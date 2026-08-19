ЮЖИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Русский актер и драматург.

Биография и творчество

По отцовской линии происходил из грузинского княжеского рода. По бабушке имел отдаленное родство с родом Багратионов.

Александр Иванович был студентом юрфака Петербургского университета. Уже тогда проявилась его любовь к театру и актерству, так, юноша играл в любительских постановках. Дебют в настоящем театре состоялся для него в Тифлисе в 1876 году. В конце 1870-х годов молодой актер участвовал в спектаклях на петербургской сцене. В начале 1880-х годов работал в московском театре Анны Бренко. С 1882 года и всю последующую жизнь служил в Малом театре Москвы.

Вначале он играл в основном героико-романтический репертуар и был постоянным партнером великой Марии Ермоловой . В 1880-1890-х годах он исполнял роли в романтических постановках по произведениям Фридриха Шиллера (Дюнуа в «Орлеанской деве», Мортимер в «Марии Стюарт», Дон Карлос в одноименной драме) и Виктора Гюго (Рюи Блаз в одноименной драме, Карл в «Эрнани»). Южин играл страстно и приподнято, он был прекрасным декламатором и мастером монолога. Большое значение актер отдавал и своей пластике. Лучшей его работой в романтическом жанре была роль Эгмонта в пьесе Гёте (1888).

В 1890-1900-е годы Южин сыграл множество героев шекспировских пьес, среди них Макбет, Ричард III, Кориолан.

Однако проявил себя Александр Иванович и в комедийном жанре. Здесь Южин в своей игре следовал жизненной правде и простоте, отказываясь от героической позы. Он сыграл десятки ролей в пьесах Островского («Без вины виноватые», «Женитьба Белугина», «Волки и овцы», «Бесприданница» и др.). В 1910-1920-е годы Южин блистал в ролях Репетилова и Фамусова в «Горе от ума» (последнего он играл уже после революции). Тонким психологом показал себя актер и в знаменитой роли Фигаро в пьесе Бомарше.

С 1877 года Александр Иванович писал пьесы. Первая из них – «Права жизни». Пьеса 1881 года «Листья шелестят» игралась на сцене родного Малого театра. Созданная вместе с В. Немировичем-Данченко пьеса «Соколы и вороны» в 1885 году шла на сцене Театра Корша. Все они повествовали об отстаивании человеком своего достоинства. Из-под пера Южина выходили и остроумные комедии («Джентльмен», 1897, «Закат», 1899, «Невод», 1905). Другие пьесы автора: «Измена» (1903), «Вожди» (1909), «Ночной туман» (1913) и др.

С 1909 года Александр Иванович участвовал в управлении Малым театром, став управляющим труппой, в 1918-1919 годах он был председателем Совета и дирекции, в 1923 году стал его директором, через три года прибавив к должности приставку «почетный».

С 1908 года актер принимал участие в ложе масонов «Возрождение» Великого востока Франции. С 1922 года возглавлял комитет по сооружению памятника Островскому в первопрестольной. После Октябрьской революции он активно работал в Театральном отделе Наркомпроса.

Скончался Александр Южин осенью 1927 года на вилле около Ниццы. Погребен на Новодевичьем кладбище.