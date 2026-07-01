ЗАГЛАДИН Никита Вадимович

Родился 05.12.1951, г. Москва. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО), факультет международных отношений в 1975 г и аспирантуру МГИМО в 1978 г; Федеральную академию государственного управления МВД Германии в 1997 г.

Кандидат исторических наук (1978): диссертация посвящена американской историографии советской внешней политики. Докторская диссертация .: Основные направления внешнеполитических стратегий США (Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1986).

В 1978—1992 годах сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1992 году преподавал в Йельском университете. В 1992—2001 годах — заведующий кафедрой внешнеполитической деятельности России Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

С 1999 г. по н/в – ведущий научный сотрудник, заведующий отделом внутриполитических процессов, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук.

Профессор (1989), действительный член Международной академии информатизации. Член Совета по проблемам исторического и обществоведческого образования Российской академии образования (РАО). Заместитель председателя диссертационного совета ИМЭМО РАН. Руководитель международной секции Дома ученых РАН.

Область интересов : Общие проблемы международных отношений и мирового развития; внешняя политика России; политическая история XX в.

Сочинения: Автор более 300 публикаций общим объемом около 1000 п.л., в т.ч. 7 учебников по всемирной и Отечественной истории, рекомендованных Минобрнауки РФ для использования в общеобразовательной школе.

Мировое политическое развитие. Век ХХ-й. М., 1997 (в соавт.);

XX век. Многообразие, противоречивость, целостность. М., 1996 (в соавт.);

Политико-административный менеджмент: институты, технологии. М., 1997 (в соавт.);

Политическая теория и политическая практика. М., 1994 (в соавт.);

Проблемы глобальных и региональных интеграционных процессов. М., 1996 (в соавт.).

США. Общество, власть, политика. М., 2001

США: на рубеже нового этапа развития // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 3 . C. 88-97

В поисках реалистической стратегии модернизации // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 2 . C. 115-118

Модернизация, авторитаризм и демократия // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 11 . C. 91-103

Конфликт вокруг Грузии – симптом кризиса системы миропорядка // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 5 . C. 3-10

США в эпоху глобального кризиса: от "обамомании" к "обамоскептицизму"? // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 3 . C. 3-12