ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в среднеазиатской части Российской империи.
Образована 10(22) июня 1881 года из Закаспийского отдела Кавказского ВО. Делилась на Ахалтекинский, Красноводский и Мангышлакский уезды.
Административный центр - г. Асхабад (ныне Ашхабад). В 1884 году к Закаспийской области присоединены Мервский и Тедженский оазисы (с 1890 года Мервский и Тедженский уезды), в 1885 года - Пендинский оазис с долиной р. Кушка (с 1890 года в составе Мервского уезда); в 1890 году Ахалтекинский уезд переименован в Асхабадский уезд.
В 1881-1890 годы Закаспийская область подчинялась начальнику Кавказского ВО, в 1890-1897 годы - Военному министерству, в 1897-1917 годы в составе Туркестанского генерал-губернаторства.
Площадь 555,2 км2 (1897 год). Население 372 тыс. человек (1897 год): туркмены 65%, киргизы 19%, русские 8,7%, армяне, персы и др.
Основные занятия населения - земледелие, бахчеводство, садоводство, хлопководство, скотоводство, рыбный промысел. Кустарные и полукустарные предприятия по переработке сельско-хозяйственного сырья. Добыча нефти на о. Челекен (в 1910 году около 131 200 т, нефтяные компании «Челекено-дагестанское общество», отделение Т-ва бр. Нобель и др.). Пенде, Душак, Асхабад, Красноводск являлись центрами торговли с Афганистаном, Персией, Хивой, Бухарой (в осн. хлопок и хлопчатая бумага, шерсть, чай).
По территории Закаспийской области прошли линии Закаспийской военной железной дороги [Красноводск - Кызыл-Арват (1880 год), Кызыл-Арват - Мерв (1886 год), Мерв - Бухара - Самарканд (1888 год)].
В годы Первой мировой войны 1914-1918 годы на территории Закаспийской области произошло Среднеазиатское восстание 1916 года.
В апреле 1918 года Закаспийская область вошла в образованную Туркестанскую советскую республику (с сентября 1920 года Туркестанская советская социалистическая республика). В июле - сентябре 1918 года вспыхнул т. н. Асхабадский мятеж, в результате которого в основном городах Закаспийской области при поддержке британских войск (миссия ген.-м. У. Маллесона) свергнута советскую власть (тогда же близ Красноводска убиты 26 руководителей Бакинской коммуны), образовано Закаспийское временным правительство (пред. Ф.А. Фунтиков), которое в январе - мае 1919 года сменил образованный британской миссией Комитет общественного спасения.
Войска Туркестанской советской республики располагались в Кушке и Чарджуе, образовался Закаспийский фронт (24 июля 1918 года - начало 1920 года). После ухода британских войск, с мая 1919 года, в Закаспийской области действовали войска ген.-л. И.В. Савицкого и ген.-л. Б.И. Казановича, входившие в состав Вооружённых сил Юга России.
В июле 1919 года Красной Армией был занят Асхабад, в ходе зимнего наступления (декабрь 1919 - февраль 1920 года) - остальная территория Закаспийской области.
20 августа 1920 года Мангышлакский уезд Закаспийской области вошёл в состав Киргизской АССР.
7 августа 1921 года на остальной территории Закаспийской области образована Туркменская область
Иллюстрации:
Герб Закаспийской области. Архив БРЭ.