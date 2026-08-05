ЗАХОДЕР БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ЗАХОДЕР БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - российский вос­то­ко­вед.

Из се­мьи зем­ско­го вра­ча.

В 1927 году окон­чил Московский институт вос­то­ко­ве­де­ния (МИВ). Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по ис­то­рии и ис­точ­ни­ко­ве­де­нию средневекового Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, главным образом Ира­на.

Ра­бо­тал в Мо­ск­ве. Пре­по­да­вал в МИВ (1930-1934), ИФЛИ (1934-1939), на ис­то­рическом факультете МГУ (1934-1960), где за­ве­до­вал от­де­ле­ни­ем Вос­то­ка (с 1944 года). Профессор (1943). На­учный со­труд­ник Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры и Му­зея восточных куль­тур (1935-1939), Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР (1944-1960).

Опуб­ли­ко­вал ком­мен­ти­ро­ван­ные пе­ре­во­ды на русский язык круп­ных средневековых па­мят­ни­ков ара­бо-му­сульманской ис­то­рии и куль­ту­ры: «Сиа­сет-на­мэ» Ни­зам аль-Муль­ка (1949), «Трак­тат о кал­ли­гра­фах и ху­дож­ни­ках» Ка­зи Ах­ме­да (1947).

Под­гото­вил пер­вые в советском вос­то­ко­ве­де­нии уни­вер­си­тет­ский курс и учеб­ник по ис­то­рии Ближ­не­го Вос­то­ка в сред­ние ве­ка (1944).

Основные ис­сле­до­ва­ния Заходера по­свя­ще­ны арабской и иранской гео­гра­фической литературе. Ав­тор фун­даментального ис­сле­до­ва­ния «Кас­пий­ский свод све­де­ний о Вос­точ­ной Ев­ро­пе» (1962). Из­вес­тен так­же как пе­ре­во­дчик иранской литературы XX века.