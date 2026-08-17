ЗАБЕЛИН Иван Егорович

Историк, археолог.

Окончил Преображенское сиротское училище (1837), работал в Оружейной палате . Кремлевский архивариус (с 1855). Действительный член (1851), председатель (1879-88) Общества истории и древностей российских . Инициатор и с 1885 фактический руководитель Исторического музея. Проводил археологические раскопки в Москве, Подмосковье, в Причерноморье. Почетный доктор Киевского, Петербургского, Московского, Казанского университетов. Член-корр. (1884), почетный академик (1907) Императорской АН.

Его перу принадлежат классические исследования по истории Москвы. Свое понимание русской истории И.Е. Забелин стремился воплотить в фундаментальном труде «Домашний быт русского народа в XVI-XVII столетии». Были написаны и опубликованы первые два тома: «Домашний быт русских царей в XVI-XVII столетии» (1862) и «Домашний быт русских цариц в XVI-XVII столетии» (1869). С его точки зрения, в русской истории можно выделить три социальных типа: первый – передовой – это собственник, хозяин, к которому историк относил царей, князей, дворян; второй – земледельцы-капиталисты; третий – казачество. По каждому из эти типов историк хотел написать специальное историко-бытовой исследование.

Сочинения:

История города Москвы. М., 1905;

Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1995;

Домашний быт рус. царей в XVI и XVII столетиях. М., 2000-2003. Т. 1-3;

Домашний быт рус. цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2001;

Дневники. Записные книжки / Публ. Н.А. Каргополова. М., 2001;

История города Москвы: Неизданные труды / Подг. Н.Б. Быстрова, М.В. Катагощина. М., 2003.