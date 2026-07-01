ЗАЁМ
ЗАЁМ - договор, по которому одна сторона передаёт в собственность другой стороне деньги или вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег.
Или равное количество полученных им вещей того же рода и качества. Договор заём является реальным - он считается заключённым с момента передачи денег или др. вещей.
Заем - один из самых ранних договоров, он возник из римского контракта mutuum, представлявшего собой одну из форм кредита (creditum) и относившегося только к вещам, определяемым мерой, числом, весом, в особенности - к деньгам.
Договор заем может быть заключён в устной или письменной форме. По российскому праву обязательная письменная форма установлена в 2 случаях: 1) если сумма договора заема, заключаемого между гражданами, превышает установленный законом размер; 2) если займодавец - юридическое лицо (независимо от суммы). Документом, удостоверяющим передачу суммы заема, может быть расписка или иной документ, в т. ч. вексель и облигация.
Договор заема может быть возмездным (займодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму заема) или безвозмездным (беспроцентным). Размер процентов и порядок их уплаты устанавливается соглашением сторон; если размер процентов не установлен договором, он определяется ставкой рефинансирования.
Беспроцентность заема устанавливается диспозитивно в 2 случаях: 1) применительно к т. н. бытовому заему (между гражданами на сумму, не превышающую установленного законом размера, не связан с осуществлением предпринимательской деятельности); 2) применительно к договору заема, по которому передаются не деньги, а другие вещи, определённые родовыми признаками. Однако в договоре может быть предусмотрено условие, по которому заёмщик обязан платить проценты и в этих случаях.
Основная обязанность заёмщика - возврат суммы заема - должна быть исполнена в срок и в порядке, которые предусмотрены договором. Срок возврата заема устанавливается сторонами в договоре или определяется моментом востребования. Заёмщик вправе возвратить долг досрочно, если заем был беспроцентным и иное не предусмотрено договором заема. Сумма заема, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно только с согласия займодавца. В договоре заема можно предусмотреть возвращение заема по частям (в рассрочку). В этом случае при нарушении заёмщиком срока, установленного для возврата очередной части заема, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей суммы заема вместе с причитающимися процентами.
Заем может быть целевым, т. е. предоставляться с условием использования заёмщиком полученных средств на определённые цели, напр. на покупку квартиры, машины, на ремонт. В этом случае заёмщик обязан обеспечить займодавцу возможность контролировать целевое использование суммы заема, в противном случае займодавец вправе потребовать возвращения долга досрочно и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.
Особым видом заема является государственный заем - государство выступает в качестве заёмщика, а гражданин или юридическое лицо в качестве займодавца. Договор государственного заема заключается путём приобретения займодавцем выпущенных государством (муниципальных) облигаций или иных государственных (муниципальных) ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от заёмщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий заема, иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска заема в обращение.
Обязательства заема могут возникать не только из договоров заема. По соглашению сторон иного договора (напр., купли-продажи или аренды) их долг, возникший по такому договору (напр., по предоставлению товара или оплате аренды), может быть заменён (новирован) обязательством займа (см. Новация).
Различают следующие виды заема: внутренний и внешний; государственный (федеральный и региональный) и местный (муниципальный и городской); краткосрочный и долгосрочный; процентный и беспроцентный; целевой и специальный; гарантийный и репатриационный; облигационный и безоблигационный; вексельный и опционный; денежный и товарный; золотой и рентный; консолидированный и конверсионный; фундированный и нефундированный; переходный и взаимный; добровольный и принудительный; открытый и закрытый.