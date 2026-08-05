ЗАХЛА (ЗАХЛИ)
ЗАХЛА (ЗАХЛИ) - город в центральной части Ливана, административный центр мухафазы Бекаа.
Население 79,8 тысяч человек (2007). Расположен на террасированных склонах ущелья долины Бекаа, на высоте 960 м, на пересечении транспортных магистралей, проходящих с севера на юг (по долине Бекаа) и с запада на восток (от Бейрута до Дамаска). Транспортный узел.
Захла сложилась на рубеже XVII-XVIII веков как торгово-ремесленный город с преобладающим христианским населением (большей частью марониты) в регионе, где основную массу населения составляли мусульмане-шииты. В 1777 и 1791 годах Захла была разграблена и сожжена в ходе столкновений между турецкими войсками и дружинами местных эмиров.
В XIX веке город пользовался значительной автономией, имел свой флаг и гимн. Тяжёлый урон Захле нанёс друзско-маронитский конфликт 1860 года. Во второй половине XIX века Захла восстановила своё значение торгового центра; в 1885 году была соединена железнодорожной магистралью с Бейрутом.
Во время гражданского конфликта 1975-1976 годов в Ливане в Захле была создана укреплённая база маронитских вооруженных формирований (фалангистов). В 1981 году Захла подверглась осаде сирийской армии, руководство которой стремилось закрепить свои позиции в долине Бекаа для противостояния Израилю. Как крупный маронитский центр играет существенную роль в политической жизни Ливана.
Среди типичной застройки XVII-XVIII веков (дом Геха, XVII в.) и периода эклектики (Дом правительства, 1885; гостиница «Кадри», 1906) сохранились церкви: Сайедит Зальзали (1700), Святого Илии (1720), монастырь Богородицы Наджат (XVIII в.; самая высокая колокольня в Ливане), монастырь Святого Илии ат-Тувак (1755).
Захла - центр торговли, туризма, банковской деятельности и производства сельскохозяйственной продукции. Предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Горноклиматический курорт.
Близ Захлы - сиро-финикийский храм в с. Ниха, руины древнеримских храмов в Фурзоле, Хусн-Нихе, Кфар-Забаде