ЗАХОДЕР БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАХОДЕР БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - русский детский писатель, поэт, переводчик.
Родился в семье юриста.
Окончил Литературный институт им. М. Горького в Москве (1946).
Начал публиковаться в конце1930-х годов Печатал стихи во фронтовых газетах; со стихами для детей впервые выступил в периодике в 1947 году. Первая поэтическая книга - «На задней парте» (1955); за ней последовали сборники «Мартышкино завтра» (1956), «Никто и другие» (1958), «Кто на кого похож» (1960), «Кит и кот» (1964), «Русачок» (1967), «Школа для птенцов» (1970), «Добрый носорог» (1977), «Считалия» (1979), «Моя Вообразилия» (1980), «Если мне подарят лодку» (1981), «Про всех на свете» (1990), «Трава-везде-растунья» (1994), «Остров Гдетотам» (1995) и др.
Для стихов Заходера характерна остроумная языковая игра, имитирующая детские представления о языке: в слове открываются дополнительные произвольные смыслы, основанные на фонетических ассоциациях; по аналогии с существующими словами создаются новые, и т.д.
Прозаические сочинения Заходера объединены автором в цикл «Сказки для людей». Некоторые стихи и сказки стали основой научно-популярных фильмов о животных.
Заходер создал также ряд детских пьес («Очень умные игрушки», «Ростик в дремучем лесу», обе 1976; «Пиргорой Винни-Пуха», 1979; «Приключения Алисы в Стране Чудес», 1982), а также сценарии мультфильмов (наиболее известны фильмы о Винни-Пухе).
Стихи для взрослых объединены в сборник «Заходерзости» (1997). Выступая в качестве переводчика, Заходер использовал метод свободного пересказа, развивая некоторые мотивы оригинала и обогащая его новыми деталями: «Винни-Пух и все остальные» А.А. Милна (1960), «Мэри Поппинс» П. Траверс (1968), «Приключения Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла (1975); стихи Я. Бжехвы, У.Дж. Смита, Ю. Тувима и др.
Произведения Заходера переведены на многие языки мира.