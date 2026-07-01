ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КАЗАЧЬЯ РЕСПУБЛИКА

Рождение Забайкальской казачьей государственности

Февральская революция изменила жизнь казачества. 1-я Забайкальская казачья дивизия, находившаяся в это время на фронте, присягнула Временному правительству. В марте 1917 г. в Чите был создан «Союз казаков», а 16 апреля здесь приступил к работе Первый областной казачий съезд, который решил ликвидировать казачество как сословие. Однако это решение не устроило казаков 1-го Читинского полка, заявивших 28 апреля протест против упразднения казачества. 18 августа 1917 г. в Чите открылся Второй областной казачий съезд, восстановивший Забайкальское казачье войско. В декабре 1917 г. 1-я Забайкальская казачья дивизия направилась в Забайкалье, что сразу внесло перемены в общий расклад сил.

После временного падения Советской власти, 25 августа 1918 г. в Чите властные полномочия перешли к Временному областному органу власти в составе меньшевика И.А. Ваксберга, эсера С.О. Вологодского, кадета Н.Л. Ананьина, социалиста K. С. Шрейера и др. Власть передавалась Временному Сибирскому правительству.

14 сентября 1918 г. в Читу прибыл Г.М. Семенов, где получил поддержку японского командования. Г.М. Семенов возглавил отдельную Восточносибирскую армию, избран войсковым атаманом, а 9 июня 1919 г. решением правительства А.В. Колчака назначен уполномоченным по охране порядка и общественного спокойствия в Забайкальской области.

Забайкальское государственное образование

В годы Гражданской войны в Забайкалье существовало временное белое государственно образование, во главе которого встал Г.М. Семенов, не признавший Советскую власть и возглавивший белое движение в Забайкалье.

Оказавшись у руля Забайкальской белой государственности, Г.М. Семенов сосредоточил в своих руках всю полноту государственной и военной власти. Действовали высшие органы власти – Народное собрание и правительство Забайкальской республики, сформированные генерал-лейтенантом Г.М. Семеновым еще во время существования Сибирской республики. Были сохранены представительные органы государственной власти и местного самоуправления – областные и уездные земские собрания. Частью единой системы управления стали и органы казачьего самоуправления. Именно они избрали Г.М. Семенова Войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска.

4 января 1920 г. Верховный правитель А.В. Колчак передал Г.М. Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной Окраины (РВО). Последний сформировал правительство РВО во главе с кадетом С.А. Таскиным.

Внутренняя политика республики

Г.М. Семенов всерьез занимался вопросами организации вооруженных сил и укрепления правоохранительных органов. В результате они в большинстве своем сохранили верность режиму до его военного поражения. В республике была разрешена многопартийность, несмотря на то, что сам генерал-лейтенант отрицательно относился к существованию любых политических партий. Даже большевики оказались легализованными при условии соблюдения ими законности.

Устанавливались равные права и возможности для всех религиозных конфессий. В результате в республике сосуществовали православие, старообрядчество, буддизм. Г.М. Семенов осуществлял политику культурно-национальной автономии. Предпринимались меры по улучшению положения рабочих, служащих, казаков, крестьян.

Ликвидация республики

После образования Дальневосточной Республики необходимо было найти пути взаимодействия с Советской властью. Этому мог способствовать созыв Краевого народного собрания (6 июля 1920 г.) и Временного Восточно-Забайкальского народного собрания (12 сентября 1920 г.). Г.М. Семенов дал согласие на установление контактов c представителями Советской России. Однако это уже не нужно было Советам. Дождавшись окончания японской интервенции, 19 октября 1920 г. части Амурского фронта Народно-революционной армии Дальневосточной республики начали наступление на Читу. 21 ноября 1920 г. с завершением освобождения Забайкалья прекратила существование Забайкальская белая государственность.