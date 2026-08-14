ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ ОРДЕН

Государственная награда в РФ для военнослужащих, служащих по контракту.

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ Б. Н. Ель­ци­на от 2.3.1994 (в ре­дак­ции Ука­за Пре­зи­ден­та РФ от 1.6.1995), то­гда же ут­вер­жде­ны его ста­тут и опи­са­ние. Ор­де­ном на­гра­ж­да­ют­ся военнослужащие: за об­раз­цо­вое ис­пол­не­ние во­ин­ско­го дол­га во­ен­но­слу­жа­щи­ми под­чи­нён­ных под­раз­де­ле­ний, час­тей, со­еди­не­ний, без­у­преч­ное вы­пол­не­ние ими слу­жеб­ных обя­зан­но­стей и дос­ти­же­ние вы­со­кой бое­вой вы­уч­ки; за вы­со­кую бое­вую го­тов­ность войск и обес­пе­че­ние обо­ро­но­спо­соб­но­сти РФ; за вы­со­кие лич­ные по­ка­за­те­ли в слу­жеб­ной дея­тель­но­сти, храб­рость и от­ва­гу, про­яв­лен­ные при ис­пол­не­нии слу­жеб­но­го дол­га; за за­слу­ги в ук­ре­п­ле­нии бое­во­го со­дру­же­ст­ва и во­ен. со­труд­ни­че­ст­ва с дру­же­ст­вен­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми. На­гра­ж­де­ние ор­де­ном про­из­во­дит­ся при ус­ло­вии доб­ро­со­ве­ст­ной служ­бы не ме­нее 10 ка­лен­дар­ных лет.

Знак ор­де­на вы­пол­нен в тра­ди­ци­ях рос. вось­ми­ко­неч­ных ор­ден­ских звёзд, диа­го­наль­ные лу­чи ко­то­рых об­ра­зу­ют пя­ти­уголь­ни­ки, по­кры­тые эма­лью на­циональных цве­тов Гос. фла­га РФ . В ниж­ней час­ти ор­ден­ско­го зна­ка рас­по­ло­жен по­лу­ве­нок из лав­ро­вой (сле­ва) и ду­бо­вой (спра­ва) вет­вей – сим­во­лы сла­вы и си­лы, не­по­ко­ле­би­мо­сти, веч­но­сти. Ор­ден из­го­тов­лен из се­реб­ра с при­ме­не­ни­ем эма­ли бе­ло­го, си­не­го и крас­но­го цве­тов. Лен­та шёл­ко­вая муа­ро­вая си­не­го цве­та с крас­ной по­лос­кой по цен­тру ме­ж­ду дву­мя тон­ки­ми бе­лы­ми по­ло­ска­ми. Ав­тор эс­ки­за – худ. В. В. Аб­ра­мов, гра­вёр – Е. В. Му­равь­ёв. Ор­ден при по­мо­щи уш­ка и коль­ца со­еди­ня­ет­ся с пя­ти­уголь­ной ко­лод­кой, об­тя­ну­той ор­ден­ской лен­той. Вме­сто зна­ка ор­де­на на­гра­ж­дён­ный име­ет пра­во но­сить ор­ден­скую план­ку с ор­ден­ской лен­той. Но­сит­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди и рас­по­ла­га­ет­ся по­сле Му­же­ст­ва ор­де­на.

Пер­вы­ми ка­ва­ле­ра­ми ста­ли 18 во­ен­но­слу­жа­щих (31.12.1994). Все­го до 1997 про­из­ве­де­но ок. 50 тыс. на­гра­ж­де­ний. Ана­ло­гом это­го ор­де­на в сов. на­град­ной сис­те­ме яв­лял­ся «За служ­бу Ро­ди­не в Воо­ру­жён­ных Си­лах СССР» ор­ден .

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: М. В. Ку­кель.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)