ЗАХАРОВ Алексей Алексеевич

Родился 20.07.1965, Подмосковье. Окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института в 1989 г.

Кандидатская диссертация : Деятельность Московского областного военно-промышленного комитета в годы Первой мировой войны (1915–1917) (Орловский государственный университет, 1998).

Доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Орловского государственного университета.

Область интересов : История возникновения и развития древних цивилизаций.

Сочинения: Канцлер Василий Васильевич Голицын и государственные преобразования в России конца XVII века // Тезисы научно-практической конференции. Реформы в России и СССР: Критика исторического опыта. (30 марта 1993 г.). Орел: ОВШ МВД, 1993;

Деятельность кадетов и прогрессистов в военно-промышленных комитетах // Научная республиканская конференция: Политические партии. История – современность. Орел: ОГПУ,1994;

Деятельность МВПК по оказанию помощи фронту в I Мировую войну. Деп. РАН ИНИОН. (26.02.1998 г. № 53312) 1998;

Кризис монархического правосознания в годы Первой мировой войны // Проблемы исторической психологии и взаимодействие мировоззрений в истории: Материалы Всероссийской научной конференции (15–17 сентября 1999 г.). Орел, 2000;

Изучение закономерностей исторического процесса. Орёл, 2004;

Периодизация и структура цивилизаций. Орёл, 2004.