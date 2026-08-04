ЗАХАРЬИНЫ-КОШКИНЫ
ЗАХАРЬИНЫ-КОШКИНЫ - фамильно-родовой клан старомосковской боярской аристократии второй четверти XV – третьей четверти XVII веков.
Младшая линия средней ветви потомков Ф.А. Кошки. Родоначальник - внук Ф.А. Кошки Захарий Иванович Кошкин (? - после 1443), боярин, в феврале 1433, согласно одному известию, на свадьбе великого князя московского Василия II Васильевича «имался за пояс» князя Василия Юрьевича Косого (один из опознавших пояс как якобы похищенный из великокняжеской казны), чем вызвал скандал, переросший в военные действия в ходе Московской усобицы 1425-1453 годов. Крупный вотчинник в ряде уездов. От его сыновей в конце XV - первой четверти XVI веков произошли фамилии Захарьиных-Яковлей (Захарьиных-Яковлевых), Захарьиных- Юрьевых, Захарьиных-Ляцких. Крупные вкладчики Новоспасского монастыря (являлся основным местом их захоронения в конце XV - середине XVII веков), покровители и вместе с Голтяевыми владельцы келий (с начала XV века) в Георгиевском женском монастыре в Москве. В 1547-1554 годах и после 1560 года «партия» Захарьиных-Кошкиных представляла весьма влиятельную силу в окружении царя Ивана IV Васильевича Грозного.
Родоначальник Захарьиных-Яковлей - Яков Захарьич Захарьин-Кошкин (? - 15 марта 1511), боярин (не позднее октября 1479 года), входил в Ближнюю думу при великих князьях московских Иване III Васильевиче и Василии III Ивановиче, наместник в Коломне (в начале1480-х годов и в конце XV - начале XVI веков) и Новгороде (1485-1495, с перерывами и в ряде случаев совместно с другими лицами). Во главе новгородских отрядов принял участие в походе на Тверь (авгусь - сентябрь 1485). В 1486/87-1489 годах провёл тотальную конфискацию вотчин и городских дворов новгородских бояр, «житьих людей», купцов и части мелких землевладельцев с массовым выводом этих лиц в центральные районы (согласно летописным данным, до 8 тысяч человек). Казнил участников заговора, покушавшихся на его жизнь, в октябре 1490 года проводил репрессии против «жидовствующих». Контролировал ход массовых «испомещений» детей боярских из центральных уездов в новгородские пятины. В июле - октябре 1492 года и марте - июне 1493 года посредник на предварительных переговорах с членами литовской Рады о браке великого князя литовского Александра с дочерью Ивана III Еленой Ивановной. Воевода новгородской рати (конец 1492 - начало 1493 годов) в ходе русско-литовской войны 1492-1494 годов. В августе - декабре 1495 года возглавил с князем Д.В. Патрикеевым (Щеней) поход на Выборг (крепость не была взята). Наместник в Костроме (вторая половина 1490-х годов). Как судья высшей инстанции неоднократно присутствовал при докладе судьями 1-й инстанции судебных дел великим князьям (1498-1508). В мае - августе 1500 года, во время русско-литовской войны 1500-1503 годов, командовал армией на южном направлении: итогом блестящей кампании стало включение в состав Русского государства более 15 городов, крепостей, укреплённых пунктов, а также значительных территорий. В марте - мае и декабре 1501 года вёл переговоры с литовскими представителями о заключении мира или перемирия. В походе под Смоленск (июль - октябрь 1502 года) был вторым по значимости воеводой. В январе - марте 1503 года и в марте 1504 года возглавлял «ответные» комиссии Боярской думы на переговорах с «большими» литовскими посольствами. В конце 1503 года присутствовал при составлении завещания Ивана III (в составе четырёх членов Думы). Участвовал в русско-литовской войне 1507-1508 годов: второй воевода большого полка в осеннем походе 1507 года на земли Великого княжества Литовского (ВКЛ), воевода большого полка в походе 1508 года к Орше, в заставе на Вязьме, а летом - осенью 1508 года, видимо, в Дорогобуже. Был оставлен на Москве во главе комиссии бояр для текущего управления во время поездки Василия III в Новгород и Псков (сентябрь 1509 - март 1510 годов). Крупный вотчинник.
Его старший сын - Пётр Яковлевич Яковля (? - 9 июня 1533), боярин (не позднее февраля 1527). Впервые упомянут в перечне постельников Ивана III в его поездке в Новгород (октябрь 1495 - март 1496). Окольничий и третий воевода большого полка, затем второй воевода передового полка войска на р. Угра при набеге крымских царевичей (май 1512). В ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов третий воевода передового полка, участвовал в первом походе Василия III на Смоленск (декабрь 1512 - март 1513). В 1513 году второй воевода полка правой руки в Туле, летом 1514 года - третий воевода войск на р. Угра. Член боярских судебных комиссий в Москве (1515-1517).
Его брат - Василий Яковлевич Яковля (? - 1 августа 1526), окольничий (не позднее лета 1516), второй воевода рати в Дорогобуже (1516), второй воевода в Кашире (1519). Участвовал в судебных процедурах по делам о грабежах и разбое на великокняжеском и боярском суде в Москве в 1521 и 1525 годах. «Встречал и являл» литовских послов и посланников в октябре 1517, в мае 1525 и 1526 годов, присутствовал на приёме турецкого посла в 1522 году.
Из сыновей П.Я. Яковли Захарьина-Кошкина известны: Захарий Петрович (? - 1 августа 1555), боярин (не позднее апреля 1550 года), наместник и воевода в Костроме (1547-1548), первый воевода в Туле (весна - лето 1549, 1551), первый воевода передового полка в Кашире (лето 1550), участник Казанского похода 1552 года, сопровождал царя Ивана IV Васильевича Грозного в походе на Коломну летом 1553 года. Первый воевода в Кашире (осень 1553), участник похода на луговых черемисов (конец 1554 - начало 1555); Иван Петрович Хирон (? - не позднее лета 1571), боярин (не позднее марта 1558). Стольник (1546-1550), в апреле 1551 года получил первое воеводское назначение. Возглавил поход войска из Галича в окрестности Казани для приведения в покорность казанских татар (осень 1554), в 1555 и 1557-1559 годах командовал наиболее активными частями на южном пограничье, окольничий (не позднее осени 1557). В конце 1559 и летом 1560 годов, в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов, участвовал во взятии Юрьева, Феллина (Вильянди), командовал войсками, совершившими рейд к Ревелю (разбил крупный шведский отряд), а затем к Пернову (Пярну). Первый дворовый воевода в Полоцком походе 1562-1563 годов. Осенью 1564 года командовал всеми силами на южной границе. Один из лидеров «партии» Захарьиных-Кошкиных в 1560-1564 годах: член регентского совета при царевиче Иване Ивановиче (осень 1561 или начало 1562 годов). В марте 1565 года подвергся кратковременной опале и аресту, но за него поручились 134 дворовых, и уже в мае 1565 года он назначен фактическим командующим войсками на южном порубежье. Участвовал в заседании Боярской думы 17 июня 1566 года по вопросу о заключении «вечного» мира на литовских условиях или перемирия, подписал решение Земского собора 1566 года. В 1567-1568 годах фактический командующий войсками земщины на южном порубежье, осенью 1567 года был отозван для участия в царском походе в Ливонию, участвовал в заседании Думы в присутствии царя 12 ноября 1567 года, на котором было решено прервать кампанию. В конце 1570 - начале 1571 годов командовал земской частью русского войска при осаде Ревеля, прерванной из-за эпидемии чумы и военных неудач, после чего попал в опалу. Весной 1571 года доставлен в Москву в оковах и вскоре казнён; Василий Петрович (? - 1571), боярин (не позднее апреля 1562). Стряпчий (до 1546), стольник (не позднее осени 1546 и в 1547). На свадьбах царя Ивана IV и его брата Юрия Васильевича «нёс свечу». Второй воевода в Мценске (1551), воевода в Туле и при построении Дедилова (1554). Окольничий (не позднее лета 1559). Между сентябрем 1560 и апрелем 1562 годов назначен дворецким во двор царевича Ивана Ивановича, весной - летом 1562 года состоял в боярской комиссии при царевиче по текущему управлению в отсутствие Ивана IV в Москве. Вместе с двором царевича стал опричником и членом опричной Думы. В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов участвовал в начальной фазе царского похода в Ливонию осенью 1567 года, прерванного по решению царя и Боярской думы. Второй воевода сторожевого полка в походе (май 1571) опричных сил во главе с царём против войск крымского хана Девлет-Гирея I. После бегства Ивана IV с опричниками и сожжения Москвы 24 мая 1571 года отрядами крымских татар казнён (не позднее лета 1571).
Дети В.Я. Яковли Захарьина-Кошкина: Михаил Васильевич (? - 16 октября 1556), окольничий (не позднее апреля 1555), стольник (осень 1546), первый воевода в Костроме (лето 1549), в составе окольничих сопровождал Ивана IV в походах в Коломну летом 1555 года (при переходе в Тулу являлся первым окольничим «перед царём») и в Серпухов летом 1556 года. На второй свадьбе старицкого князя Владимира Андреевича (1555) был первым дружкой со стороны невесты (княжны Е.Р. Одоевской); Семён Васильевич (? - 24 мая 1571), боярин (не позднее марта 1559). Стольник (осень 1546 - 1550), первый воевода в Карачеве (лето 1551). «Выборный голова» в царском полку в Казанском походе 1552 года, в июле - сентябре того же года участвовал в походе на «Арских князей». Второй воевода в Свияжске (1554-1555), окольничий (январь 1557). В 1558, 1559 и 1567 годах второй воевода большого полка на южных границах. В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов участвовал в Полоцком походе 1562-1563 годов (выполнял отдельные поручения царя), воевода в Дорогобуже (1563) и Полоцке (1564), участвовал в походе к Орше, завершившемся поражением русских войск в сражении на р. Ула 26 января 1564 года. Воевода в Кашире (лето - осень 1565). Как боярин земской Думы участвовал в Земском соборе 1566 года, подписал его приговор. Первый воевода в Смоленске (1568-1571). Не позднее мая 1571 года вернулся в Москву. Его имя упоминалось в «изменном деле» архиепископв Новгородского Пимена и новгородских дьяков (1569-1570) в числе тех лиц, с кем ссылались «изменники». Погиб с двумя сыновьями в Москве во время пожара (согласно сведениям князя А.М. Курбского, казнён вместе с сыновьями-опричниками). С его смертью и казнями двух его двоюродных братьев фамилия Захарьиных-Яковлей пресеклась.
Родоначальник Захарьиных-Юрьевых - Юрий Захарьич Захарьин-Кошкин (? - октябрь 1503), боярин (не позднее октября 1483). Впервые упомянут в 1471 году как волостель на 4 волостях в Подвинье. Сопровождал Ивана III в поездке в Новгород (октябрь 1479 - февраль 1480). Наместник в Новгороде (1487-1489, совместно с братом Яковом), участвовал в конфискациях и массовом выводе новгородцев. Как судья высшей инстанции присутствовал на суде великого князя и его сыновей (1490-1500), по поручению Ивана III размежёвывал земли с удельным князем Борисом Васильевичем (1483). С князем И.Ю. Патрикеевым представлял великого князя на церковном соборе в октябре 1490 года. Второй воевода в походе на Казань с целью смены там хана (весна - лето 1485), на заставе в Старице с задачей воспрепятствовать возможному возвращению в Тверь бывшего великого князя тверского Михаила Борисовича (октябрь - декабрь 1485). По приказу Ивана III в числе других бояр и воевод сопровождал княжича Василия Ивановича при выделении ему Твери (весна - лето 1493). В ходе русско-литовской войны 1500-1503 годов командовал войсками, взявшими Дорогобуж летом 1500 года, затем с князем Д.В. Патрикеевым (Щеней) одержал в битве при р. Ведроша (14 июля 1500) блестящую и самую эффективную победу из всех полевых сражений русских войск XVI века на западном направлении (в плен попали фактически все высшие военачальники литовской армии). В январе 1501 года участвовал в переговорах в Москве с послом чешского и венгерского короля Владислава II Ягеллончика.
Его старший сын - Михаил Юрьевич (? – около 16 октября 1539), боярин (не позднее 1523 или марта 1525). Постельник Ивана III в его поездке в Новгород (октабрь 1495 - март 1496), как сын боярский ближней свиты сопровождал Василия III в поездке в Новгород и Псков (сентябрь 1509 - март 1510). Тверской дворецкий (1510-1522 или 1524), в конце 1510-х - начале 1520-х годов, видимо, исполнял обязанности главы Большого дворца, с конца 1510-х годов входил в Ближнюю думу Василия III (согласно С. Герберштейну, являлся одним из его «главных советников»), окольничий (с 1513 или 1520). В ноябре 1510 - марте 1511 годов возглавлял посольство в Великое княжество Литовское. В ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов участвовал в походе на Мстиславль (1515), в 1513-1522 годах неоднократно назначался вторым или третьим полковым воеводой в разрядах на южнои пограничье и на западном направлении (1516). С конца 1510-х годов курировал главным образом западное направление русской внешней политики: «встречал и являл» послов папы Римского и Священной Римской империи (1517, 1518, 1526), «являл» литовских послов, возглавлял ответные «боярские комиссии» на русско-литовских переговорах в Москве (1517, 1520, 1521, 1522, 1526), участвовал в переговорах с послами Тевтонского ордена (1517, 1519, 1520). В январе - апреле 1519 года возглавлял переговоры с представителями казанской знати (в Казани и Москве), участвовал в «посажении» на трон касимовского царевича Шах-Али; в 1522 и 1529 годах участвовал в переговорах с турецкими послами. Возглавил войско (совместно с князеи В.В. Шуйским) при построении Васильгорода (1523), третий воевода большого полка и командующий всей артиллерией в походе на Казань в 1524 году. Расследовал дело о попытке бегства в Великое княжество Литовское муромских детей боярских (1524). Входил в ближайшее окружение Василия III: второй дружка на его свадьбе с Е.В. Глинской (январь 1526); давал обвинительные показания против Максима Грека на церковных соборах 1525 и 1531 годов (на последнем представлял Василия III). Был душеприказчиком великокняжеского духовника - протопопа Благовещенского собора Московского Кремля Василия Ивановича (1532), в ноябре - декабре 1533 года участвовал в совещаниях тяжело больного Василия III с самыми близкими лицами по поводу завещания. В декабре 1533 - феврале 1534 годов вместе с князем Д.Ф. Бельским вёл переговоры и переписку с членами литовской Рады, в январе - феврале 1537 года возглавлял русскую делегацию на переговорах с литовскими послами в Москве. Имел двор в Кремле рядом с Чудовым монастырем. Перед смертью принял постриг с именем Мисаил.
Его братья: Роман Юрьевич (? - 12 или 16 февраля 1543), по некоторым данным, окольничий (не позднее 1540-1542), родоначальник фамилии Захарьиных-Юрьевых-Романовых. Второй воевода в Нижнем Новгороде (1537); Григорий Юрьевич (? - 1 марта 1556), боярин (не позднее весны - лета 1547), впервые упомянут в 1532 году. Полковой воевода в нижегородском разряде (1536) и второй воевода большого полка в разряде «от казанской укрáины» (1543, Владимир). Летом 1547 года участвовал в придворной борьбе на стороне противников князей Глинских. Во время царских походов оставался в Москве в составе боярских комиссий для текущего управления (1547, 1547-1548, 1549-1550, 1551, 1555). Перед смертью принял постриг с именем Гурий.
Из сыновей М.Ю. Захарьина-Юрьева наиболее известны: Иван Большой Михайлович (? - 1547/48), боярин (не позднее конца января 1547), впервые упомянут в 1539 году, глава Рязанского двора и первый воевода в Нижнем Новгороде «за городом» (1539-1540), в марте 1542 года участвовал в дворцовых церемониях по случаю приезда литовских послов, второй дружка царя Ивана IV на его свадьбе с А.Р. Захарьиной-Юрьевой (1547); Василий Михайлович (? - 3 апреля 1567), боярин (январь 1549). Впервые упомянут в 1539 году, стольник (осень 1546 - начало 1547), на свадьбе Ивана IV и А.Р. Захарьиной- Юрьевой нёс «зголовье» царя. Глава Тверского дворца (весна 1547 - май 1554). Присутствовал на свадьбах князя Юрия Ивановича (сентябрь 1547) и старицкого князя Владимира Андреевича (май 1550). Участвовал в Казанских походах 1547-1548 и 1549-1550 годов (во втором командовал всей артиллерией). Возглавлял «ответные» боярские комиссии на переговорах с литовскими посольствами (январь - феврарь 1549, август - сентябрь 1553, июнь - июль 1566), русское посольство в ВКЛ в январе - марте 1554 года. Второй воевода передового полка на южном пограничье (1551). Во время политического кризиса марта 1553 года принёс присягу младенцу - царевичу Дмитрию Ивановичу, сыну Ивана IV. Летом 1554 года участвовал в расследовании дела о попытке побега в ВКЛ князя С.В. Ростовского. Один из лидеров «партии» Захарьиных-Кошкиных (Юрьевых и Яковлей), после января 1555 года фактически отстранён от власти. Воевода в Казани (1556-1558). В феврале 1561 года возглавил «ответную» комиссию, вместе с другими лицами поддерживал контакты с литовской Радой в сентябре - ноябре 1562 и в феврале - июне 1563 годов, глава боярской комиссии на переговорах в Москве в декабре 1563 - январе 1564 годов. Член регентского совета при царевиче Иване Ивановиче (осень 1561 или начало 1562), боярской комиссии «на Москве» при нём (весна - лето 1562). По слухам, являлся одним из инициаторов введения опричнины, хотя сам опричником не был. В июне - июле 1566 года во главе «ответной комиссии» вёл переговоры с «большими» литовскими послами. Участник Земского собора 1566 года, на его имя направлялись послания литовской Рады в декабре 1566 года. Его дочь (жена князя М.Т. Черкасского) и малолетний внук были казнены летом 1571 года, а сын Протасий - 24 октября 1575 года по так называемому делу архиепископа Новгородского Леонида. Из детей Р.Ю. Захарьина-Юрьева наиболее известен Даниил Романович (? - 27 октября 1564), боярин (весна 1548). Окольничий (январь 1547), глава Большого дворца (март 1547 - октябрь 1554), а также Нижегородского, Мещерского и Казанского дворца (до 1554). Лидер «партии» Захарьиных-Кошкиных (Юрьевых и Яковлей) в 1547-1554 годах (к началу 1555 года фактически отстранён от власти) и после 1560 года. Сопровождал царя в Казанских походах (1547-1548, 1549-1550), второй воевода большого полка при возведении Свияжска (1551), участник многих операций лета - осени 1552 года при осаде и взятии Казани. На его имя направлялись послания литовской Рады (декабрь 1552 - март 1553 и февраль - апрель 1554), в январе - марте 1553 года вёл переговоры с литовскими послами. Во время политического кризиса марта 1553 года принёс присягу царевичу Дмитрию Ивановичу. Сопровождал царя в поездке по северным монастырям (весна - начало лета 1553), дворовый воевода в царском походе в Коломну (лето 1553). Летом 1554 года участвовал в розыске по делу о попытке бегства в ВКЛ князя С.В. Ростовского. Второй воевода большого полка в походе на луговых черемисов (конец 1554 - начало 1555), третий воевода большого полка в войске на южной границе (осень 1555), второй воевода передового полка в Кашире (лето 1557). В ходе Ливонской войны 1558-1583 годов участвовал в походе в Ливонию (весна 1558), второй дворовый воевода (лето 1559). После падения А.Ф. Адашева восстановил в значительной мере свои политические позиции: член регентского совета при царевиче Иване Ивановиче (осень 1561 или начало 1562), глава боярской комиссии при нём в отсутствие в Москве царя (весна - лето 1562). Поддерживал вместе с другими лицами контакты с литовской Радой (сентябрь - ноябрь 1562, февраль - июнь 1563). Летом 1563 года участвовал в расследовании «дела» старицкого княхя Владимира Андреевича. Его сестра - А.Р. Захарьина-Юрьева. Их брат - Н.Р. Юрьев, сын которого - боярин Ф.Н. Романов (впоследствии патриарх Филарет), а внук - Михаил Фёдорович - первый русский царь из династии Романовых.
Родоначальник Захарьиных-Ляцких – Василий Захарьич Захарьин-Кошкин Ляцкий (? - до 1496). Помимо владений в центре страны, получил в приданое за женой (дочерью новгородского боярина В.Н. Пенкова) крупные вотчины в Бежецкой, Деревской и Шелонской пятинах, его фамильное прозвище произошло от Ляцкого погоста Шелонской пятины. Его сын - Иван Васильевич (? - не ранее 1549), окольничий (декабрь 1526). Впервые упомянут в июле 1499 года. В ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов являлся вторым воеводой передового полка в походе на Мстиславль (1515), в походе к Витебску (1516), в июне 1517 года отозван с южной границы в Вязьму, осенью того же года отправлен на помощь осаждённой литовскими войсками крепости Опочка, разбил крупный литовский отряд, взяв в плен воевод и захватив артиллерию, в 1519 году участвовал в походе на ВКЛ из Дорогобужа. Второй воевода отрядов под Ростиславлем (1522). В 1523 году участвовал в строительстве Васильгорода, в 1524 году - в походе на Казань (в судовой рати). В октябре 1526 году «встречал и являл» литовских послов, в декабре 1526 - апреле 1527 годов возглавлял русское посольство в ВКЛ. Второй наместник в Пскове (1528). После службы в Коломне в 1529 году по неясным причинам попал в опалу, прощён в августе 1530 года. Вторично попал в опалу весной 1531 года с двумя другими воеводами, прощён к весне 1533 года, когда служил в Туле вторым воеводой большого полка. В июле 1534 года бежал со службы в Серпухове с князем С.Ф. Бельским (см. в статье Бельские) и сыном Иваном в ВКЛ, оставив в Москве жену и дочь. В ходе русско-литовской войны 1534-1537 годов участвовал в составе литовских войск в военных действиях в 1535 году. Род Ляцких продолжался в Польше, а после разделов Речи Посполитой некоторые его представители проживали в Российской империи. Род Ляцких внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Виленской и Минской губерний.