ЗАХАРОВ АНДРЕЯН (АДРИАН) ДМИТРИЕВИЧ

Российский архитектор.

Вы­даю­щий­ся пред­ста­ви­тель ам­пи­ра.

Сын ад­ми­рал­тей­ско­го чи­нов­ни­ка обер-офи­це­ра Д.И. За­ха­ро­ва. В 6-лет­нем воз­рас­те был оп­ре­де­лён в вос­пи­тан­ни­ки пе­тербургской Академии художеств , ко­то­рую окон­чил в 1782 году (уче­ник Ю.М. Фель­те­на) с Боль­шой зо­ло­той ме­да­лью и пра­вом на за­гра­нич­ную по­езд­ку.

В Па­ри­же за­ни­мал­ся у Ж.Ф. Шальг­ре­на (1782-1786). В 1794-1799 годах ар­хи­тек­тор ака­де­мических зда­ний (по­стро­ил Ли­тей­ную мас­тер­скую Академии художеств, 1805, не сохранилась).

В 1799-1801 годах главный ар­хи­тек­тор Гат­чи­ны; сре­ди по­стро­ек - двор­цо­вые служ­бы, мос­ты Льви­ный и Гор­ба­тый (1800-1801), «Фер­ма», «Птич­ник» (1797-1801); финская кир­ка в дер. Ма­лые Кол­па­ны (1800). По его про­ек­ту был за­ло­жен монастырь Святого Хар­лам­пия (строи­тель­ст­во пре­кра­ще­но со смер­тью Пав­ла I).

С 1787 года пре­по­да­вал в Академии художеств (с 1797 года профессор); с 1803 года во гла­ве ар­хитектурного клас­са (его по­мощ­ни­ка­ми бы­ли Ж.Ф. То­ма де То­мон и А.Н. Во­ро­ни­хин ). Сре­ди ра­бот Захарова - про­ект ан­самб­ля Стрел­ки Ва­силь­ев­ско­го ост­ро­ва с ре­кон­ст­рук­ци­ей зда­ния Академии наук (1803-1804), так называемый дом Ми­жуе­ва (1804-1806) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, про­ект вос­пи­та­тель­но­го се­ле­ния для сле­пых де­тей (1808-1809) в Гат­чи­не, цер­ковь при Алек­сан­д­ров­ской бу­маж­ной ма­ну­фак­ту­ре (1801-1817; не сохранилась) под Санкт-Пе­тер­бур­гом.

В 1802-1803 годах он раз­ра­бо­тал 12 об­раз­цо­вых про­ек­тов «ка­зён­ных строе­ний» для про­вин­ции (до­мов ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра и ви­це-гу­бер­на­то­ра, зда­ния при­сут­ст­вен­ных мест, тю­рем­ных зам­ков, вин­ных и со­ля­ных скла­дов и др.). Со­хра­ни­лось свыше 60 зда­ний, по­стро­ен­ных по этим про­ек­там и вы­пол­нен­ных в стро­гих фор­мах с чёт­ки­ми объ­ё­ма­ми (в Чер­ни­го­ве, Са­ран­ске и других го­ро­дах).

C 1805 года Захаров за­ни­мал долж­ность главного ад­ми­рал­тей­ско­го ар­хи­тек­то­ра. Про­ек­ти­ро­вал и ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом многих зда­ний и со­ору­же­ний в пор­то­вых го­ро­дах Рос­сии (ка­нат­ный за­вод в Ар­хан­гель­ске, начало XIX века; не осу­щест­вле­ны про­ек­ты ад­ми­рал­тей­ст­ва в Ас­т­ра­ха­ни, гос­пи­та­лей в Ка­за­ни и Ар­хан­гель­ске; Ан­д­ре­ев­ский со­бор, 1806-1817, и ко­ло­коль­ня Бо­го­яв­лен­ско­го со­бо­ра, 1811, в Крон­штад­те, не сохранилась, и др.), в том числе в сто­ли­це (не осу­щест­вле­ны про­ек­ты за­строй­ки Про­ви­ант­ско­го ост­ро­ва, 1806-1808, Га­лер­но­го пор­та на Ва­силь­ев­ском ост­ро­ве, 1806-1809; ре­кон­струк­ция Мор­ско­го гос­пи­та­ля на Вы­борг­ской сто­ро­не, 1806-1811; зда­ние артиллерийской ла­бо­ра­то­рии на Ка­но­нер­ском ост­ро­ве, 1807-1811, и Мор­ские ка­зар­мы, 1808-1811, на Но­вом пол­ко­вом дво­ре, не сохранились).

Зда­ние Ад­ми­рал­тей­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге, воз­ве­дён­ное по про­ек­ту Захарова (1806-1823), ста­ло об­раз­цом клас­си­ци­стической гра­до­стро­ительной ком­по­зи­ции и од­ной из основных до­ми­нант го­ро­да.