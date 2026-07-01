ЗАГРЕБ
Столица и крупнейший город Хорватии.
Нас. 702,4 тыс. чел. (2007). Выделен в отд. столичный округ (жупанию) Град-Загреб (Grad Zagreb) с нас. 784,6 тыс. чел.; образует гор. агломерацию с нас. ок. 1,1 млн. чел. (включает города-спутники Велика-Горица, Самобор, Запрешич и др.). Расположен на р. Сава (осн. часть гор. территории – на левом берегу реки, у подножия юж. отрогов хребта Медведница). Гл. политич., экономич. и культурный центр страны. Узел автомагистралей и железных дорог (5 лучей), связывающих Зап. и Центр. Европу с побережьем Адриатического м., а также со странами юга и востока Балканского п-ова. Порт на р. Сава (проводятся работы по расчистке участков русла реки и её притоков, бывших судоходными до начала вооруж. межэтнич. конфликта 1990-х гг.). Междунар. аэропорт Плесо.
В средние века на месте рим. поселения Андаутония (Andautonia) на расположенных рядом холмах возникли поселения Каптол и Градец. Каптол впервые упоминается в 1094 после учреждения здесь венг. королём Ласло I епископства. С 1242 по Золотой булле хорвато-венг. короля Белы IV (см. Бела) Градец стал свободным королевским городом. К этому периоду относится строительство мощных крепостных стен. С 1526 по 1918 в составе империи Габсбургов. Назв. «З.» получил в 16 в. (нем. назв. Аграм, Agram) после слияния Каптола и Градеца в один город. В 1557 впервые упоминается как столица Хорватии и резиденция бана. Патентом имп. Франца Иосифа I в 1850 все предместья З. были объединены. После заключения Венгерско-Хорватского соглашения 1868 З. стал столицей автономной пров. Хорватия и Славония в составе Австро-Венгрии. С 1918 в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославия). В 1941–45 столица т. н. Независимого гос-ва Хорватия. С 1945 в составе Югославии, столица союзной республики Хорватия. С 25.6.1991 столица Республики Хорватия.
В историч. районе Каптол сохранились: готич. собор Вознесения Богоматери (1264–1421, хор перестроен в 1466, в сакристии – остатки фресок, после 1272); ансамбль резиденции архиепископа с дворцом (начат в 13 в., фрагменты 16 в., осн. часть построена ок. 1730), готич. капеллой Св. Стефана (сер. 13 в., фундаменты церкви 1094, фрагменты фресок сер. 14 в.), остатками каменных укреплений (кон. 15 – нач. 16 вв.), зданием Архиепископского музея (1689); ц. Св. Франциска (13 в.); ц. Св. Марии (13 в., перестроена в 1740). Среди архит. памятников Градеца: остатки гор. укреплений (13–18 вв.) с башнями Лотрщак и Поповой (1247, ныне обсерватория) и Каменными воротами (13 в., часовня Богоматери – 18 в.); готич. ц. Св. Марка (14–15 вв., юж. портал – ок. 1400, барочная колокольня – ок. 1660, росписи – 1937, Й. Клякович, скульптуры И. Мештровича); в стиле барокко – ц. Св. Екатерины (1620–32, фасад 19 в.), иезуитская семинария (сер. 17 в.), быв. монастырь кларисок (1647; ныне Музей города, 1907), дворцы Зринских (1661), Оршич-Раухов (ок. 1770; ныне здание Историч. музея Хорватии), Елачичей (18 в., фасад в стиле классицизма – 1831, арх. Б. Фелбингер), Пеячевича (1797), королевских банов (1800); в стиле классицизма – часовня Св. Георгия, дома Деметровича (1830), Драшковича (1837–42, арх. Фелбингер). По плану 1889 в Нижнем городе сооружены регулярные кварталы с площадями (пл. бана Елачича, 1892, в центре – конная статуя Й. Елачича, 1866, восстановлена в 1990-е гг.), скверами и парками, постройками в духе эклектизма и неоклассицизма: здания Загребского ун-та (1856), Академии наук и искусств (1877–1880, арх. Ф. фон Шмидт; в 1884 открыта Штросмайерова галерея старых мастеров; живопись 13–19 вв.), дворец Враницани (1882–83, арх. О. Хоффер; ныне Галерея совр. иск-ва, 1909; произведения хорв. и европ. мастеров 19–20 вв.; Кабинет графики, 1916); Павильон искусств (1896, перенесён из Будапешта в 1898), здание Нац. и университетской б-ки в стиле модерн (1911–13, арх. Р. Любински); отель «Эспланада» (1924, арх. Д. Сунко), биржа (ныне здание Нар. банка Хорватии; 1923–27, архитекторы В. Ковачич, Х. Эрлих), Дом изящных искусств (1934–38, проект Мештровича), жилые дома в стиле функционализма (1930-е гг., архитекторы Д. Иблер, С. Гомбош и др.). Вне центра города – руины ср.-век. замка Суседград, барочные дворец и ц. Вознесения Богоматери в Брезовице (18 в.), парк Максимир (открыт в 1794, бельведер – 1841), ансамбль кладбища Мирогой (аркады – 1876, арх. Х. Болле). По плану 1953 (арх. З. Колацио) к югу от ж.-д. вокзала (1892, арх. Е. Пфафф) построены рациональные по планировке жилые районы. На правом берегу Савы возведён т. н. Новый Загреб. Среди сооружений 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: Гор. скупщина (1958, арх. К. Острогович), аэропорт (1965–67, И. Ухлик), концертный зал В. Лисинского (1973), «Башня Алмерия» (2005–07). Памятники: поэту П. Прерадовичу (1895, скульптор И. Рендич), королю Томиславу (1928–31, установлен в 1947, скульптор Р. Франгеш-Миханович), Й. Штросмайеру (1926) и «Фонтан жизни» (1905, оба – Мештрович).
З. – крупный центр науки, образования и культуры Хорватии. Среди науч. учреждений – Хорв. академия наук и искусств (1861); мед. ассоциация (1874); науч. общества: естеств. наук (1885), географическое (1897), гуманитарных наук (1928); Совет инж. и технич. обществ Хорватии (1970); НИИ: гидрометеорологический (1947), мед. исследований (1949), лексикографии (1951), архитектуры и гор. планирования (1952), старославянский (1952), междунар. отношений (1963). Загребский ун-т (1669) – крупный центр НИОКР (св. 50% науч. открытий и разработок в стране), в его составе 29 факультетов и 3 академии: музыки (основана в 1829 как муз. школа, с 1916 консерватория; совр. назв. с 1922), драматич. иск-ва (1897), изящных искусств (1907), а также классич. гимназия (основана в 1607 Об-вом иезуитов). Хорв. гос. архив (1643). Крупные б-ки: Нац. и университетская б-ка (17 в.), Хорв. академии наук и искусств (1867), муниципальная (1907). Музеи: исторический (1846), археологический (1846; в здании 1879, арх. Ф. Кондрат), искусств и ремёсел (1880; в здании 1888–1892, арх. Х. Болле; декоративно-прикладное иск-во 14–20 вв.), Архивов Академии наук и искусств (визант. скульптура 9–10 вв., живопись 15–18 вв.), школьный (1901), этнографический (1919), Глиптотека (1937; ср.-век. фрески; скульптура 19–20 вв.), наивного иск-ва (1952; в здании дворца Раффаи, 18 в.), Гор. музей совр. иск-ва (1954; новое здание – 2003–07), Мимара (1987; европ. живопись 14–19 вв., основа экспозиции – личная коллекция А. Топича-Мимара), хорв. архитектуры (1995); Дом-музей скульптора И. Мештровича и др. Театры: Хорватский нац. театр (1895; драматич., оперные и балетные спектакли; здание – 1894–95, архитекторы Х. Хельмер, Ф. Фельнер), Драматич. театр им. Б. Гавеллы (1953), «Комедия» (1950; оперетты и мюзиклы), молодёжный и др. Загребский филармонич. оркестр (1920), Камерный оркестр «Загребские солисты» (1953), Симфонич. оркестр Загребского ТВ (1957). Ансамбль совр. музыки «Кантус» (2001). Междунар. фестиваль нового театра «Эуроказ» (1987). Междунар. муз. конкурсы: скрипачей им. В. Хумля (1977), дирижёров им. Л. фон Матачича (1995), виолончелистов им. А. Янигро (1996). Один раз в 2 года проводится междунар. фестиваль совр. музыки «Загребский биеннале» (1961). Киностудия. Междунар. кинофестиваль, фестивали – фильмов о правах человека, анимац., документального, эксперим. кино и видео, и др. В 1974 в З. проходил чемпионат Европы по стрельбе из лука, в 2000 – по академич. гребле. В 1955–85 состоялось 8 крупных междунар. шахматных турниров. Футбольный клуб «Динамо» (выступает на стадионе «Максимир», 38 тыс. мест) – 9-кратный чемпион Югославии (1923–1982) и 10-кратный чемпион Хорватии (1943–2007); обладатель (1967) и финалист (1963) европ. Кубка ярмарок. Баскетбольный клуб «Цибона» – 3-кратный чемпион Югославии (1982–85) и 12-кратный чемпион Хорватии (1992–2004); обладатель Кубка европ. чемпионов (1985–86), Кубка кубков (1982, 1987) и Кубка Корача (1972).
В столичном округе создаётся более 1/3 ВВП страны. В сфере услуг занято 65% имеющих работу, в пром-сти – 24%, в строительстве – 8,8%, в сельском и лесном хозяйстве – 2,2% (2004). З. – важный центр междунар. торговли и деловой активности на юго-востоке Европы. В З. действует фондовая биржа, расположены крупнейшие банки страны, в т. ч. Нар. банк Хорватии (ХНБ), выполняющий функции центр. банка, а также коммерч. банки преим. с иностранным или смешанным капиталом. В городе находятся штаб-квартиры и представительства крупнейших хорв. компаний, в т. ч. «INA» (нефтеперерабатывающая пром-сть, торговля нефтью и нефтепродуктами). Активно развивается сеть предприятий розничной торговли, обществ. питания, гостиничного бизнеса. Действуют многочисл. транспортные, логистические, телекоммуникационные компании, риелторские и консультационные фирмы. Важнейшим сектором экономики З. остаётся пром-сть. Ведущая отрасль машиностроения – электротехнич. пром-сть, представлена предприятиями известных за пределами страны компаний: «Koncar» (аккумуляторы, трансформаторы, осветит. оборудование, кабели и др.; компания активно сотрудничает с итал. фирмой «Zanussi»), «Riz», «Ericsson Nikola Tesla». Машиностроит. заводы З. выпускают разл. виды пром. оборудования, станки, инструменты и др. В З. расположено головное предприятие крупнейшей в странах Центр. и Вост. Европы фармацевтич. фирмы «Pliva» (1921; имеет дочерние предприятия во многих странах ЕС, а также в России, США и др.). Развиты лёгкая (шерстяные, хлопчатобумажные и др. ткани, трикотаж, швейные и галантерейные изделия) и пищевая (мукомольно-крупяная, молочная; произ-во приправ и продуктов быстрого приготовления – компании «Podravka», с 1934, и «Agrokor», а также хлебобулочных и кондитерских изделий) пром-сть. Предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, полиграфич. пром-сти; произ-во строит. материалов.
Близ З. – руины др.-рим. г. Андаутония (1 в.) в с. Шчитарьево, замок Медведград (13 в.), дворец в с. Лукавец (18 в.), имение Й. Елачича «Новый двор» близ с. Запрешич (склеп семьи Елачичей, 19 в.), дерев. часовня Св. Варвары и музей Турополья в г. Велика-Горица.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Загреб. Площадь Й. Елачича. Архив БРЭ;
Загреб. Церковь Святого Марка. 14–15 вв. Колокольня – ок. 1660. Архив БРЭ.
Автор статьи: Н. В. Лукина.