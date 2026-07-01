ЗАГРЕБ

Столица и крупнейший город Хорватии.

Нас. 702,4 тыс. чел. (2007). Вы­де­лен в отд. сто­лич­ный ок­руг (жу­па­нию) Град-За­греб (Grad Zagreb) с нас. 784,6 тыс. чел.; об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию с нас. ок. 1,1 млн. чел. (вклю­ча­ет го­ро­да-спут­ни­ки Ве­ли­ка-Го­ри­ца, Са­мо­бор, За­пре­шич и др.). Рас­по­ло­жен на р. Са­ва (осн. часть гор. тер­ри­то­рии – на ле­вом бе­ре­гу ре­ки, у под­но­жия юж. от­ро­гов хреб­та Мед­вед­ни­ца). Гл. по­ли­тич., эко­но­мич. и куль­тур­ный центр стра­ны. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог (5 лу­чей), свя­зы­ваю­щих Зап. и Центр. Ев­ро­пу с по­бе­режь­ем Ад­риа­ти­че­ско­го м., а так­же со стра­на­ми юга и вос­то­ка Бал­кан­ско­го п-ова. Порт на р. Са­ва (про­во­дят­ся ра­бо­ты по рас­чи­ст­ке уча­ст­ков рус­ла ре­ки и её при­то­ков, быв­ших су­до­ход­ны­ми до на­ча­ла воо­руж. ме­ж­этнич. кон­флик­та 1990-х гг.). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Пле­со.

В сред­ние ве­ка на мес­те рим. по­се­ле­ния Ан­дау­то­ния (Andautonia) на рас­по­ло­жен­ных ря­дом хол­мах воз­ник­ли по­се­ле­ния Кап­тол и Гра­дец. Кап­тол впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1094 по­сле уч­ре­ж­де­ния здесь венг. ко­ро­лём Лас­ло I епи­скоп­ст­ва. С 1242 по Зо­ло­той бул­ле хор­ва­то-венг. ко­ро­ля Бе­лы IV (см. Бе­ла) Гра­дец стал сво­бод­ным ко­ро­лев­ским го­ро­дом. К это­му пе­рио­ду от­но­сит­ся строи­тель­ст­во мощ­ных кре­по­ст­ных стен. С 1526 по 1918 в со­ста­ве им­пе­рии Габс­бур­гов. Назв. «З.» по­лу­чил в 16 в. (нем. назв. Аг­рам, Agram) по­сле слия­ния Кап­то­ла и Гра­де­ца в один го­род. В 1557 впер­вые упо­ми­на­ет­ся как сто­ли­ца Хор­ва­тии и ре­зи­ден­ция ба­на. Па­тен­том имп. Фран­ца Ио­си­фа I в 1850 все пред­ме­стья З. бы­ли объ­еди­не­ны. По­сле за­клю­че­ния Вен­гер­ско-Хор­ват­ско­го со­гла­ше­ния 1868 З. стал сто­ли­цей ав­то­ном­ной пров. Хор­ва­тия и Сла­во­ния в со­ста­ве Ав­ст­ро-Венг­рии. С 1918 в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 Юго­сла­вия). В 1941–45 сто­ли­ца т. н. Не­за­ви­си­мо­го гос-ва Хор­ва­тия. С 1945 в со­ста­ве Юго­сла­вии, сто­ли­ца со­юз­ной рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия. С 25.6.1991 сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия.

В ис­то­рич. рай­оне Кап­тол со­хра­ни­лись: го­тич. со­бор Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (1264–1421, хор пе­ре­стро­ен в 1466, в сак­ри­стии – ос­тат­ки фре­сок, по­сле 1272); ан­самбль ре­зи­ден­ции ар­хи­епи­ско­па с двор­цом (на­чат в 13 в., фраг­мен­ты 16 в., осн. часть по­строе­на ок. 1730), го­тич. ка­пел­лой Св. Сте­фа­на (сер. 13 в., фун­да­мен­ты церк­ви 1094, фраг­мен­ты фре­сок сер. 14 в.), ос­тат­ка­ми ка­мен­ных ук­ре­п­ле­ний (кон. 15 – нач. 16 вв.), зда­ни­ем Ар­хи­епи­скоп­ско­го му­зея (1689); ц. Св. Фран­ци­ска (13 в.); ц. Св. Ма­рии (13 в., пе­ре­строе­на в 1740). Сре­ди ар­хит. па­мят­ни­ков Гра­де­ца: ос­тат­ки гор. ук­ре­п­ле­ний (13–18 вв.) с баш­ня­ми Лотр­щак и По­по­вой (1247, ны­не об­сер­ва­то­рия) и Ка­мен­ны­ми во­ро­та­ми (13 в., ча­сов­ня Бо­го­ма­те­ри – 18 в.); го­тич. ц. Св. Мар­ка (14–15 вв., юж. пор­тал – ок. 1400, ба­роч­ная ко­ло­коль­ня – ок. 1660, рос­пи­си – 1937, Й. Кля­ко­вич, скульп­ту­ры И. Меш­тро­ви­ча); в сти­ле ба­рок­ко – ц. Св. Ека­те­ри­ны (1620–32, фа­сад 19 в.), иезу­ит­ская се­ми­на­рия (сер. 17 в.), быв. мо­на­стырь кла­ри­сок (1647; ны­не Му­зей го­ро­да, 1907), двор­цы Зрин­ских (1661), Ор­шич-Рау­хов (ок. 1770; ны­не зда­ние Ис­то­рич. му­зея Хор­ва­тии), Ела­чи­чей (18 в., фа­сад в сти­ле клас­си­циз­ма – 1831, арх. Б. Фел­бин­гер), Пея­че­ви­ча (1797), ко­ро­лев­ских ба­нов (1800); в сти­ле клас­си­циз­ма – ча­сов­ня Св. Ге­ор­гия, до­ма Де­мет­ро­ви­ча (1830), Драш­ко­ви­ча (1837–42, арх. Фел­бин­гер). По пла­ну 1889 в Ниж­нем го­ро­де со­ору­же­ны ре­гу­ляр­ные квар­та­лы с пло­ща­дя­ми (пл. ба­на Ела­чи­ча, 1892, в цен­тре – кон­ная ста­туя Й. Ела­чи­ча, 1866, вос­ста­нов­ле­на в 1990-е гг.), скве­ра­ми и пар­ками, по­строй­ка­ми в ду­хе эк­лек­тиз­ма и нео­клас­си­циз­ма: зда­ния За­греб­ско­го ун-та (1856), Ака­де­мии на­ук и ис­кусств (1877–1880, арх. Ф. фон Шмидт; в 1884 от­кры­та Штрос­май­е­ро­ва га­ле­рея ста­рых мас­те­ров; жи­во­пись 13–19 вв.), дво­рец Вра­ни­ца­ни (1882–83, арх. О. Хоф­фер; ны­не Га­ле­рея совр. иск-ва, 1909; про­из­ве­де­ния хорв. и ев­роп. мас­те­ров 19–20 вв.; Ка­би­нет гра­фи­ки, 1916); Па­виль­он ис­кусств (1896, пе­ре­не­сён из Бу­да­пеш­та в 1898), зда­ние Нац. и уни­вер­си­тет­ской б-ки в сти­ле мо­дерн (1911–13, арх. Р. Лю­бин­ски); отель «Эс­пла­на­да» (1924, арх. Д. Сун­ко), бир­жа (ны­не зда­ние Нар. бан­ка Хор­ва­тии; 1923–27, ар­хи­тек­то­ры В. Ко­ва­чич, Х. Эр­лих), Дом изящ­ных ис­кусств (1934–38, про­ект Меш­тро­ви­ча), жи­лые до­ма в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма (1930-е гг., ар­хи­тек­то­ры Д. Иб­лер, С. Гом­бош и др.). Вне цен­тра го­ро­да – руи­ны ср.-век. зам­ка Су­сед­град, ба­роч­ные дво­рец и ц. Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри в Бре­зо­ви­це (18 в.), парк Мак­си­мир (от­крыт в 1794, бель­ве­дер – 1841), ан­самбль клад­би­ща Ми­ро­гой (ар­ка­ды – 1876, арх. Х. Бол­ле). По пла­ну 1953 (арх. З. Ко­ла­цио) к югу от ж.-д. во­кза­ла (1892, арх. Е. Пфафф) по­строе­ны ра­цио­наль­ные по пла­ни­ров­ке жи­лые рай­оны. На пра­вом бе­ре­гу Са­вы воз­ве­дён т. н. Но­вый За­греб. Сре­ди со­ору­же­ний 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: Гор. скуп­щи­на (1958, арх. К. Ост­ро­го­вич), аэ­ро­порт (1965–67, И. Ух­лик), кон­церт­ный зал В. Ли­син­ско­го (1973), «Баш­ня Ал­ме­рия» (2005–07). Па­мят­ни­ки: по­эту П. Пре­ра­до­ви­чу (1895, скульп­тор И. Рен­дич), ко­ро­лю То­ми­сла­ву (1928–31, ус­та­нов­лен в 1947, скульп­тор Р. Фран­геш-Ми­ха­но­вич), Й. Штрос­май­е­ру (1926) и «Фон­тан жиз­ни» (1905, оба – Меш­тро­вич).

З. – круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Хор­ва­тии. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Хорв. ака­де­мия на­ук и ис­кусств (1861); мед. ас­со­циа­ция (1874); на­уч. об­ще­ст­ва: ес­теств. на­ук (1885), гео­гра­фи­че­ское (1897), гу­ма­ни­тар­ных на­ук (1928); Со­вет инж. и тех­нич. об­ществ Хор­ва­тии (1970); НИИ: гид­ро­ме­тео­ро­ло­ги­чес­кий (1947), мед. ис­сле­до­ва­ний (1949), лек­си­ко­гра­фии (1951), ар­хи­тек­ту­ры и гор. пла­ни­ро­ва­ния (1952), ста­ро­сла­вян­ский (1952), ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний (1963). За­греб­ский ун-т (1669) – круп­ный центр НИОКР (св. 50% на­уч. от­кры­тий и раз­ра­бо­ток в стра­не), в его со­ста­ве 29 фа­куль­те­тов и 3 ака­де­мии: му­зы­ки (ос­но­ва­на в 1829 как муз. шко­ла, с 1916 кон­сер­ва­то­рия; совр. назв. с 1922), дра­ма­тич. иск-ва (1897), изящ­ных ис­кусств (1907), а так­же клас­сич. гим­на­зия (ос­но­ва­на в 1607 Об-вом иезуи­тов ). Хорв. гос. ар­хив (1643). Круп­ные б-ки: Нац. и уни­вер­си­тет­ская б-ка (17 в.), Хорв. ака­де­мии на­ук и ис­кусств (1867), му­ни­ци­паль­ная (1907). Му­зеи: ис­то­ри­че­ский (1846), ар­хео­ло­ги­че­ский (1846; в зда­нии 1879, арх. Ф. Кон­д­рат), ис­кусств и ре­мё­сел (1880; в зда­нии 1888–1892, арх. Х. Бол­ле; де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное иск-во 14–20 вв.), Ар­хи­вов Ака­де­мии на­ук и ис­кусств (ви­зант. скульп­ту­ра 9–10 вв., жи­во­пись 15–18 вв.), школь­ный (1901), эт­но­гра­фи­че­ский (1919), Глип­то­те­ка (1937; ср.-век. фре­ски; скульп­ту­ра 19–20 вв.), на­ив­но­го иск-ва (1952; в зда­нии двор­ца Раф­фаи, 18 в.), Гор. му­зей совр. иск-ва (1954; но­вое зда­ние – 2003–07), Ми­ма­ра (1987; ев­роп. жи­во­пись 14–19 вв., ос­но­ва экс­по­зи­ции – лич­ная кол­лек­ция А. То­пи­ча-Ми­ма­ра), хорв. ар­хи­тек­ту­ры (1995); Дом-му­зей скульп­то­ра И. Меш­тро­ви­ча и др. Те­ат­ры: Хор­ват­ский нац. те­атр (1895; дра­ма­тич., опер­ные и ба­лет­ные спек­так­ли; зда­ние – 1894–95, ар­хи­тек­то­ры Х. Хель­мер, Ф. Фель­нер), Дра­ма­тич. те­атр им. Б. Га­вел­лы (1953), «Ко­ме­дия» (1950; опе­рет­ты и мю­зик­лы), мо­ло­дёж­ный и др. За­греб­ский фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1920), Ка­мер­ный ор­кестр «За­греб­ские со­лис­ты» (1953), Сим­фо­нич. ор­кестр За­греб­ско­го ТВ (1957). Ан­самбль совр. му­зы­ки «Кан­тус» (2001). Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь но­во­го те­ат­ра «Эу­ро­каз» (1987). Ме­ж­ду­нар. муз. кон­кур­сы: скри­па­чей им. В. Хум­ля (1977), ди­ри­жё­ров им. Л. фон Ма­та­чи­ча (1995), вио­лон­че­ли­стов им. А. Яниг­ро (1996). Один раз в 2 го­да про­во­дит­ся ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь совр. му­зы­ки «За­греб­ский би­ен­на­ле» (1961). Ки­но­сту­дия. Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь, фес­ти­ва­ли – филь­мов о пра­вах че­ло­ве­ка, ани­мац., до­ку­мен­таль­но­го, экс­пе­рим. ки­но и ви­део, и др. В 1974 в З. про­хо­дил чем­пио­нат Ев­ро­пы по стрель­бе из лу­ка, в 2000 – по ака­де­мич. греб­ле. В 1955–85 со­стоя­лось 8 круп­ных ме­ж­ду­нар. шах­мат­ных тур­ни­ров. Фут­боль­ный клуб «Ди­на­мо» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Мак­си­мир», 38 тыс. мест) – 9-крат­ный чем­пи­он Юго­сла­вии (1923–1982) и 10-крат­ный чем­пи­он Хор­ва­тии (1943–2007); об­ла­да­тель (1967) и фи­на­лист (1963) ев­роп. Куб­ка яр­ма­рок. Бас­кет­боль­ный клуб «Ци­бо­на» – 3-крат­ный чем­пи­он Юго­сла­вии (1982–85) и 12-крат­ный чем­пи­он Хор­ва­тии (1992–2004); об­ла­да­тель Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов (1985–86), Куб­ка куб­ков (1982, 1987) и Куб­ка Ко­ра­ча (1972).

В сто­лич­ном ок­ру­ге соз­да­ёт­ся бо­лее 1/3 ВВП стра­ны. В сфе­ре ус­луг за­ня­то 65% имею­щих ра­бо­ту, в пром-сти – 24%, в строи­тель­ст­ве – 8,8%, в сель­ском и лес­ном хо­зяй­ст­ве – 2,2% (2004). З. – важ­ный центр ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли и де­ло­вой ак­тив­но­сти на юго-вос­то­ке Ев­ро­пы. В З. дей­ст­ву­ет фон­до­вая бир­жа, рас­поло­же­ны круп­ней­шие бан­ки стра­ны, в т. ч. Нар. банк Хор­ва­тии (ХНБ), вы­пол­няю­щий функ­ции центр. бан­ка, а так­же ком­мерч. бан­ки пре­им. с ино­стран­ным или сме­шан­ным ка­пи­та­лом. В го­ро­де на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры и пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ней­ших хорв. ком­па­ний, в т. ч. «INA» (неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть, тор­гов­ля неф­тью и неф­те­про­дук­та­ми). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сеть пред­при­ятий роз­нич­ной тор­гов­ли, об­ществ. пи­та­ния, гос­ти­нич­но­го биз­не­са. Дей­ст­ву­ют мно­го­числ. транс­порт­ные, ло­ги­сти­че­ские, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные ком­па­нии, ри­ел­тор­ские и кон­суль­та­ци­он­ные фир­мы. Важ­ней­шим сек­то­ром эко­но­ми­ки З. ос­та­ёт­ся пром-сть. Ве­ду­щая от­расль ма­ши­но­строе­ния – элек­тро­тех­нич. пром-сть, пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми из­вест­ных за пре­де­ла­ми стра­ны ком­па­ний: «Koncar» (ак­ку­му­ля­то­ры, транс­фор­ма­то­ры, ос­ве­тит. обо­ру­до­ва­ние, ка­бе­ли и др.; ком­па­ния ак­тив­но со­труд­ни­ча­ет с итал. фир­мой «Zanussi»), «Riz», «Ericsson Nikola Tesla». Ма­ши­но­стро­ит. за­во­ды З. вы­пус­ка­ют разл. ви­ды пром. обо­ру­до­ва­ния, стан­ки, ин­ст­ру­мен­ты и др. В З. рас­по­ло­же­но го­лов­ное пред­при­ятие круп­ней­шей в стра­нах Центр. и Вост. Ев­ро­пы фар­ма­цев­тич. фир­мы «Pliva» (1921; име­ет до­чер­ние пред­при­ятия во мно­гих стра­нах ЕС, а так­же в Рос­сии, США и др.). Раз­ви­ты лёг­кая (шер­стя­ные, хлоп­ча­то­бу­маж­ные и др. тка­ни, три­ко­таж, швей­ные и га­лан­те­рей­ные из­де­лия) и пи­ще­вая (му­ко­моль­но-кру­пя­ная, мо­лоч­ная; про­из-во при­прав и про­дук­тов бы­ст­ро­го при­го­тов­ле­ния – ком­па­нии «Podravka», с 1934, и «Agrokor», а так­же хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий) пром-сть. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, по­ли­гра­фич. пром-сти; про­из-во стро­ит. ма­те­риа­лов.

Близ З. – руи­ны др.-рим. г. Ан­дау­то­ния (1 в.) в с. Шчи­тарь­е­во, за­мок Мед­вед­град (13 в.), дво­рец в с. Лу­ка­вец (18 в.), име­ние Й. Ела­чи­ча «Но­вый двор» близ с. За­пре­шич (склеп се­мьи Ела­чи­чей, 19 в.), де­рев. ча­сов­ня Св. Вар­ва­ры и му­зей Ту­ро­по­лья в г. Ве­ли­ка-Го­ри­ца.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

За­греб. Пло­щадь Й. Ела­чи­ча. Архив БРЭ;

За­греб. Цер­ковь Свя­то­го Мар­ка. 14–15 вв. Ко­ло­коль­ня – ок. 1660. Архив БРЭ.

Автор статьи: Н. В. Лу­ки­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)