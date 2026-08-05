ЗАХОДЕР БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ЗАХОДЕР БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - российский востоковед.
Из семьи земского врача.
В 1927 году окончил Московский институт востоковедения (МИВ). Специализировался по истории и источниковедению средневекового Ближнего и Среднего Востока, главным образом Ирана.
Работал в Москве. Преподавал в МИВ (1930-1934), ИФЛИ (1934-1939), на историческом факультете МГУ (1934-1960), где заведовал отделением Востока (с 1944 года). Профессор (1943). Научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры и Музея восточных культур (1935-1939), Института востоковедения АН СССР (1944-1960).
Опубликовал комментированные переводы на русский язык крупных средневековых памятников арабо-мусульманской истории и культуры: «Сиасет-намэ» Низам аль-Мулька (1949), «Трактат о каллиграфах и художниках» Кази Ахмеда (1947).
Подготовил первые в советском востоковедении университетский курс и учебник по истории Ближнего Востока в средние века (1944).
Основные исследования Заходера посвящены арабской и иранской географической литературе. Автор фундаментального исследования «Каспийский свод сведений о Восточной Европе» (1962). Известен также как переводчик иранской литературы XX века.