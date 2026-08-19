ЗАКАНИ ОБЕЙД
ЗАКАНИ ОБЕЙД (Убайд) - персидский поэт, прозаик.
Из обедневшего знатного рода.
Начинал карьеру чиновником в Казвине, затем стал профессорм литератором - панегиристом при правителях Абу Исхаке Инджу в Ширазе, султане Увейсе в Тебризе и др.
Прославился прозаичнским трактатом «Этика аристократии» («Ахлак аль-ашраф», 1340 год), в котором едко высмеял нравы высших сословий общества.
Наполнил новым содержанием традиционный жанр сатиры (хаджв), направив остриё критики не на конкретное лицо, а на социальные группы: феодальная знать, духовенство, чиновничество.
О. Закани принадлежат также сатирические сборники афоризмов «Сто советов» («Сад панд», 1349 год), «словарь» парадоксов «Определения» («Таарифат»), сборник анекдотов «Веселящая книга» («Рисала-е дельгошай»); все они изобилуют непристойностями. Популярностью в Иране пользуется стихотворение сказка О. Закани «Мыши и кот» («Мош ва горбе»).
Сочинения:
Веселая книга. [Избранное] / Пер., предисл. и прим. Н. Кондыревой. Душ., 1965;
Kolliya̅t-i Ubayd Zakanī / Ed. M. J. Mahjub. N. Y., 1999