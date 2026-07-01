ЗАЁМ

ЗАЁМ - договор, по которому одна сторона передаёт в собственность другой стороне деньги или вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег.

Или рав­ное ко­ли­че­ст­во по­лу­чен­ных им ве­щей то­го же ро­да и ка­че­ст­ва. До­го­вор заём яв­ля­ет­ся ре­аль­ным - он счи­та­ет­ся за­клю­чён­ным с мо­мен­та пе­ре­да­чи де­нег или др. ве­щей.

Заем - один из са­мых ран­них до­го­во­ров, он воз­ник из римского кон­трак­та mu­tuum, пред­став­ляв­ше­го со­бой од­ну из форм кре­ди­та (creditum) и от­но­сив­ше­го­ся толь­ко к ве­щам, оп­ре­де­ляе­мым ме­рой, чис­лом, ве­сом, в осо­бен­но­сти - к день­гам.

До­го­вор заем мо­жет быть за­клю­чён в уст­ной или письменной фор­ме. По российскому пра­ву обя­за­тель­ная письменная фор­ма ус­та­нов­ле­на в 2 слу­ча­ях: 1) ес­ли сум­ма до­го­во­ра заема, за­клю­чае­мо­го ме­ж­ду гра­ж­да­на­ми, пре­вы­ша­ет ус­та­нов­лен­ный за­ко­ном раз­мер; 2) ес­ли зай­мо­да­вец - юри­дическое ли­цо (не­за­ви­си­мо от сум­мы). До­ку­мен­том, удо­сто­ве­ряю­щим пе­ре­да­чу сум­мы заема, мо­жет быть рас­пис­ка или иной до­ку­мент, в т. ч. век­сель и об­ли­га­ция .

До­го­вор заема мо­жет быть воз­мезд­ным (зай­мо­да­вец име­ет пра­во на по­лу­че­ние с за­ём­щи­ка про­цен­тов на сум­му заема) или без­воз­мезд­ным (бес­про­цент­ным). Раз­мер про­цен­тов и по­ря­док их уп­ла­ты ус­та­нав­ли­ва­ет­ся со­гла­ше­ни­ем сто­рон; ес­ли раз­мер про­цен­тов не ус­та­нов­лен до­го­во­ром, он оп­ре­де­ля­ет­ся став­кой ре­фи­нан­си­ро­вания.

Бес­про­цент­ность заема ус­та­нав­ли­ва­ется дис­по­зи­тив­но в 2 слу­ча­ях: 1) при­мени­тель­но к т. н. бы­то­во­му заему (ме­ж­ду гра­ж­да­на­ми на сум­му, не пре­вы­шаю­щую ус­та­нов­лен­но­го за­ко­ном раз­ме­ра, не свя­зан с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти); 2) при­ме­ни­тель­но к до­го­во­ру заема, по ко­то­ро­му пе­ре­да­ют­ся не день­ги, а другие ве­щи, оп­ре­де­лён­ные ро­до­вы­ми при­зна­ка­ми. Од­на­ко в до­го­во­ре мо­жет быть пре­ду­смот­ре­но ус­ло­вие, по ко­то­ро­му за­ём­щик обя­зан пла­тить про­цен­ты и в этих слу­ча­ях.

Основная обя­зан­ность за­ём­щи­ка - воз­врат сум­мы заема - долж­на быть ис­пол­не­на в срок и в по­ряд­ке, ко­то­рые пре­ду­смот­ре­ны до­го­во­ром. Срок воз­вра­та заема ус­та­нав­ли­ва­ет­ся сто­ро­на­ми в до­го­во­ре или оп­ре­де­ля­ет­ся мо­мен­том вос­тре­бо­ва­ния. За­ём­щик впра­ве воз­вра­тить долг дос­роч­но, ес­ли заем был бес­про­цент­ным и иное не пре­ду­смот­ре­но до­го­во­ром заема. Сум­ма заема, пре­дос­тав­лен­но­го под про­цен­ты, мо­жет быть воз­вра­ще­на дос­роч­но толь­ко с со­гла­сия зай­мо­дав­ца. В до­го­во­ре заема мож­но пре­ду­смот­реть воз­вра­ще­ние заема по час­тям (в рас­сроч­ку). В этом слу­чае при на­ру­ше­нии за­ём­щи­ком сро­ка, ус­та­нов­лен­но­го для воз­вра­та оче­ред­ной час­ти заема, зай­мо­да­вец впра­ве по­тре­бо­вать дос­роч­но­го воз­вра­та всей сум­мы заема вме­сте с при­чи­таю­щи­ми­ся про­цен­та­ми.

Заем мо­жет быть це­ле­вым, т. е. пре­до­став­лять­ся с ус­ло­ви­ем ис­поль­зо­ва­ния за­ём­щи­ком по­лу­чен­ных средств на оп­ре­де­лён­ные це­ли, напр. на по­куп­ку квар­ти­ры, ма­ши­ны, на ре­монт. В этом слу­чае за­ём­щик обя­зан обес­пе­чить зай­мо­дав­цу воз­мож­ность кон­тро­ли­ро­вать це­ле­вое ис­поль­зо­ва­ние сум­мы заема, в про­тив­ном слу­чае зай­мо­да­вец впра­ве по­тре­бо­вать воз­вра­ще­ния дол­га дос­роч­но и уп­ла­ты при­чи­таю­щих­ся про­цен­тов, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но до­го­во­ром.

Осо­бым ви­дом заема яв­ля­ет­ся государственный заем - го­су­дар­ст­во вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве за­ём­щи­ка, а гра­ж­да­нин или юри­дическое ли­цо в ка­че­ст­ве зай­мо­дав­ца. До­го­вор государственного заема за­клю­ча­ет­ся пу­тём при­об­ре­те­ния зай­мо­дав­цем вы­пу­щен­ных государством (му­ни­ци­паль­ных) об­ли­га­ций или иных государственных (му­ни­ци­паль­ных) цен­ных бу­маг, удо­сто­ве­ряю­щих пра­во зай­мо­дав­ца на по­лу­че­ние от за­ём­щи­ка пре­дос­тав­лен­ных ему взай­мы де­неж­ных средств или, в за­ви­си­мо­сти от ус­ло­вий заема, ино­го иму­ще­ст­ва, ус­та­нов­лен­ных про­цен­тов ли­бо иных иму­ще­ст­вен­ных прав в сро­ки, пре­ду­смот­рен­ные ус­ло­вия­ми вы­пус­ка заема в об­ра­ще­ние.

Обя­за­тель­ст­ва заема мо­гут воз­ни­кать не толь­ко из до­го­во­ров заема. По со­гла­ше­нию сто­рон ино­го до­го­во­ра (напр., ку­п­ли-про­да­жи или арен­ды) их долг, воз­ник­ший по та­ко­му до­го­во­ру (напр., по пре­дос­тав­ле­нию то­ва­ра или оп­ла­те арен­ды), мо­жет быть за­ме­нён (но­ви­ро­ван) обя­за­тель­ст­вом зай­ма (см. Но­ва­ция).

Раз­ли­ча­ют сле­дую­щие ви­ды заема: внут­рен­ний и внеш­ний; го­су­дар­ст­вен­ный (фе­де­раль­ный и ре­гио­наль­ный) и ме­ст­ный (му­ни­ци­паль­ный и го­род­ской); крат­ко­сроч­ный и дол­го­сроч­ный; про­цент­ный и бес­про­цент­ный; це­ле­вой и спе­ци­аль­ный; га­ран­тий­ный и ре­пат­риа­ци­он­ный; об­ли­га­ци­он­ный и без­об­ли­га­ци­он­ный; век­сель­ный и оп­ци­он­ный; де­неж­ный и то­вар­ный; зо­ло­той и рент­ный; кон­со­ли­ди­ро­ван­ный и кон­вер­си­он­ный; фун­ди­ро­ван­ный и не­фун­ди­ро­ван­ный; пе­ре­ход­ный и вза­им­ный; доб­ро­воль­ный и при­ну­ди­тель­ный; от­кры­тый и за­кры­тый.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)