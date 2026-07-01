ЮРСЕНАР МАРГЕРИТ

Французская писательница.

Ранние годы

Отец – француз Мишель де Крейанкур, воспитывал дочь один после смерти жены во время родов девочки в 1903 году. Отец оказал на Маргерит значительное влияние. Он был по натуре свободным художником, ценителем искусств и свободолюбивым человеком. Независимость суждений отличала и его дочь. Хотя семья постоянно переезжала с место на место и Маргерит не получила систематического государственного образования, Мишель постарался обеспечить ее хорошим домашним обучением. Любитель литературы, он привил любовь к книгам дочери. С детства она читала произведения Уильяма Шекспира и Расина, Аристофана , Мориса Метерлинка и Генрика Ибсена , Дмитрия Мережковского , Шатобриана и других. Кроме того, девочка изучала иностранные языки.

Творчество

Писательским дебютом девушки, взявшей псевдоним Юрсенар (анаграмма от Крейанкур), стала поэма «Сад химер». Отец поддерживал литературные начинания дочери, так, он издал поэму на свои деньги, однако вскоре после этого скончался. Поэзия стала пробой пера для Юрсенар, однако не стала основным ее жанром, признание писательница получила как романистка и эссеистка. Среди авторов, повлиявших на ее творчество, сама она выделяла Томаса Манна , Сельму Лагерлёф , Вирджинию Вульф и других.

В 1922 году вышел ее сборник «Боги не умерли». Первым крупным произведением стал вышедший семь лет спустя скандальный роман «Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе», затронувший тему нетрадиционных отношений. Сама Юрсенар объясняла выбор темы тем, что через нее можно ярче показать проблему свободы человека, которую так ценила писательница, отличавшаяся независимостью взглядов и вкусов.

В предвоенные годы Маргерит создала еще несколько романов («Грош надежды», 1934, «Последний удар», 1939) и также обратилась к жанру исторического эссе и новелл («Смерть в упряжке», «Восточные новеллы»). Создала Юрсенар и несколько пьес («Электра, или Падение масок», «Тайна Альсеста»). Разразившаяся в 1939 году Вторая мировая война стала шоком для молодой женщины. Сама она в то время пребывала в Соединенных Штатах в гостях у Грейс Фрик, которая впоследствии стала переводчиком и другом романистки.

Юрсенар не вернулась во Францию, обосновавшись в американском штате Мэн, живя в доме на острове Маунт-Дезерт. Здесь она вела более размеренную жизнь, чем ранее, когда она была завсегдатаем литературных салонов и заядлой путешественницей. В 1947 году она стала американской гражданкой. В США она трудилась преподавателем и переводчиком. Здесь в 1951 году увидел свет ее знаменитый роман «Воспоминания Адриана» о римском императоре, правившем в 117-138 годах. Он сделал Маргерит всемирно известным автором и живым классиком. Другим известнейшим ее произведением стал «Философский камень» (1968).

В 1960-1980-е годы последовал ряд признаний выдающейся писательницы на уровне академических литературных кругов. В 1971 году она была принята в Бельгийскую королевскую академию. Самым ярким явлением стало ее вхождение в состав членов Французской академии в 1981 году, что было первым случаем избрания женщины в эту организацию, которое, в свою очередь, произошло не без долгой борьбы. Кроме того, Юрсенар стала обладательницей многих орденов (среди них Орден Почетного легиона) и премий (например, Премия Эразмус).

Сама романистка, помимо творчества, много времени уделяла борьбе за права женщин (в то же время не причисляя себя к ярым феминисткам). Кроме того, обожавшая природу во всех ее проявлениях и писавшая эссе на подобные темы, Маргерит боролась против загрязнения окружающей среды.

Выдающаяся писательница, главными темами которой были любовь, свобода и история во всей своей многогранности и глубине, скончалась в конце 1987 года в своем доме в штате Мэн.