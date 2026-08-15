ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Иррегулярное войско в России.

Об­ра­зо­ва­но По­ло­же­ни­ем о З. к. в. от 17(29).3.1851 по ини­циа­ти­ве и по про­ек­ту вост.-сиб. ген.-гу­бер­на­то­ра Н. Н. Муравьёва (с 1858 име­но­вал­ся Му­равь­ё­вым-Амур­ским) «как щит За­бай­ка­лья от воз­мож­ных по­ся­га­тельств Ки­тая» и ба­за рос. ко­ло­ни­за­ции Даль­не­го Вос­то­ка. Центр З. к. в. – Чи­та. Воз­глав­ля­лось на­каз­ным ата­ма­ном, который под­чи­нял­ся не­по­сред­ст­вен­но вост.-сиб. (в 1884–1906 при­амур­ско­му, за­тем ир­кут­ско­му) ген.-гу­бер­на­то­ру. В вой­ско во­шли ка­за­ки Кит. по­гра­нич­ной ли­нии (кро­ме Тун­кин­ской дис­тан­ции) и за­бай­каль­ские го­ро­до­вые и ста­нич­ные ка­за­ки, к ка­зачь­е­му со­сло­вию бы­ли при­пи­са­ны кре­сть­я­не Нер­чин­ских гор­ных за­во­дов. Чис­лен­ность ка­за­ков (с семь­я­ми): 100,8 тыс. чел. (1851), 265 тыс. чел. (1917; 28% нас. За­бай­каль­ской обл.). Пре­об­ла­да­ли рус­ские, по­ми­мо них в со­став вой­ска вхо­ди­ли бу­ря­ты (21 тыс. чел. в 1917) и эвен­ки (3 тыс. чел.). С 1855 часть за­бай­каль­ских ка­за­ков пе­ре­се­ля­лась в При­аму­рье (пер­во­на­чаль­но доб­ро­воль­но, с 1858 по жре­бию), где они со­ста­ви­ли яд­ро Амур­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. В кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. в ка­за­ки З. к. в. запи­са­ны св. 14,2 тыс. «штраф­ных» ниж­них чи­нов, от­чис­лен­ных со служ­бы во Внут­рен­ней стра­же и со­слан­ных в Вост. Си­бирь из Ев­роп. Рос­сии. В фак­тич. вла­де­нии ста­нич­ных об­ществ З. к. в. на­хо­ди­лось: 3,3 млн. га зем­ли (1891), 6,7 млн. га (1904), 10,9 млн. га (1917).

В 1851–72 З. к. в. де­ли­лось на 3 пе­ших (ка­за­ки до­лин рек Га­зи­мур, Ин­го­да, Онон и Ун­да) и 3 кон­ных (раз­ме­ща­лись вдоль рус.-кит. гра­ни­цы) бри­гад­ных ок­ру­га, ка­ж­дый из ко­то­рых под­раз­де­лял­ся со­от­вет­ст­вен­но на 4 ба­таль­он­ных или 12 со­тен­ных ок­ру­гов. В 1872 З. к. в. раз­де­ле­но на 3 во­ен. от­де­ла: 1-й – на юго-за­па­де За­бай­каль­ской обл. (центр – г. Тро­иц­ко­савск), 2-й – на юге (г. Ак­ша), 3-й – на вос­то­ке (г. Нер­чинск), в 1898 об­ра­зо­ван 4-й от­дел – на юго-вос­то­ке (с. Нер­чин­ский За­вод).

В мир­ное вре­мя на дей­ст­вит. во­ен. служ­бе на­хо­ди­лась треть со­ста­ва З. к. в. Ка­за­ки не­сли по­гра­нич­ную, кон­вой­ную и ка­ра­уль­ную служ­бу, дер­жа­ли разъ­ез­ды на гра­ни­це, ло­ви­ли бег­лых; вы­пол­ня­ли зем­ские по­вин­но­сти по со­дер­жа­нию до­рог, поч­ты, квар­тир для про­хо­дя­щих войск.

За­бай­каль­ские ка­за­ки уча­ст­во­ва­ли в обо­ро­не ни­зовь­ев р. Амур и зал. Де-Ка­ст­ри (ны­не зал. Чи­ха­чё­ва) в Крым­скую вой­ну 1853–56 (2,5 тыс. ка­за­ков), в по­дав­ле­нии дви­же­ния Ихэ­ту­ань в Ки­тае в 1900–01 (8,5 тыс. ка­за­ков), в рус.-япон. вой­не 1904–05 (св. 19 тыс. ка­за­ков). В 1-й ми­ро­вой вой­не уча­ст­во­ва­ли 9 кон­ных пол­ков и 5 ба­та­рей [до 14 тыс. чел.; они на­хо­ди­лись гл. обр. в со­ста­ве 1-й За­бай­каль­ской ка­зачь­ей бри­га­ды (с дек. 1915 ди­ви­зия; дей­ст­во­ва­ла в Поль­ше, По­ле­сье и Га­ли­ции), 2-й и 3-й За­бай­каль­ских ка­зачь­их бри­гад (дей­ст­во­ва­ли на Кав­каз­ском фрон­те у оз. Ван)].

В апр. 1917, по­сле Февр. ре­во­лю­ции , 1-й За­бай­каль­ский об­ла­ст­ной ка­за­чий съезд в Чи­те ре­шил ли­к­ви­ди­ро­вать ка­за­чье со­сло­вие, в авг. 1917 2-й съезд по­ста­но­вил от­ме­нить это ре­ше­ние. В мар­те 1918 ка­за­чья фрак­ция 3-го За­бай­каль­ско­го съез­да со­ве­тов про­воз­гла­си­ла се­бя 3-м Об­ла­ст­ным ка­зачь­им съез­дом, ко­то­рый вновь вы­нес ре­ше­ние о ли­к­ви­да­ции З. к. в. По­сле за­ня­тия Чи­ты час­тя­ми Си­бир­ской ар­мии Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (27.8.1918) З. к. в. вос­ста­нов­ле­но. Окон­ча­тель­но оно уп­разд­не­но в апр. 1921, с при­ня­ти­ем кон­сти­ту­ции Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки.

В Гражд. вой­ну 1917–22 ка­за­ки З. к. в. на­хо­ди­лись как в со­ста­ве РККА (ок. 5,5 тыс. чел. в 1918) и крас­ных пар­ти­зан­ских от­ря­дов (пре­им. на юго-вос­то­ке За­бай­ка­лья, в 1920 – 10 кон­ных и 2 пе­хот­ных пол­ка), так и в со­ста­ве Бе­лых ар­мий: в 1918 в Осо­бом Мань­чжур­ском от­ря­де Г. М. Се­мё­но­ва (гл. обр. офи­це­ры З. к. в.), в 1919 – в 1-й и 2-й За­бай­каль­ских ка­зачь­их ди­ви­зи­ях (14 кон­ных пол­ков, 4 ба­та­реи, ок. 6,5 тыс. чел.; вхо­ди­ли в со­став Кол­ча­ка ар­мий), в 1920 – в Даль­не­во­сточ­ной ар­мии (св. 1,8 тыс. чел. в окт. 1920). В 1921–22 в При­мо­рье ряд фор­ми­ро­ва­ний З. к. в. дей­ст­во­вал в со­ста­ве Бе­ло­пов­стан­че­ской ар­мии, за­тем – Зем­ской ра­ти. На тер­ри­то­рии са­мо­го З. к. в. шли ожес­то­чён­ные бои у с. Нер­чин­ский За­вод и ста­ниц Бо­гдать (апр. – сент. 1919) и Сре­тенск (апр. 1920). В кон. 1920, по­сле от­сту­п­ле­ния войск Се­мё­но­ва в Мань­чжу­рию, там в 18 по­сёл­ках на ре­ках Ха­ул, Дер­бул и Ган по­се­ли­лось ок. 20 тыс. чел., пре­им. ка­за­ков З. к. в. (в 1945–60-х гг. часть жи­те­лей по­сёл­ков ли­бо доб­ро­воль­но уе­ха­ла, ли­бо бы­ла де­пор­ти­ро­ва­на в СССР, часть уе­ха­ла в др. стра­ны). В 1990 в Чи­те соз­да­но об­ществ. объ­е­ди­не­ние За­бай­каль­ское вой­ско­вое ка­за­чье об-во, ко­то­рое дей­ст­ву­ет на тер­ри­то­ри­ях Рес­пуб­ли­ки Бу­ря­тия, Чи­тин­ской обл. и Агин­ско­го Бу­рят­ско­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га.

Иллюстрации:

Ка­за­ки За­бай­каль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. Фо­то. Нач. 1900-х гг. Архив БРЭ.

Автор статьи: П. А. Но­ви­ков.

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