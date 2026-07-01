ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ

ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ - болгарский художник и иконописец , творчество которого считают переходным этапом от церковной к светской живописи.

Сын основоположника самоковской художественной школы Христо Димитрова. Учился мастерству у старшего брата Димитра, с которым совместно работал с 1831 года. С 1827 года учился в Самоковском келейном училище у деятеля болгарского просвещения архим. Неофита Рильского, впоследствии вел с ним активную переписку. До 1835 года жил в Самокове, в 1835-1842 годы - в Пловдиве, впоследствии работал в разных болгарских монастырях и на Афоне.

Помимо росписи церквей и соборов писал иконы (самые известные - « Богородица с Младенцем », «Св. Харалампий», «Вознесение прор. Илии» в церкви св. равноапостольных Константина и Елены в Пловдиве (до 1836 года); «Успение Пресв. Богородицы» и «Св. Евстафий» в церкви Пресвятой Богородицы в Копривштице (до 1838 года)), настенные ктиторские портреты, а также портрет Неофита Рильского (масло; 1838 год, НГХ), «Автопортрет» (масло; около 1838 год, НГХ)) и пейзажи.

Первая настенная роспись, выполненная Захарием Зографом в конце 30-х годов XIX века на своде над источником при церкви Благовещения (Асеновград), отличается композиционной стройностью. Между 1839 и 1841 годами он создал 2 стенописных образа вмч. Георгия Победоносца (сохр. только над вратами во дворе метоха Бачковского монастыря (см. Петрицонский мон-рь) в Асеновграде).

В 1840-1841 годы вместе с учениками расписал притвор Архангельской и Никольскую церкви Бачковского монастыря. На восточной стене Никольской церкви написал композицию «Страшный Суд», в которую включил изображения болгарских чорбаджиев с женами в парадных национальных одеждах, спускающихся в ад. Впоследствии этот прием, производивший впечатление на современников, он использовал неоднократно. На восточной стене открытой галереи монастыря Захарий Зограф представил образы игуменов обители Анании и Матфея и автопортрет художника в полный рост.

Расписал также соборы Рильского (1844 год; ктиторские портреты Теодора Дугана с матерью Радой и митр. Иеремии), Плаковского (1845 год), Долнобешовицкого (1845 год), Троянского (1847-1848 годы), Преображенского (Велико-Тырново; 1847-1849 годы) и Троицкого (Велико-Тырново, 1851 год, росписи погибли при землетрясении в 1913 году) монастырей.

Вершиной творчества Захария Зографа считаются росписи в галерее и на стенах Успенской церкви Троянского монастыря. В масштабной по объему композиции представлены как однофигурные, так и сложные многофигурные евангельские сцены, а также неск. групповых портретов ктиторов и первые в болг. живописи образы русских святых (князей Бориса и Глеба, Димитрия, митр. Ростовского).

В росписи Преображенского монастыря включены образы болгарских святых патриархов Евфимия, Иоакима и Иоанна Тырновских; в подписи к автопортрету Захария Зограф отметил, что он болгарин. Для иконостаса собора этого монастыря он создал иконы «Преображение», «Арх. Михаил», «Пресвятая Богородица», «Иисус Христос», «Св. Иоанн Рильский». В 1851-1852 годы на Афоне Захария Зограф расписал церковь Преображения Господня при болгарском корпусе в Карее, создал 15 икон (среди них «Преображение», «Пресв. Богородица», «Христос» и др.), а также расписал нартекс собора в Великой Лавре, упомянув в подписи свое имя, национальность и место рождения. После 1852 года Захария Зограф вернулся в Самоков и в основном писал портреты.

Творчество Захария Зографа соединяет черты канонической болг. церковной живописи, воспринятой от отца, брата и старших современников, и светского искусства. Изменения коснулись как цветового решения (смелое сочетание теплых и холодных тонов), так и построения композиции; современную трактовку получили евангельские сюжеты благодаря внесению в них сцен из жизни болгарского народа. Многие приверженцы традиционной живописи, в частности еп. Чигиринский Порфирий (Успенский), считали, что фрески Захария Зограф в Великой Лавре «оскорбляют эстетический вкус».