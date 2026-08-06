ЮШНЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Декабрист, генерал-интендант 2 армии.

Происхождение, образование и начало карьеры.

По происхождению польский дворянин, чей род берет начало в Галиции. Отец служил в таможне. Поступил в Московском университете, но не закончив его, начал службу в канцелярии подольского гражданского губернатора — 25.11.1801, определен актуариусом в Коллегию иностранных дел — 4.1.1805, занимался восточным вопросом, за прилежание был награжден орденом Владимира 4 ст. — 23.12.1810.

С 1816 г. был причислен в штат главнокомандующего 2 армией по дипломатической части, выполнял разные поручения в Бессарабии. В 1819 г. стал генералом-интендантом 2 армии с переименованием.

Вступление в общество декабристов.

В том же году Юшневский вступил в Союз благоденствия, где стал членом Тульчинской управы. После его роспуска вошел в Южное общество, состоял в его директории в качестве блюстителя. Участвовал в составлении «Русской правды» Пестеля, редактировал введение и 1 главу «О земельном пространстве государства». Заострил отдельные формулировки Пестеля, усилил обоснование намеченных границ.

Арест и следствие.

13 декабря 1825 г. был арестован в Тульчине, доставлен в столицу в Петропавловскую крепость. В ходе следствия Юшневский был причислен к преступникам первого разряда, обвинен в "умысле на цареубийство и истребление императорской фамилии, с согласием на все жестокие меры южного общества", в том, что "управлял тем обществом вместе с Пестелем, с неограниченной властью", наконец, в том, что "участвовал в умысле на отторжение областей от империи", и приговорен к смертной казни — отсечению головы. По Высочайшему повелению, однако, смертная казнь ему, как и прочим помилованным преступникам первого разряда, была заменена пожизненными каторжными работами.

Ссылка.

Назначенное наказание Ю. сперва отбывал в Шлиссельбургской крепости, а затем был отправлен в Сибирь в 1827 г. на Петровский завод, куда в начале 1829 г. отправилась и его жена, Мария Казимировна, добровольно пожелавшая разделить участь своего мужа.

В 1832 г. срок сокращен до 15 лет, в 1835 г. до 13 лет. По отбытии срока указом 10.7.1839 местом поселения определена д. Кузьминская (Кузьмиха) близ Иркутска, но там не жил, некоторое время жил в д. Куда, а затем переехал в д. Жилкино, разрешено (доклад 5.11.1840) перевести в д. Малая Разводная. Здесь Юшневского охотно посещали его бывшие товарищи-декабристы и городские знакомые. Некоторые из последних отдавали ему на воспитание и обучение своих детей. Так, например, в доме Юшневского жил и учился в раннем детстве известный впоследствии врач-гуманист Николай Андреевич Белоголовый. Также давал уроки детям в Иркутске.

В январе 1844 г. в селе Оёк в 30-и верстах от Малой Разводной скончался декабрист Вадковский. А.П. Юшневский с группой декабристов отправляется проститься с другом. Домой он уже не вернулся. Простившись с Вадковским 10 января во время отпевания в церкви Юшневский внезапно умер. Похоронен в ограде Большеразводинской церкви, на надгробном памятнике была надпись: «Мне хорошо (слова покойного)». В 1852 г. при затоплении этих деревень Иркутским морем его прах перенесен на Лисихинское кладбище г. Иркутска, где нашел упокоение рядом с могилой декабриста А.З. Муравьева.