ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в РСФСР и СССР на юге Восточной Сибири.
Образована в 1922 году из части территории Забайкальской области в связи с ликвидацией Дальневосточной республики. Административный центр - город Чита. Площадь 332 тысячи км2 (1924). Население 750,4 тысяч человек (1924), преобладали русские (94%), жили также буряты и тунгусы. Делилась на уезды: Акшинский, Александрово-Заводский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Петровско-Заводский, Сретенский, Читинский. В январе 1923 года из западных частей Забайкальской губернии образована Прибайкальская губерния. В декабре 1923 года в состав Забайкальской губернии вошёл Петровский уезд (образован из части Верхнеудинского и Троицкосавского уездов упразднённой Прибайкальской губернии), тогда же часть Читинского уезда передана Бурят-Монгольской АССР. 18 февраля 1924 года большая часть Акшинского уезда присоединена к Читинскому уезду, части Александрово-Заводского, Нерчинско-Заводского уездов Забайкальской губернии и часть Свободненского уезда Амурской губернии включены в Сретенский уезд Забайкальской губернии; тогда же Александрово-Заводский уезд переименован в Борзинский уезд, к нему присоединены части Нерчинского, Читинского, Нерчинско-Заводского и Акшинского уездов Забайкальской губернии. В 1924 году в состав Забайкальской губернии входили Борзинский, Нерчинский, Петровский, Сретенский, Читинский уезды.
В 1923 году на территории Забайкальской губернии действовало свыше 500 школ, 2 педагогических техникума (в Чите и Сретенске), фабричные школы, 216 предприятий, в том числе металлообрабатывающей, горной и горнозаводской промышленности.
4 января 1926 года Забайкальская губерния упразднена, на её территории образованы Читинский и Сретенский округа, которые включены в состав Дальневосточного края.