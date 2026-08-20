ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ МЕДАЛЬ

Государственная награда в СССР, одна из первых советских медалей за заслуги.

Уч­ре­ж­де­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 17.10.1938, то­гда же ут­вер­жде­ны по­ло­же­ние, ри­су­нок и опи­са­ние. Ме­да­лью на­гра­ж­да­лись во­ен­но­слу­жа­щие РККА, ВМФ и Войск по­гра­нич­ной ох­ра­ны, а так­же ли­ца, не со­сто­яв­шие в их ря­дах, ко­то­рые в борь­бе с вра­га­ми Сов. гос-ва свои­ми уме­лы­ми, ини­циа­тив­ны­ми и сме­лы­ми дей­ст­вия­ми, со­пря­жён­ны­ми с рис­ком для жиз­ни, со­дей­ст­во­ва­ли ус­пе­ху бое­вых дей­ст­вий на фрон­те.

В опи­са­ние ме­да­ли бы­ли вне­се­ны из­ме­не­ния Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 19.6.1943 и 27.7.1981, а в по­ло­же­ние о ме­да­ли – Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 16.12.1947. Но­вая ре­дак­ция по­ло­же­ния о ме­да­ли ут­вер­жде­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.3.1980. Ею на­гра­ж­да­лись во­ен­но­слу­жа­щие Сов. Ар­мии, ВМФ, По­гра­нич­ных и Внутр. войск и др. гра­ж­да­не СССР за уме­лые, ини­циа­тив­ные и сме­лые дей­ст­вия в бою, спо­соб­ст­во­вав­шие ус­пеш­но­му вы­пол­не­нию бое­вых за­дач во­ин­ской ча­стью, под­раз­де­ле­ни­ем; за му­же­ст­во, про­яв­лен­ное при за­щи­те гос. гра­ни­цы СССР; за от­лич­ные ус­пе­хи в бое­вой и по­ли­тич. под­го­тов­ке, ос­вое­нии но­вой бое­вой тех­ни­ки, под­дер­жа­нии вы­со­кой бое­вой го­тов­но­сти во­ин­ских час­тей и их под­раз­де­ле­ний и др. за­слу­ги во вре­мя про­хо­ж­де­ния дей­ст­ви­тель­ной во­ен. служ­бы. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 4.6.1944 бы­ло ус­та­нов­ле­но на­гра­ж­де­ние ме­да­лью за 10 лет служ­бы в Воо­руж. Си­лах СССР , вой­сках НКВД и Нар. ко­мис­са­риа­та гос­без­о­пас­но­сти СССР ге­не­ра­лов, офи­це­ров и сер­жан­тов со­ста­ва сверх­сроч­ной служ­бы (от­ме­не­но Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 14.9.1957).

Ме­даль из­го­тав­ли­ва­лась из се­реб­ра и эма­ли (ру­би­но­во-крас­ной) и при по­мо­щи уш­ка и се­реб­ря­но­го коль­ца со­еди­ня­лась с ко­лод­кой, об­тя­ну­той ор­ден­ской лен­той. Изо­бра­жён­ные на авер­се ме­да­ли скре­щённые шаш­ка и вин­тов­ка яв­ля­лись сим­во­ла­ми – по­бе­ды и на­ступ­ле­ния (шаш­ка), по­бе­ды и за­щи­ты Оте­чест­ва (вин­тов­ка). Ко­лод­ка: в 1938–43 – пря­мо­уголь­ная се­реб­ря­ная или по­се­реб­рён­ная пла­стин­ка, лен­та крас­ная шёл­ко­вая муа­ро­вая; с 1943 – пя­ти­уголь­ная пла­стин­ка, лен­та се­рая шёл­ко­вая муа­ро­вая с дву­мя про­доль­ны­ми зо­ло­ти­сты­ми по­лос­ка­ми по кра­ям. Ав­тор эс­ки­за – худ. С. И. Дмит­ри­ев, гра­вёр – П. П. Пет­ров. Ав­тор эс­ки­за лен­ты (1943) – худ. Н. И. Мос­ка­лёв. Вме­сто ме­да­ли на­гра­ж­дён­ный имел пра­во но­сить план­ку с лен­той ме­да­ли. Ме­даль но­си­лась на ле­вой сто­ро­не гру­ди и рас­по­ла­га­лась по­сле ме­да­ли Уша­ко­ва.

Пер­вы­ми ме­далью на­гра­ж­де­ны 168 во­ен­но­слу­жа­щих за об­раз­цо­вое вы­пол­не­ние спец. за­да­ний пра­ви­тель­ст­ва по ук­ре­п­ле­нию обо­рон­ной мо­щи СССР и за вы­даю­щие­ся ус­пе­хи и дос­ти­же­ния в бое­вой, по­ли­тич. и тех­нич. под­го­тов­ке со­еди­не­ний, под­раз­де­ле­ний и час­тей РККА и войск НКВД (19.10.1938). Ме­даль № 1 вру­че­на млад­ше­му ко­ман­ди­ру А. Аб­д­рах­ма­но­ву (на­гра­ж­дён 19.10.1938), по др. дан­ным – ка­пи­та­ну Л. П. Ва­си­лев­ско­му (на­гра­ж­дён 14.11.1938). Все­го на­гра­ж­де­но ок. 4,5 млн. чел. (см. Ордена и медали СССР в годы Великой Отечественной войны )

Исторические ис­точники:

Сбор­ник за­ко­но­да­тель­ных ак­тов о го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах СССР. М., 1984.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: М. В. Ку­кель.

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