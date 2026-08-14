ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ ОРДЕН
Государственная награда в РФ для военнослужащих, служащих по контракту.
Учреждён Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 2.3.1994 (в редакции Указа Президента РФ от 1.6.1995), тогда же утверждены его статут и описание. Орденом награждаются военнослужащие: за образцовое исполнение воинского долга военнослужащими подчинённых подразделений, частей, соединений, безупречное выполнение ими служебных обязанностей и достижение высокой боевой выучки; за высокую боевую готовность войск и обеспечение обороноспособности РФ; за высокие личные показатели в служебной деятельности, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга; за заслуги в укреплении боевого содружества и воен. сотрудничества с дружественными государствами. Награждение орденом производится при условии добросовестной службы не менее 10 календарных лет.
Знак ордена выполнен в традициях рос. восьмиконечных орденских звёзд, диагональные лучи которых образуют пятиугольники, покрытые эмалью национальных цветов Гос. флага РФ. В нижней части орденского знака расположен полувенок из лавровой (слева) и дубовой (справа) ветвей – символы славы и силы, непоколебимости, вечности. Орден изготовлен из серебра с применением эмали белого, синего и красного цветов. Лента шёлковая муаровая синего цвета с красной полоской по центру между двумя тонкими белыми полосками. Автор эскиза – худ. В. В. Абрамов, гравёр – Е. В. Муравьёв. Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой орденской лентой. Вместо знака ордена награждённый имеет право носить орденскую планку с орденской лентой. Носится на левой стороне груди и располагается после Мужества ордена.
Первыми кавалерами стали 18 военнослужащих (31.12.1994). Всего до 1997 произведено ок. 50 тыс. награждений. Аналогом этого ордена в сов. наградной системе являлся «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» орден.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: М. В. Кукель.