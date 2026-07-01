ЗАХОДЕР БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАХОДЕР БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - русский дет­ский пи­са­тель, по­эт, пе­ре­во­дчик.

Ро­дил­ся в се­мье юри­ста.

Окон­чил Литературный институт им. М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1946).

На­чал пуб­ли­ко­вать­ся в конце1930-х годов Пе­ча­тал сти­хи во фрон­то­вых га­зе­тах; со сти­ха­ми для де­тей впер­вые вы­сту­пил в пе­рио­ди­ке в 1947 году. Пер­вая по­этическая кни­га - «На зад­ней пар­те» (1955); за ней по­сле­до­ва­ли сборники «Мар­тыш­ки­но зав­тра» (1956), «Ни­кто и дру­гие» (1958), «Кто на ко­го по­хож» (1960), «Кит и кот» (1964), «Ру­са­чок» (1967), «Шко­ла для птен­цов» (1970), «До­б­рый но­со­рог» (1977), «Счи­та­лия» (1979), «Моя Во­об­ра­зи­лия» (1980), «Ес­ли мне по­да­рят лод­ку» (1981), «Про всех на све­те» (1990), «Тра­ва-вез­де-рас­ту­нья» (1994), «Ост­ров Где­то­там» (1995) и др.

Для сти­хов Заходера ха­рак­тер­на ост­ро­ум­ная язы­ко­вая иг­ра, ими­ти­рую­щая дет­ские пред­став­ле­ния о язы­ке: в сло­ве от­кры­ва­ют­ся до­пол­нительные про­из­воль­ные смыс­лы, ос­но­ван­ные на фо­не­тических ас­со­циа­ци­ях; по ана­ло­гии с су­ще­ст­вую­щи­ми сло­ва­ми соз­да­ют­ся но­вые, и т.д.

Про­за­ические со­чи­не­ния Заходера объ­е­ди­не­ны ав­то­ром в цикл «Сказ­ки для лю­дей». Не­ко­то­рые сти­хи и сказ­ки ста­ли ос­но­вой на­уч­но-по­пу­ляр­ных филь­мов о жи­вот­ных.

Заходер соз­дал так­же ряд дет­ских пьес («Очень ум­ные иг­руш­ки», «Рос­тик в дре­му­чем ле­су», обе 1976; «Пир­го­рой Вин­ни-Пу­ха», 1979; «При­клю­че­ния Али­сы в Стра­не Чу­дес», 1982), а так­же сце­на­рии мульт­филь­мов (наи­бо­лее из­вест­ны филь­мы о Вин­ни-Пу­хе).

Сти­хи для взрос­лых объ­е­ди­не­ны в сборник «За­хо­дер­зо­сти» (1997). Вы­сту­пая в ка­че­ст­ве пе­ре­во­дчи­ка, Заходер ис­поль­зо­вал ме­тод сво­бод­но­го пе­ре­ска­за, раз­ви­вая не­ко­то­рые мо­ти­вы ори­ги­на­ла и обо­га­щая его но­вы­ми де­та­ля­ми: «Вин­ни-Пух и все ос­таль­ные» А.А. Мил­на (1960), «Мэ­ри Поп­пинс» П. Тра­верс (1968), «При­клю­че­ния Али­сы в Стра­не Чу­дес» Л. Кэр­рол­ла (1975); сти­хи Я. Бжех­вы, У.Дж. Сми­та, Ю. Ту­ви­ма и др.

Про­из­ве­де­ния Заходера пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки ми­ра.