ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ МЕДАЛЬ
Государственная награда в СССР, одна из первых советских медалей за заслуги.
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938, тогда же утверждены положение, рисунок и описание. Медалью награждались военнослужащие РККА, ВМФ и Войск пограничной охраны, а также лица, не состоявшие в их рядах, которые в борьбе с врагами Сов. гос-ва своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряжёнными с риском для жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте.
В описание медали были внесены изменения Указами Президиума ВС СССР от 19.6.1943 и 27.7.1981, а в положение о медали – Указом Президиума ВС СССР от 16.12.1947. Новая редакция положения о медали утверждена Указом Президиума ВС СССР от 28.3.1980. Ею награждались военнослужащие Сов. Армии, ВМФ, Пограничных и Внутр. войск и др. граждане СССР за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением; за мужество, проявленное при защите гос. границы СССР; за отличные успехи в боевой и политич. подготовке, освоении новой боевой техники, поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений и др. заслуги во время прохождения действительной воен. службы. Указом Президиума ВС СССР от 4.6.1944 было установлено награждение медалью за 10 лет службы в Вооруж. Силах СССР, войсках НКВД и Нар. комиссариата госбезопасности СССР генералов, офицеров и сержантов состава сверхсрочной службы (отменено Указом Президиума ВС СССР от 14.9.1957).
Медаль изготавливалась из серебра и эмали (рубиново-красной) и при помощи ушка и серебряного кольца соединялась с колодкой, обтянутой орденской лентой. Изображённые на аверсе медали скрещённые шашка и винтовка являлись символами – победы и наступления (шашка), победы и защиты Отечества (винтовка). Колодка: в 1938–43 – прямоугольная серебряная или посеребрённая пластинка, лента красная шёлковая муаровая; с 1943 – пятиугольная пластинка, лента серая шёлковая муаровая с двумя продольными золотистыми полосками по краям. Автор эскиза – худ. С. И. Дмитриев, гравёр – П. П. Петров. Автор эскиза ленты (1943) – худ. Н. И. Москалёв. Вместо медали награждённый имел право носить планку с лентой медали. Медаль носилась на левой стороне груди и располагалась после медали Ушакова.
Первыми медалью награждены 168 военнослужащих за образцовое выполнение спец. заданий правительства по укреплению оборонной мощи СССР и за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политич. и технич. подготовке соединений, подразделений и частей РККА и войск НКВД (19.10.1938). Медаль № 1 вручена младшему командиру А. Абдрахманову (награждён 19.10.1938), по др. данным – капитану Л. П. Василевскому (награждён 14.11.1938). Всего награждено ок. 4,5 млн. чел. (см. Ордена и медали СССР в годы Великой Отечественной войны)
Исторические источники:
Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1984.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: М. В. Кукель.