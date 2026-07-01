ЗАХИР-ШАХ, МУХАММАД

Захир-шах, Мухаммад (15.10.1914, Кабул — 23.7.2007, Кабул) — король Афганистана (1933—1973), сын Мухаммада Надир-шаха.

Обучался в столичных лицеях «Хабибийя» (1920—1923) и «Истиклаль» (1923—1924), затем во Франции(1924—1930) и в военном училище в Кабуле(1931). В 1932 — заместитель министра обороны. В 1933 — исполняющий обязанности министра просвещения (сентябрь), взошел на престол после убийства отца (ноябрь). Во внутренней политике выступил как сторонник поэтапной модернизации (реформы светского образования, включая допуск к нему женщин, строительство ирригационных сооружений, прокладка автодорог), в 1964 провозгласил новую конституцию. Во внешней политике придерживался курса на неприсоединение к военным блокам и равномерное развитие отношений с США и СССР (официальный визит в Москву в 1957). Дестабилизация афганской монархии вследствие засухи и массового голода в начале 1970-х привела в 1973 к свержению З.-ш. в ходе переворота во главе с М. Даудом (июль) и его отречению от престола (август). Эмигрировал в Италию, откуда в 2002 после свержения режима «Талибан» вернулся (апрель) в оккупированную американскими войсками страну, где содействовал формированию переходного правительства Х. Карзая (июнь), а в 2004 — избранию Карзая на пост президента; в том же году получил от Лойя джирги титул «отца нации». В 2005 отошел от политической деятельности из-за ухудшения здоровья.