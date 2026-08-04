ЗАХАРЬИНЫ-КОШКИНЫ

ЗАХАРЬИНЫ-КОШКИНЫ - фа­миль­но-ро­до­вой клан ста­ро­мос­ков­ской бо­яр­ской ари­сто­кра­тии второй четверти XV – третьей четверти XVII веков.

Млад­шая ли­ния средней вет­ви по­том­ков Ф.А. Кош­ки. Ро­до­на­чаль­ник - внук Ф.А. Кош­ки За­ха­рий Ива­но­вич Кош­кин (? - по­сле 1443), боя­рин , в феврале 1433, со­глас­но од­но­му из­вес­тию, на свадь­бе великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча «имал­ся за по­яс» князя Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го (один из опоз­нав­ших по­яс как яко­бы по­хи­щен­ный из ве­ли­ко­кня­жес­кой каз­ны), чем вы­звал скан­дал, пе­ре­рос­ший в во­енные дей­ст­вия в хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов. Круп­ный вот­чин­ник в ря­де уез­дов. От его сы­но­вей в конце XV - первой четверти XVI веков про­изош­ли фа­ми­лии За­харь­и­ных-Яков­лей (За­харь­и­ных-Яков­ле­вых), За­харь­и­ных- Юрь­е­вых, За­харь­и­ных-Ляц­ких. Круп­ные вклад­чи­ки Но­во­спас­ско­го монастыря (яв­лял­ся основным ме­стом их за­хо­ро­не­ния в конце XV - середине XVII веков), по­кро­ви­те­ли и вме­сте с Гол­тяе­вы­ми вла­дель­цы ке­лий (с начала XV века) в Ге­ор­ги­ев­ском жен­ском монастыре в Мо­ск­ве. В 1547-1554 годах и по­сле 1560 года «пар­тия» Захарьиных-Кошкиных пред­став­ля­ла весь­ма влия­тель­ную си­лу в ок­ру­же­нии ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го.

Ро­до­на­чаль­ник За­харь­и­ных-Яков­лей - Яков За­харь­ич За­харь­ин-Кош­кин (? - 15 марта 1511), боя­рин (не позд­нее октября 1479 года), вхо­дил в Ближ­нюю ду­му при великих князь­ях мо­с­ков­ских Ива­не III Ва­силь­е­ви­че и Ва­си­лии III Ива­но­ви­че, на­ме­ст­ник в Ко­лом­не (в начале1480-х годов и в конце XV - начале XVI веков) и Нов­го­ро­де (1485-1495, с пе­ре­ры­ва­ми и в ря­де слу­ча­ев совместно с другими ли­ца­ми). Во гла­ве нов­го­род­ских от­ря­дов при­нял уча­стие в по­хо­де на Тверь (авгусь - сентябрь 1485). В 1486/87-1489 годах про­вёл то­таль­ную кон­фи­ска­цию вот­чин и го­род­ских дво­ров нов­го­род­ских бо­яр, «жить­их лю­дей», куп­цов и час­ти мел­ких зем­ле­вла­дель­цев с мас­со­вым вы­во­дом этих лиц в центральные рай­оны (со­глас­но ле­то­пис­ным дан­ным, до 8 тысяч человек). Каз­нил уча­ст­ни­ков за­го­во­ра, по­ку­шав­ших­ся на его жизнь, в октябре 1490 года про­во­дил ре­прес­сии про­тив «жи­дов­ствую­щих». Кон­тро­ли­ро­вал ход мас­со­вых «ис­по­ме­ще­ний» де­тей бо­яр­ских из центральных уез­дов в нов­го­род­ские пя­ти­ны. В ию­ле - октябре 1492 года и мар­те - ию­не 1493 года по­сред­ник на пред­ва­рительных пе­ре­го­во­рах с чле­на­ми ли­товской Ра­ды о бра­ке великого князя ли­тов­ско­го Алек­сан­д­ра с до­че­рью Ива­на III Еле­ной Ива­нов­ной. Вое­во­да нов­го­род­ской ра­ти (конец 1492 - начало 1493 годов) в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1492-1494 годов. В августе - декабре 1495 года воз­гла­вил с князем Д.В. Пат­ри­кее­вым (Ще­ней) по­ход на Вы­борг (кре­пость не бы­ла взя­та). На­ме­ст­ник в Ко­ст­ро­ме (вторая половина 1490-х годов). Как су­дья выс­шей ин­стан­ции не­од­но­крат­но при­сут­ст­во­вал при док­ла­де судь­я­ми 1-й ин­стан­ции су­деб­ных дел великим князь­ям (1498-1508). В мае - августе 1500 года, во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов, ко­ман­до­вал ар­ми­ей на южном на­прав­ле­нии: ито­гом бле­стя­щей кам­па­нии ста­ло вклю­че­ние в со­став Русского государства бо­лее 15 го­ро­дов, кре­по­стей, ук­ре­п­лён­ных пунк­тов, а так­же зна­чительных тер­ри­то­рий. В мар­те - мае и декабре 1501 года вёл пе­ре­го­во­ры с ли­товскими пред­ста­ви­те­ля­ми о за­клю­че­нии ми­ра или пе­ре­ми­рия. В по­хо­де под Смо­ленск (июль - октябрь 1502 года) был вто­рым по зна­чи­мо­сти вое­во­дой. В январе - мар­те 1503 года и в мар­те 1504 года воз­глав­лял «от­вет­ные» ко­мис­сии Бо­яр­ской ду­мы на пе­ре­го­во­рах с «боль­ши­ми» ли­товскими по­соль­ст­ва­ми. В конце 1503 года при­сут­ст­во­вал при со­став­ле­нии за­ве­ща­ния Ива­на III (в со­ста­ве че­ты­рёх чле­нов Ду­мы). Уча­ст­во­вал в русско-ли­товской вой­не 1507-1508 годов: второй вое­во­да боль­шо­го пол­ка в осен­нем по­хо­де 1507 года на зем­ли Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ), вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де 1508 года к Ор­ше, в за­ста­ве на Вязь­ме, а ле­том - осе­нью 1508 года, ви­ди­мо, в До­ро­го­бу­же. Был ос­тав­лен на Мо­ск­ве во гла­ве ко­мис­сии бо­яр для те­ку­ще­го управ­ле­ния во вре­мя по­езд­ки Ва­си­лия III в Нов­го­род и Псков (сентябрь 1509 - март 1510 годов). Круп­ный вот­чин­ник.

Его стар­ший сын - Пётр Яков­ле­вич Яков­ля (? - 9 июня 1533), боя­рин (не позд­нее февраля 1527). Впер­вые упо­мя­нут в пе­реч­не по­стель­ни­ков Ива­на III в его по­езд­ке в Нов­го­род (октябрь 1495 - март 1496). Околь­ни­чий и третий вое­во­да боль­шо­го пол­ка, за­тем второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка вой­ска на р. Уг­ра при на­бе­ге крым­ских ца­ре­ви­чей (май 1512). В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов третий вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка, уча­ст­во­вал в пер­вом по­хо­де Ва­си­лия III на Смо­ленск (декабрь 1512 - март 1513). В 1513 году второй вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Ту­ле, ле­том 1514 года - третий вое­во­да войск на р. Уг­ра. Член бо­яр­ских су­деб­ных ко­мис­сий в Мо­ск­ве (1515-1517).

Его брат - Ва­си­лий Яков­ле­вич Яков­ля (? - 1 августа 1526), околь­ни­чий (не позд­нее ле­та 1516), второй вое­во­да ра­ти в До­ро­го­бу­же (1516), второй вое­во­да в Ка­ши­ре (1519). Уча­ст­во­вал в су­деб­ных про­це­ду­рах по де­лам о гра­бе­жах и раз­бое на ве­ли­ко­кня­же­ском и бо­яр­ском су­де в Мо­ск­ве в 1521 и 1525 годах. «Встре­чал и яв­лял» ли­товских по­слов и по­слан­ни­ков в октябре 1517, в мае 1525 и 1526 годов, при­сут­ст­во­вал на приё­ме турецкого по­сла в 1522 году.

Из сы­но­вей П.Я. Яков­ли За­харь­и­на-Кош­ки­на из­вест­ны: За­ха­рий Пет­ро­вич (? - 1 августа 1555), боя­рин (не позд­нее апреля 1550 года), на­ме­ст­ник и вое­во­да в Ко­ст­ро­ме (1547-1548), первый вое­во­да в Ту­ле (вес­на - ле­то 1549, 1551), первый вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ка­ши­ре (ле­то 1550), уча­ст­ник Ка­зан­ско­го по­хо­да 1552 года, со­про­во­ж­дал ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го в по­хо­де на Ко­лом­ну ле­том 1553 года. Первый вое­во­да в Ка­ши­ре (осень 1553), уча­ст­ник по­хо­да на лу­го­вых че­ре­ми­сов (конец 1554 - начало 1555); Иван Пет­ро­вич Хи­рон (? - не позд­нее ле­та 1571), боя­рин (не позд­нее мар­та 1558). Столь­ник (1546-1550), в апреле 1551 года по­лу­чил пер­вое вое­вод­ское на­зна­че­ние. Воз­гла­вил по­ход вой­ска из Га­ли­ча в ок­ре­ст­но­сти Ка­за­ни для при­ве­де­ния в по­кор­ность ка­зан­ских та­тар (осень 1554), в 1555 и 1557-1559 годах ко­ман­до­вал наи­бо­лее ак­тив­ны­ми час­тя­ми на южном по­гра­ни­чье, околь­ни­чий (не позд­нее осе­ни 1557). В конце 1559 и ле­том 1560 годов, в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, уча­ст­во­вал во взя­тии Юрь­е­ва, Фел­ли­на (Виль­ян­ди), ко­ман­до­вал вой­ска­ми, со­вер­шив­ши­ми рейд к Ре­ве­лю (раз­бил круп­ный шведский от­ряд), а за­тем к Пер­но­ву (Пяр­ну). Первый дво­ро­вый вое­во­да в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов. Осе­нью 1564 года ко­ман­до­вал все­ми си­ла­ми на южной гра­ни­це. Один из ли­де­ров «пар­тии» Захарьиных-Кошкиных в 1560-1564 годах: член ре­гент­ско­го со­ве­та при ца­ре­ви­че Ива­не Ива­но­ви­че (осень 1561 или начало 1562 годов). В мар­те 1565 года под­верг­ся крат­ко­вре­мен­ной опа­ле и аре­сту, но за не­го по­ру­чи­лись 134 дво­ро­вых, и уже в мае 1565 года он на­зна­чен фак­ти­че­ским ко­мандующим вой­ска­ми на южном по­ру­бе­жье. Уча­ст­во­вал в за­се­да­нии Бо­яр­ской ду­мы 17 июня 1566 года по во­про­су о за­клю­че­нии «веч­но­го» ми­ра на ли­товских ус­ло­ви­ях или пе­ре­ми­рия, под­пи­сал ре­ше­ние Зем­ско­го со­бо­ра 1566 года. В 1567-1568 годах фак­ти­че­ский ко­мандующий вой­ска­ми зем­щи­ны на южном по­ру­бе­жье, осе­нью 1567 года был ото­зван для уча­стия в цар­ском по­хо­де в Ли­во­нию, уча­ст­во­вал в за­се­да­нии Ду­мы в при­сут­ст­вии ца­ря 12 ноября 1567 года, на ко­то­ром бы­ло ре­ше­но пре­рвать кам­па­нию. В конце 1570 - начале 1571 годов ко­ман­до­вал зем­ской ча­стью русского вой­ска при оса­де Ре­ве­ля, пре­рван­ной из-за эпи­де­мии чу­мы и во­енных не­удач, по­сле че­го по­пал в опа­лу. Вес­ной 1571 года дос­тав­лен в Мо­ск­ву в око­вах и вско­ре каз­нён; Ва­си­лий Пет­ро­вич (? - 1571), боя­рин (не позд­нее апреля 1562). Стряп­чий (до 1546), столь­ник (не позд­нее осе­ни 1546 и в 1547). На свадь­бах ца­ря Ива­на IV и его бра­та Юрия Ва­силь­е­ви­ча «нёс све­чу». Второй вое­во­да в Мцен­ске (1551), вое­во­да в Ту­ле и при по­строе­нии Де­ди­ло­ва (1554). Околь­ни­чий (не позд­нее ле­та 1559). Ме­ж­ду сентябрем 1560 и апрелем 1562 годов на­зна­чен дво­рец­ким во двор ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча, вес­ной - ле­том 1562 года со­сто­ял в бо­яр­ской ко­мис­сии при ца­ре­ви­че по те­ку­ще­му уп­рав­ле­нию в от­сут­ст­вие Ива­на IV в Мо­ск­ве. Вме­сте с дво­ром ца­ре­ви­ча стал оп­рич­ни­ком и чле­ном оп­рич­ной Ду­мы. В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов уча­ст­во­вал в на­чаль­ной фа­зе цар­ско­го по­хо­да в Ли­во­нию осе­нью 1567 года, пре­рван­но­го по ре­ше­нию ца­ря и Бо­яр­ской ду­мы. Второй вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де (май 1571) оп­рич­ных сил во гла­ве с ца­рём про­тив войск крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I. По­сле бег­ст­ва Ива­на IV с оп­рич­ни­ка­ми и со­жже­ния Мо­ск­вы 24 мая 1571 года от­ря­да­ми крым­ских та­тар каз­нён (не позд­нее ле­та 1571).

Де­ти В.Я. Яков­ли За­харь­и­на-Кош­ки­на: Ми­ха­ил Ва­силь­е­вич (? - 16 октября 1556), околь­ни­чий (не позд­нее апреля 1555), столь­ник (осень 1546), первый вое­во­да в Ко­ст­ро­ме (ле­то 1549), в со­ста­ве околь­ни­чих со­про­во­ж­дал Ива­на IV в по­хо­дах в Ко­лом­ну ле­том 1555 года (при пе­ре­хо­де в Ту­лу яв­лял­ся первым околь­ни­чим «пе­ред ца­рём») и в Сер­пу­хов ле­том 1556 года. На второй свадь­бе ста­риц­ко­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча (1555) был первым друж­кой со сто­ро­ны не­вес­ты (княж­ны Е.Р. Одо­ев­ской); Се­мён Ва­силь­е­вич (? - 24 мая 1571), боя­рин (не позд­нее мар­та 1559). Столь­ник (осень 1546 - 1550), первый вое­во­да в Ка­ра­че­ве (ле­то 1551). «Вы­бор­ный го­ло­ва» в цар­ском пол­ку в Ка­зан­ском по­хо­де 1552 года, в ию­ле - сен­тяб­ре то­го же го­да уча­ст­во­вал в по­хо­де на «Ар­ских кня­зей». Второй вое­во­да в Сви­яж­ске (1554-1555), околь­ни­чий (январь 1557). В 1558, 1559 и 1567 годах второй вое­во­да боль­шо­го пол­ка на южных гра­ни­цах. В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов уча­ст­во­вал в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов (вы­пол­нял отдельные по­ру­че­ния ца­ря), вое­во­да в До­ро­го­бу­же (1563) и По­лоц­ке (1564), уча­ст­во­вал в по­хо­де к Ор­ше, за­вер­шив­шем­ся по­ра­же­ни­ем русских войск в сра­же­нии на р. Ула 26 января 1564 года. Вое­во­да в Ка­ши­ре (ле­то - осень 1565). Как боя­рин зем­ской Ду­мы уча­ст­во­вал в Зем­ском со­бо­ре 1566 года, под­пи­сал его при­го­вор. Первый вое­во­да в Смо­лен­ске (1568-1571). Не позд­нее мая 1571 года вер­нул­ся в Мо­ск­ву. Его имя упо­ми­на­лось в «из­мен­ном де­ле» ар­хи­епископв Нов­го­род­ско­го Пи­ме­на и нов­го­род­ских дья­ков (1569-1570) в чис­ле тех лиц, с кем ссы­ла­лись «из­мен­ни­ки». По­гиб с дву­мя сы­новь­я­ми в Мо­ск­ве во вре­мя по­жа­ра (со­глас­но све­де­ни­ям князя А.М. Курб­ско­го, каз­нён вме­сте с сы­новь­я­ми-оп­рич­ни­ка­ми). С его смер­тью и каз­ня­ми двух его двою­род­ных брать­ев фа­ми­лия За­харь­и­ных-Яков­лей пре­сек­лась.

Ро­до­на­чаль­ник За­харь­и­ных-Юрь­е­вых - Юрий За­харь­ич За­харь­ин-Кош­кин (? - октябрь 1503), боя­рин (не позд­нее октября 1483). Впер­вые упо­мя­нут в 1471 году как во­лос­тель на 4 во­лос­тях в Под­ви­нье. Со­про­во­ж­дал Ива­на III в по­езд­ке в Нов­го­род (октябрь 1479 - февраль 1480). На­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (1487-1489, со­вме­ст­но с бра­том Яко­вом), уча­ст­во­вал в кон­фи­ска­ци­ях и мас­со­вом вы­во­де нов­го­род­цев. Как су­дья выс­шей ин­стан­ции при­сут­ст­во­вал на су­де великого кня­зя и его сы­но­вей (1490-1500), по по­ру­че­нию Ива­на III раз­ме­жё­вы­вал зем­ли с удель­ным князем Бо­ри­сом Ва­силье­ви­чем (1483). С князем И.Ю. Пат­ри­кее­вым пред­став­лял великого кня­зя на цер­ков­ном со­бо­ре в октябре 1490 года. Второй вое­во­да в по­хо­де на Ка­зань с це­лью сме­ны там ха­на (вес­на - ле­то 1485), на за­ста­ве в Ста­ри­це с за­да­чей вос­пре­пят­ст­во­вать воз­мож­но­му воз­вра­ще­нию в Тверь бывшего великого кня­зя твер­ско­го Ми­хаи­ла Бо­ри­со­ви­ча (октябрь - декабрь 1485). По при­ка­зу Ива­на III в чис­ле других бо­яр и вое­вод со­про­во­ж­дал кня­жи­ча Ва­си­лия Ива­но­ви­ча при вы­де­ле­нии ему Тве­ри (вес­на - ле­то 1493). В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов ко­ман­до­вал вой­ска­ми, взяв­ши­ми До­ро­го­буж ле­том 1500 года, за­тем с князем Д.В. Пат­ри­кее­вым (Ще­ней) одер­жал в бит­ве при р. Вед­ро­ша (14 июля 1500) бле­стя­щую и са­мую эф­фек­тив­ную по­бе­ду из всех по­ле­вых сра­же­ний русских войск XVI века на западном на­прав­ле­нии (в плен по­па­ли фак­ти­че­ски все выс­шие вое­на­чаль­ни­ки ли­товской ар­мии). В январе 1501 года уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах в Мо­ск­ве с по­слом чешского и венгерского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II Ягел­лон­чи­ка.

Его стар­ший сын - Ми­ха­ил Юрь­е­вич (? – около 16 октября 1539), боя­рин (не позд­нее 1523 или мар­та 1525). По­стель­ник Ива­на III в его по­езд­ке в Нов­го­род (октабрь 1495 - март 1496), как сын бо­яр­ский ближ­ней сви­ты со­про­во­ж­дал Ва­си­лия III в по­езд­ке в Нов­го­род и Псков (сентябрь 1509 - март 1510). Твер­ской дво­рец­кий (1510-1522 или 1524), в конце 1510-х - начале 1520-х годов, ви­ди­мо, ис­пол­нял обя­зан­но­сти гла­вы Боль­шо­го двор­ца, с конца 1510-х годов вхо­дил в Ближ­нюю ду­му Ва­си­лия III (со­глас­но С. Гер­бер­штей­ну, яв­лял­ся од­ним из его «глав­ных со­вет­ни­ков»), околь­ни­чий (с 1513 или 1520). В но­ябре 1510 - мар­те 1511 годов воз­глав­лял по­соль­ст­во в Великое княжество Литовское. В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов уча­ст­во­вал в по­хо­де на Мсти­славль (1515), в 1513-1522 годах не­од­но­крат­но на­зна­чал­ся вторым или третьим пол­ко­вым вое­во­дой в раз­ря­дах на южнои по­гра­ни­чье и на западном на­прав­ле­нии (1516). С конца 1510-х годов ку­ри­ро­вал главным образом западное на­прав­ле­ние русской внеш­ней по­ли­ти­ки: «встре­чал и яв­лял» по­слов па­пы Рим­ско­го и Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1517, 1518, 1526), «яв­лял» ли­товских по­слов, воз­глав­лял от­вет­ные «бо­яр­ские ко­мис­сии» на русско-ли­товских пе­ре­го­во­рах в Мо­ск­ве (1517, 1520, 1521, 1522, 1526), уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с по­сла­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на (1517, 1519, 1520). В январе - апреле 1519 года воз­глав­лял пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми ка­зан­ской зна­ти (в Ка­за­ни и Мо­ск­ве), уча­ст­во­вал в «по­са­же­нии» на трон ка­си­мов­ско­го ца­ре­ви­ча Шах-Али; в 1522 и 1529 годах уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с турецкими по­сла­ми. Воз­гла­вил вой­ско (совместно с князеи В.В. Шуй­ским) при по­строе­нии Ва­силь­го­ро­да (1523), третий вое­во­да боль­шо­го пол­ка и ко­мандующий всей ар­тил­ле­ри­ей в по­хо­де на Ка­зань в 1524 году. Рас­сле­до­вал де­ло о по­пыт­ке бег­ст­ва в Великое княжество Литовское му­ром­ских де­тей бо­яр­ских (1524). Вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние Ва­силия III: второй друж­ка на его свадь­бе с Е.В. Глин­ской (январь 1526); да­вал об­ви­нительные по­ка­за­ния про­тив Мак­си­ма Гре­ка на цер­ков­ных со­бо­рах 1525 и 1531 годов (на по­след­нем пред­став­лял Ва­си­лия III). Был ду­ше­при­каз­чи­ком ве­ли­ко­кня­же­ско­го ду­хов­ни­ка - про­то­по­па Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (1532), в но­ябре - декабре 1533 года уча­ст­во­вал в со­ве­ща­ни­ях тя­же­ло боль­но­го Ва­си­лия III с са­мы­ми близ­ки­ми ли­ца­ми по по­во­ду за­ве­ща­ния. В декабре 1533 - феврале 1534 годов вме­сте с князем Д.Ф. Бель­ским вёл пе­ре­го­во­ры и пе­ре­пис­ку с чле­на­ми ли­товской Ра­ды, в январе - феврале 1537 года воз­глав­лял русскую де­ле­га­цию на пе­ре­го­во­рах с ли­товскими по­сла­ми в Мо­ск­ве. Имел двор в Крем­ле ря­дом с Чу­до­вым монастырем. Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Ми­са­ил.

Его бра­тья: Ро­ман Юрь­е­вич (? - 12 или 16 февраля 1543), по не­ко­то­рым дан­ным, околь­ни­чий (не позд­нее 1540-1542), ро­до­на­чаль­ник фа­ми­лии За­харь­и­ных-Юрь­е­вых-Ро­ма­но­вых. Второй вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1537); Гри­го­рий Юрь­е­вич (? - 1 марта 1556), боя­рин (не позд­нее вес­ны - ле­та 1547), впер­вые упо­мя­нут в 1532 году. Пол­ко­вой вое­во­да в ни­же­го­род­ском раз­ря­де (1536) и второй вое­во­да боль­шо­го пол­ка в раз­ря­де «от ка­зан­ской укрáины» (1543, Вла­ди­мир). Ле­том 1547 года уча­ст­во­вал в при­двор­ной борь­бе на сто­ро­не про­тив­ни­ков кня­зей Глин­ских. Во вре­мя цар­ских по­хо­дов ос­та­вал­ся в Мо­ск­ве в со­ста­ве бо­яр­ских ко­мис­сий для те­ку­ще­го управ­ле­ния (1547, 1547-1548, 1549-1550, 1551, 1555). Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Гу­рий.

Из сы­но­вей М.Ю. За­харь­и­на-Юрь­е­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Иван Боль­шой Ми­хай­ло­вич (? - 1547/48), боя­рин (не позд­нее кон­ца января 1547), впер­вые упо­мя­нут в 1539 году, гла­ва Ря­зан­ско­го дво­ра и первый вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де «за го­ро­дом» (1539-1540), в мар­те 1542 года уча­ст­во­вал в двор­цо­вых це­ре­мо­ни­ях по слу­чаю при­ез­да ли­товских по­слов, второй друж­ка ца­ря Ива­на IV на его свадь­бе с А.Р. За­харь­и­ной-Юрь­е­вой (1547); Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич (? - 3 апреля 1567), боя­рин (январь 1549). Впер­вые упо­мя­нут в 1539 году, столь­ник (осень 1546 - начало 1547), на свадь­бе Ива­на IV и А.Р. За­харь­и­ной- Юрь­е­вой нёс «зго­ло­вье» ца­ря. Гла­ва Твер­ско­го двор­ца (вес­на 1547 - май 1554). При­сут­ст­во­вал на свадь­бах князя Юрия Ива­но­ви­ча (сентябрь 1547) и ста­риц­ко­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча (май 1550). Уча­ст­во­вал в Ка­зан­ских по­хо­дах 1547-1548 и 1549-1550 годов (во вто­ром ко­ман­до­вал всей ар­тил­ле­ри­ей). Воз­глав­лял «от­вет­ные» бо­яр­ские ко­мис­сии на пе­ре­го­во­рах с литовскими по­соль­ст­ва­ми (январь - феврарь 1549, август - сентябрь 1553, июнь - июль 1566), русское по­соль­ст­во в ВКЛ в январе - мар­те 1554 года. Второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка на южном по­гра­ни­чье (1551). Во вре­мя по­ли­тического кри­зи­са мар­та 1553 года при­нёс при­ся­гу мла­ден­цу - ца­ре­ви­чу Дмит­рию Ива­но­ви­чу, сы­ну Ива­на IV. Ле­том 1554 года уча­ст­во­вал в рас­сле­до­ва­нии де­ла о по­пыт­ке по­бе­га в ВКЛ князя С.В. Рос­тов­ско­го. Один из ли­де­ров «пар­тии» Захарьиных-Кошкиных (Юрь­е­вых и Яков­лей), по­сле января 1555 года фак­ти­че­ски от­стра­нён от вла­сти. Вое­во­да в Ка­за­ни (1556-1558). В феврале 1561 года воз­гла­вил «от­вет­ную» ко­мис­сию, вме­сте с другими ли­ца­ми под­дер­жи­вал кон­так­ты с ли­товской Ра­дой в сентябре - но­ябре 1562 и в феврале - ию­не 1563 годов, гла­ва бо­яр­ской ко­мис­сии на пе­ре­го­во­рах в Мо­ск­ве в декабре 1563 - январе 1564 годов. Член ре­гент­ско­го со­ве­та при ца­ре­ви­че Ива­не Ива­но­ви­че (осень 1561 или начало 1562), бо­яр­ской ко­мис­сии «на Мо­ск­ве» при нём (вес­на - ле­то 1562). По слу­хам, яв­лял­ся од­ним из ини­циа­торов вве­де­ния оп­рич­ни­ны, хо­тя сам оп­рич­ни­ком не был. В ию­не - ию­ле 1566 года во гла­ве «от­вет­ной ко­мис­сии» вёл пе­ре­го­во­ры с «боль­ши­ми» ли­товскими по­сла­ми. Уча­ст­ник Зем­ско­го со­бо­ра 1566 года, на его имя на­прав­ля­лись по­сла­ния ли­товской Ра­ды в декабре 1566 года. Его дочь (жена князя М.Т. Чер­кас­ско­го) и ма­ло­лет­ний внук бы­ли каз­не­ны ле­том 1571 года, а сын Про­та­сий - 24 октября 1575 года по так называемому де­лу архи­епи­ско­па Нов­го­род­ско­го Ле­о­ни­да. Из де­тей Р.Ю. За­харь­и­на-Юрь­е­ва наи­бо­лее из­вес­тен Да­ни­ил Ро­ма­но­вич (? - 27 октября 1564), боя­рин (вес­на 1548). Околь­ни­чий (январь 1547), гла­ва Боль­шо­го двор­ца (март 1547 - октябрь 1554), а так­же Ни­же­го­род­ско­го, Ме­щер­ско­го и Ка­зан­ско­го двор­ца (до 1554). Ли­дер «пар­тии» Захарьиных-Кошкиных (Юрь­е­вых и Яков­лей) в 1547-1554 годах (к началу 1555 года фак­ти­че­ски от­стра­нён от вла­сти) и по­сле 1560 года. Со­про­во­ж­дал ца­ря в Ка­зан­ских по­хо­дах (1547-1548, 1549-1550), второй вое­во­да боль­шо­го пол­ка при воз­ве­де­нии Сви­яж­ска (1551), уча­ст­ник многих опе­ра­ций ле­та - осе­ни 1552 года при оса­де и взя­тии Ка­за­ни. На его имя на­прав­ля­лись по­сла­ния ли­товской Ра­ды (декабрь 1552 - март 1553 и февраль - апрель 1554), в январе - мар­те 1553 года вёл пе­ре­го­во­ры с ли­товскими по­сла­ми. Во вре­мя по­ли­тического кри­зи­са мар­та 1553 года при­нёс при­ся­гу ца­ре­ви­чу Дмит­рию Ива­но­ви­чу. Со­про­во­ж­дал ца­ря в по­езд­ке по северным мо­на­сты­рям (вес­на - на­ча­ло ле­та 1553), дво­ро­вый вое­во­да в цар­ском по­хо­де в Ко­лом­ну (ле­то 1553). Ле­том 1554 года уча­ст­во­вал в ро­зы­ске по де­лу о по­пыт­ке бег­ст­ва в ВКЛ князя С.В. Рос­тов­ско­го. Второй вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де на лу­го­вых че­ре­ми­сов (конец 1554 - начало 1555), третий вое­во­да боль­шо­го пол­ка в вой­ске на южной гра­ни­це (осень 1555), второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ка­ши­ре (ле­то 1557). В хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов уча­ст­во­вал в по­хо­де в Ли­во­нию (вес­на 1558), второй дво­ро­вый вое­во­да (ле­то 1559). По­сле па­де­ния А.Ф. Ада­ше­ва вос­ста­но­вил в зна­чительной ме­ре свои по­ли­тические по­зи­ции: член ре­гент­ско­го со­ве­та при ца­ре­ви­че Ива­не Ива­но­ви­че (осень 1561 или начало 1562), гла­ва бо­яр­ской ко­мис­сии при нём в от­сут­ст­вие в Мо­ск­ве ца­ря (вес­на - ле­то 1562). Под­дер­жи­вал вме­сте с другими ли­ца­ми кон­так­ты с ли­товской Ра­дой (сентябрь - но­ябрь 1562, февраль - июнь 1563). Ле­том 1563 года уча­ст­во­вал в рас­сле­до­ва­нии «де­ла» ста­риц­ко­го княхя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча. Его се­ст­ра - А.Р. За­харь­и­на-Юрь­е­ва. Их брат - Н.Р. Юрь­ев, сын ко­то­ро­го - боя­рин Ф.Н. Ро­ма­нов (впо­след­ст­вии пат­ри­арх Фи­ла­рет), а внук - Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич - пер­вый русский царь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых.

Ро­до­на­чаль­ник За­харь­и­ных-Ляц­ких – Ва­си­лий За­харь­ич За­харь­ин-Кош­кин Ляц­кий (? - до 1496). По­ми­мо вла­де­ний в цен­тре стра­ны, по­лу­чил в при­да­ное за же­ной (до­че­рью нов­го­род­ско­го боя­ри­на В.Н. Пен­ко­ва) круп­ные вот­чи­ны в Бе­жец­кой, Де­рев­ской и Ше­лон­ской пя­ти­нах, его фа­миль­ное про­зви­ще про­изош­ло от Ляц­ко­го по­гос­та Ше­лон­ской пя­ти­ны. Его сын - Иван Ва­силь­е­вич (? - не ра­нее 1549), околь­ни­чий (декабрь 1526). Впер­вые упо­мя­нут в ию­ле 1499 года. В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов яв­лял­ся вторым вое­во­дой пе­ре­до­во­го пол­ка в по­хо­де на Мсти­славль (1515), в по­хо­де к Ви­теб­ску (1516), в ию­не 1517 года ото­зван с южной гра­ни­цы в Вязь­му, осе­нью то­го же го­да от­прав­лен на по­мощь оса­ж­дён­ной ли­товскими вой­ска­ми кре­по­сти Опоч­ка, раз­бил круп­ный ли­товский от­ряд, взяв в плен вое­вод и за­хва­тив ар­тил­ле­рию, в 1519 году уча­ст­во­вал в по­хо­де на ВКЛ из До­ро­го­бу­жа. Второй вое­во­да от­ря­дов под Рос­ти­слав­лем (1522). В 1523 году уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Ва­силь­го­ро­да, в 1524 году - в по­хо­де на Ка­зань (в су­до­вой ра­ти). В октябре 1526 году «встре­чал и яв­лял» ли­товских по­слов, в декабре 1526 - апреле 1527 годов воз­глав­лял русское по­соль­ст­во в ВКЛ. Второй на­ме­ст­ник в Пско­ве (1528). По­сле служ­бы в Ко­лом­не в 1529 году по не­яс­ным при­чи­нам по­пал в опа­лу, про­щён в августе 1530 года. Вто­рич­но по­пал в опа­лу вес­ной 1531 года с дву­мя другими вое­во­да­ми, про­щён к вес­не 1533 года, ко­гда слу­жил в Ту­ле вторым вое­во­дой боль­шо­го пол­ка. В ию­ле 1534 года бе­жал со служ­бы в Сер­пу­хо­ве с князем С.Ф. Бель­ским (см. в статье Бель­ские) и сы­ном Ива­ном в ВКЛ, ос­та­вив в Мо­ск­ве же­ну и дочь. В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годов уча­ст­во­вал в со­ста­ве ли­товских войск в во­енных дей­ст­ви­ях в 1535 году. Род Ляц­ких про­дол­жал­ся в Поль­ше, а по­сле раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той не­ко­то­рые его пред­ста­ви­те­ли про­жи­ва­ли в Российской им­пе­рии. Род Ляц­ких вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ви­лен­ской и Мин­ской гу­бер­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)