным пра­ви­тель­ст­во (пред. Ф.А. Фун­ти­ков), ко­торое в январе - мае 1919 года сме­нил об­ра­зо­ван­ный британской мис­си­ей Комитет об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния.

Вой­ска Тур­ке­стан­ской советской рес­пуб­ли­ки рас­по­ла­га­лись в Куш­ке и Чард­жуе, об­ра­зо­вал­ся За­кас­пий­ский фронт (24 июля 1918 года - начало 1920 года). По­сле ухо­да британских войск, с мая 1919 года, в Закаспийской области дей­ст­во­ва­ли вой­ска ген.-л. И.В. Са­виц­ко­го и ген.-л. Б.И. Ка­за­но­ви­ча, вхо­див­шие в со­став Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии.

В ию­ле 1919 года Крас­ной Ар­ми­ей был за­нят Ас­ха­бад, в хо­де зим­не­го на­сту­п­ле­ния (декабрь 1919 - февраль 1920 года) - ос­таль­ная тер­ри­то­рия Закаспийской области.

20 августа 1920 года Мангышлакский уезд Закаспийской области во­шёл в состав Киргизской АССР.

7 августа 1921 года на остальной территории Закаспийской области образова­на Туркменская область

Иллюстрации:

Герб За­кас­пий­ской об­ла­сти. Архив БРЭ.

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