ЗАХЛА (ЗАХЛИ)

ЗАХЛА (ЗАХЛИ) - го­род в центральной час­ти Ли­ва­на , административный центр му­ха­фа­зы Бе­каа.

Население 79,8 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на тер­ра­си­ро­ван­ных скло­нах уще­лья до­ли­ны Бе­каа, на высоте 960 м, на пе­ре­се­че­нии транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лей, про­хо­дя­щих с се­ве­ра на юг (по до­ли­не Бе­каа) и с за­па­да на вос­ток (от Бей­ру­та до Да­ма­ска). Транс­порт­ный узел.

Захла сло­жи­лась на ру­бе­же XVII-XVIII веков как тор­го­во-ре­мес­лен­ный го­род с пре­об­ла­даю­щим хри­сти­ан­ским на­се­ле­ни­ем (большей частью ма­ро­ни­ты) в ре­гио­не, где основную мас­су на­се­ле­ния со­став­ля­ли му­суль­ма­не-шии­ты . В 1777 и 1791 годах Захла бы­ла раз­граб­ле­на и со­жже­на в хо­де столк­но­ве­ний ме­ж­ду турецкими вой­ска­ми и дру­жи­на­ми ме­ст­ных эми­ров.

В XIX веке го­род поль­зо­вал­ся зна­чительной ав­то­но­ми­ей, имел свой флаг и гимн. Тя­жё­лый урон Захле на­нёс друз­ско-ма­ро­нит­ский кон­фликт 1860 года. Во второй половине XIX века Захла вос­ста­но­ви­ла своё зна­че­ние тор­го­во­го цен­тра; в 1885 году бы­ла со­еди­не­на железнодорожной ма­ги­ст­ра­лью с Бей­ру­том.

Во вре­мя гражданского кон­флик­та 1975-1976 годов в Ли­ва­не в Захле бы­ла соз­да­на ук­ре­п­лён­ная ба­за ма­ро­нит­ских воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний (фа­лан­ги­стов). В 1981 году Захла под­вер­глась оса­де сирийской ар­мии, ру­ко­во­дство ко­то­рой стре­ми­лось за­кре­пить свои по­зи­ции в до­ли­не Бе­каа для про­ти­во­стоя­ния Из­раи­лю. Как круп­ный ма­ро­нит­ский центр иг­ра­ет су­ще­ст­вен­ную роль в по­ли­тической жиз­ни Ли­ва­на.

Сре­ди ти­пич­ной за­строй­ки XVII-XVIII веков (дом Ге­ха, XVII в.) и пе­рио­да эк­лек­ти­ки (Дом пра­ви­тель­ст­ва, 1885; гос­ти­ни­ца «Кад­ри», 1906) со­хра­ни­лись церк­ви: Сай­е­дит Заль­за­ли (1700), Святого Илии (1720), монастырь Бо­го­ро­ди­цы Над­жат (XVIII в.; са­мая вы­со­кая ко­ло­коль­ня в Ли­ва­не), монастырь Святого Илии ат-Ту­вак (1755).

Захла - центр тор­гов­ли, ту­риз­ма, бан­ков­ской дея­тель­но­сти и про­изводства сельскохозяйственной про­дук­ции. Пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой промышленности. Гор­но­кли­ма­тический ку­рорт.

Близ Захлы - си­ро-фи­ни­кий­ский храм в с. Ни­ха, руи­ны древнеримских хра­мов в Фур­зо­ле, Хусн-Ни­хе, Кфар-За­ба­де