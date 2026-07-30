ЗАХАРОВ АНДРЕЯН (АДРИАН) ДМИТРИЕВИЧ
Российский архитектор.
Выдающийся представитель ампира.
Сын адмиралтейского чиновника обер-офицера Д.И. Захарова. В 6-летнем возрасте был определён в воспитанники петербургской Академии художеств, которую окончил в 1782 году (ученик Ю.М. Фельтена) с Большой золотой медалью и правом на заграничную поездку.
В Париже занимался у Ж.Ф. Шальгрена (1782-1786). В 1794-1799 годах архитектор академических зданий (построил Литейную мастерскую Академии художеств, 1805, не сохранилась).
В 1799-1801 годах главный архитектор Гатчины; среди построек - дворцовые службы, мосты Львиный и Горбатый (1800-1801), «Ферма», «Птичник» (1797-1801); финская кирка в дер. Малые Колпаны (1800). По его проекту был заложен монастырь Святого Харлампия (строительство прекращено со смертью Павла I).
С 1787 года преподавал в Академии художеств (с 1797 года профессор); с 1803 года во главе архитектурного класса (его помощниками были Ж.Ф. Тома де Томон и А.Н. Воронихин). Среди работ Захарова - проект ансамбля Стрелки Васильевского острова с реконструкцией здания Академии наук (1803-1804), так называемый дом Мижуева (1804-1806) в Санкт-Петербурге, проект воспитательного селения для слепых детей (1808-1809) в Гатчине, церковь при Александровской бумажной мануфактуре (1801-1817; не сохранилась) под Санкт-Петербургом.
В 1802-1803 годах он разработал 12 образцовых проектов «казённых строений» для провинции (домов генерал-губернатора и вице-губернатора, здания присутственных мест, тюремных замков, винных и соляных складов и др.). Сохранилось свыше 60 зданий, построенных по этим проектам и выполненных в строгих формах с чёткими объёмами (в Чернигове, Саранске и других городах).
C 1805 года Захаров занимал должность главного адмиралтейского архитектора. Проектировал и руководил строительством многих зданий и сооружений в портовых городах России (канатный завод в Архангельске, начало XIX века; не осуществлены проекты адмиралтейства в Астрахани, госпиталей в Казани и Архангельске; Андреевский собор, 1806-1817, и колокольня Богоявленского собора, 1811, в Кронштадте, не сохранилась, и др.), в том числе в столице (не осуществлены проекты застройки Провиантского острова, 1806-1808, Галерного порта на Васильевском острове, 1806-1809; реконструкция Морского госпиталя на Выборгской стороне, 1806-1811; здание артиллерийской лаборатории на Канонерском острове, 1807-1811, и Морские казармы, 1808-1811, на Новом полковом дворе, не сохранились).
Здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, возведённое по проекту Захарова (1806-1823), стало образцом классицистической градостроительной композиции и одной из основных доминант города.