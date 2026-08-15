ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
Иррегулярное войско в России.
Образовано Положением о З. к. в. от 17(29).3.1851 по инициативе и по проекту вост.-сиб. ген.-губернатора Н. Н. Муравьёва (с 1858 именовался Муравьёвым-Амурским) «как щит Забайкалья от возможных посягательств Китая» и база рос. колонизации Дальнего Востока. Центр З. к. в. – Чита. Возглавлялось наказным атаманом, который подчинялся непосредственно вост.-сиб. (в 1884–1906 приамурскому, затем иркутскому) ген.-губернатору. В войско вошли казаки Кит. пограничной линии (кроме Тункинской дистанции) и забайкальские городовые и станичные казаки, к казачьему сословию были приписаны крестьяне Нерчинских горных заводов. Численность казаков (с семьями): 100,8 тыс. чел. (1851), 265 тыс. чел. (1917; 28% нас. Забайкальской обл.). Преобладали русские, помимо них в состав войска входили буряты (21 тыс. чел. в 1917) и эвенки (3 тыс. чел.). С 1855 часть забайкальских казаков переселялась в Приамурье (первоначально добровольно, с 1858 по жребию), где они составили ядро Амурского казачьего войска. В кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. в казаки З. к. в. записаны св. 14,2 тыс. «штрафных» нижних чинов, отчисленных со службы во Внутренней страже и сосланных в Вост. Сибирь из Европ. России. В фактич. владении станичных обществ З. к. в. находилось: 3,3 млн. га земли (1891), 6,7 млн. га (1904), 10,9 млн. га (1917).
В 1851–72 З. к. в. делилось на 3 пеших (казаки долин рек Газимур, Ингода, Онон и Унда) и 3 конных (размещались вдоль рус.-кит. границы) бригадных округа, каждый из которых подразделялся соответственно на 4 батальонных или 12 сотенных округов. В 1872 З. к. в. разделено на 3 воен. отдела: 1-й – на юго-западе Забайкальской обл. (центр – г. Троицкосавск), 2-й – на юге (г. Акша), 3-й – на востоке (г. Нерчинск), в 1898 образован 4-й отдел – на юго-востоке (с. Нерчинский Завод).
В мирное время на действит. воен. службе находилась треть состава З. к. в. Казаки несли пограничную, конвойную и караульную службу, держали разъезды на границе, ловили беглых; выполняли земские повинности по содержанию дорог, почты, квартир для проходящих войск.
Забайкальские казаки участвовали в обороне низовьев р. Амур и зал. Де-Кастри (ныне зал. Чихачёва) в Крымскую войну 1853–56 (2,5 тыс. казаков), в подавлении движения Ихэтуань в Китае в 1900–01 (8,5 тыс. казаков), в рус.-япон. войне 1904–05 (св. 19 тыс. казаков). В 1-й мировой войне участвовали 9 конных полков и 5 батарей [до 14 тыс. чел.; они находились гл. обр. в составе 1-й Забайкальской казачьей бригады (с дек. 1915 дивизия; действовала в Польше, Полесье и Галиции), 2-й и 3-й Забайкальских казачьих бригад (действовали на Кавказском фронте у оз. Ван)].
В апр. 1917, после Февр. революции, 1-й Забайкальский областной казачий съезд в Чите решил ликвидировать казачье сословие, в авг. 1917 2-й съезд постановил отменить это решение. В марте 1918 казачья фракция 3-го Забайкальского съезда советов провозгласила себя 3-м Областным казачьим съездом, который вновь вынес решение о ликвидации З. к. в. После занятия Читы частями Сибирской армии Временного сибирского правительства (27.8.1918) З. к. в. восстановлено. Окончательно оно упразднено в апр. 1921, с принятием конституции Дальневосточной республики.
В Гражд. войну 1917–22 казаки З. к. в. находились как в составе РККА (ок. 5,5 тыс. чел. в 1918) и красных партизанских отрядов (преим. на юго-востоке Забайкалья, в 1920 – 10 конных и 2 пехотных полка), так и в составе Белых армий: в 1918 в Особом Маньчжурском отряде Г. М. Семёнова (гл. обр. офицеры З. к. в.), в 1919 – в 1-й и 2-й Забайкальских казачьих дивизиях (14 конных полков, 4 батареи, ок. 6,5 тыс. чел.; входили в состав Колчака армий), в 1920 – в Дальневосточной армии (св. 1,8 тыс. чел. в окт. 1920). В 1921–22 в Приморье ряд формирований З. к. в. действовал в составе Белоповстанческой армии, затем – Земской рати. На территории самого З. к. в. шли ожесточённые бои у с. Нерчинский Завод и станиц Богдать (апр. – сент. 1919) и Сретенск (апр. 1920). В кон. 1920, после отступления войск Семёнова в Маньчжурию, там в 18 посёлках на реках Хаул, Дербул и Ган поселилось ок. 20 тыс. чел., преим. казаков З. к. в. (в 1945–60-х гг. часть жителей посёлков либо добровольно уехала, либо была депортирована в СССР, часть уехала в др. страны). В 1990 в Чите создано обществ. объединение Забайкальское войсковое казачье об-во, которое действует на территориях Республики Бурятия, Читинской обл. и Агинского Бурятского автономного округа.
Иллюстрации:
Казаки Забайкальского казачьего войска. Фото. Нач. 1900-х гг. Архив БРЭ.
Автор статьи: П. А. Новиков.