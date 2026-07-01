ЗАДУШНЫЕ ЛЮДИ

Задушные люди — в Древней Руси категория зависимых людей — холопов (бывших холопов), переданных после кончины их владельца (возможно также, его близких родственников) во владение Церкви «на помин души» (отсюда название З. л.).

Упоминаются в числе «митрополичьх людей» в Церковном уставе киевского князя Владимира Святославича (конец Х — ХII в.) и в «Уставе о церковных судах, людях и мерилах торговых» новгородского князя Всеволода Мстиславича (1130-е). З. л. сохраняли свое зависимое положение. Предположение о том, что они являлись холопами, отпущенными по завещанию умершего господина, ошибочно (в Уставе князя Всеволода Мстиславича перед З. л. упоминаются «пущеники» — действительно освобожденные рабы, проживавшие на церковных землях).

Ист.: Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 1. М., 1984.

Лит.: Дворниченко А. Ю. Древнерусское общество и церковь. Л., 1988; Юшков С. В. Нариси з історіï виникнення і початкового розвитку феодалізму в Киïвській Русі. Киïв, 1939; Его же. Устав князя Всеволода (до зовнішньоï історіï пам’ятки) // Ювілейний збірник на пошану акад. Дмитра Івановича Багалія. Киïв, 1927.