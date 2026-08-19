ЗАКАНИ ОБЕЙД

ЗАКАНИ ОБЕЙД (Убайд) - персидский поэт , прозаик.

Из обед­нев­ше­го знат­но­го ро­да.

На­чи­нал карь­е­ру чи­нов­ни­ком в Каз­ви­не, за­тем стал профессорм ли­те­ра­то­ром - па­не­ги­ри­стом при пра­ви­те­лях Абу Ис­ха­ке Инд­жу в Ши­ра­зе, сул­та­не Увей­се в Теб­ри­зе и др.

Про­сла­вил­ся про­за­ичнским трак­та­том «Эти­ка ари­сто­кра­тии » («Ах­лак аль-аш­раф», 1340 год), в ко­то­ром ед­ко вы­сме­ял нра­вы выс­ших со­сло­вий об­ще­ст­ва.

На­пол­нил но­вым со­дер­жа­ни­ем тра­диционный жанр са­ти­ры (хаджв), на­пра­вив ост­риё кри­ти­ки не на кон­крет­ное ли­цо, а на со­ци­аль­ные груп­пы: феодальная знать, ду­хо­вен­ст­во, чи­нов­ни­че­ст­во.

О. Закани при­над­ле­жат так­же са­ти­рические сборники афо­риз­мов «Сто со­ве­тов» («Сад панд», 1349 год), «сло­варь» па­ра­док­сов «Оп­ре­де­ле­ния» («Таа­ри­фат»), сборник анек­до­тов «Ве­се­ля­щая кни­га» («Ри­са­ла-е дель­го­шай»); все они изо­би­лу­ют не­при­стой­но­стя­ми. По­пу­ляр­но­стью в Ира­не поль­зу­ет­ся сти­хотворение сказ­ка О. Закани «Мы­ши и кот» («Мош ва гор­бе»).

Сочинения:

Ве­се­лая кни­га. [Из­бран­ное] / Пер., пре­дисл. и прим. Н. Кон­ды­ре­вой. Душ., 1965;

Kolliya̅t-i Ubayd Zakanī / Ed. M. J. Mahjub. N. Y., 1999