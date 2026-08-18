ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в РСФСР и СССР на юге Восточной Сибири.

Об­ра­зо­ва­на в 1922 году из час­ти тер­ри­то­рии За­бай­каль­ской об­лас­ти в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Даль­не­восточ­ной рес­пуб­ли­ки . Административный центр - город Чи­та. Площадь 332 тысячи км2 (1924). Население 750,4 тысяч человек (1924), пре­об­ла­да­ли рус­ские (94%), жи­ли так­же бу­ря­ты и тун­гу­сы. Де­ли­лась на уез­ды: Ак­шин­ский, Алек­сан­д­ро­во-За­во­дский, Нер­чин­ский, Нер­чин­ско-За­во­дский, Пет­ров­ско-За­вод­ский, Сре­тен­ский, Чи­тин­ский. В январе 1923 года из западных час­тей Забайкальской губернии об­ра­зо­ва­на При­бай­каль­ская гу­бер­ния. В декабре 1923 года в со­став Забайкальской губернии во­шёл Пет­ров­ский уезд (об­ра­зо­ван из час­ти Верх­не­удин­ско­го и Тро­иц­ко­сав­ско­го уез­дов упразднённой При­бай­каль­ской губернии), то­гда же часть Чи­тин­ско­го уез­да пе­ре­да­на Бу­рят-Мон­голь­ской АССР. 18 февраля 1924 года большая часть Ак­шин­ско­го уезда при­сое­ди­не­на к Чи­тин­ско­му уезду, час­ти Алек­сан­д­ро­во-За­во­дско­го, Нер­чин­ско-За­вод­ско­го уез­дов Забайкальской губернии и часть Сво­бод­нен­ского уезда Амур­ской гу­бер­нии вклю­че­ны в Сре­тен­ский уезд Забайкальской губернии; то­гда же Алек­санд­ро­во-За­во­д­ский уезд пе­ре­име­но­ван в Бор­зин­ский уезд, к не­му при­сое­ди­не­ны час­ти Нер­чин­ско­го, Чи­тин­ско­го, Нер­чин­ско-За­во­дско­го и Ак­шин­ского уез­дов Забайкальской губернии. В 1924 году в со­став Забайкальской губернии вхо­ди­ли Бор­зин­ский, Нер­чин­ский, Пет­ров­ский, Сре­тен­ский, Чи­тин­ский уез­ды.

В 1923 году на тер­ри­то­рии Забайкальской губернии дей­ст­во­ва­ло свыше 500 школ, 2 пе­да­го­гических тех­ни­ку­ма (в Чи­те и Сре­тен­ске), фаб­рич­ные шко­лы, 216 пред­при­ятий, в том числе ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, гор­ной и гор­но­за­вод­ской про­мыш­лен­но­сти.

4 января 1926 года Забайкальская губерния уп­разд­не­на, на её тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­ны Чи­тин­ский и Сре­тен­ский ок­ру­га, ко­то­рые вклю­че­ны в со­став Даль­не­во­сточ­но­го края .

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